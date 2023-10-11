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11 октября, 23:30

НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 12 октября

6 матчей регулярного чемпионата НХЛ состоятся 12 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
6 матчей регулярного чемпионата НХЛ состоятся 12 октября.
Фото AFP
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В ночь с 11 на 12 октября состоится 6 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети ВКонтакте. Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.

Расписание трансляций матчей НХЛ 12 октября:

«Каролина» — «Оттава». Время начала матча — 02.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».

«Торонто» — «Монреаль». Время начала матча — 02.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».

«Бостон» — «Чикаго». Время начала матча — 02.30.

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».

«Лос-Анджелес» — «Колорадо». Время начала матча — 05.00.

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».

«Ванкувер» — «Эдмонтон». Время начала матча — 05.00.

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».

«Калгари» — «Виннипег». Время начала матча — 05.00.

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».

Время начала матчей — московское.

107-й в истории сезон НХЛ 2023 / 2024 стартовал 11 октября. Регулярный чемпионат завершится 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф состоится в апреле — июне 2024.

Календарь всех матчей сезона-2023/24 // Турнирная таблица чемпионата НХЛ

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