НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 12 октября

11 октября, 23:30
В ночь с 11 на 12 октября состоится 6 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети ВКонтакте. Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.
«Каролина» — «Оттава». Время начала матча — 02.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Торонто» — «Монреаль». Время начала матча — 02.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Бостон» — «Чикаго». Время начала матча — 02.30.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Лос-Анджелес» — «Колорадо». Время начала матча — 05.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Ванкувер» — «Эдмонтон». Время начала матча — 05.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Калгари» — «Виннипег». Время начала матча — 05.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
Время начала матчей — московское.
107-й в истории сезон НХЛ 2023 / 2024 стартовал 11 октября. Регулярный чемпионат завершится 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф состоится в апреле — июне 2024.
Календарь всех матчей сезона-2023/24 // Турнирная таблица чемпионата НХЛ