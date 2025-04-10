НХЛ, результаты и видео голов 10 апреля: «Тампа» проиграла «Торонто», «Филадельфия» победила «Рейнджерс» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ. 10 апреля, четверг «Тампа» — «Торонто» — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Марнер — 25 (Мэттьюс), 1:13 — 0:1. Найз — 27 (Мэттьюс, Марнер), 3:33 — 0:2. Пербикс — 6 (Чирелли, Хагель), 18:58 — 1:2. Бьоркстранд — 21 (бол., Кучеров, Хедман), 40:50 — 2:2. Найз — 28 (бол., Таварес, Марнер), 42:03 — 2:3. Хедман — 15 (бол., Бьоркстранд, Хагель), 51:05 — 3:3. Найз — 29 (Мэттьюс, Райлли), 62:56 — 3:4.

Вратари: Василевский — Столарц.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 28 (8+12+6+2) — 31 (10+9+9+3).

Наши: Кучеров (25.02/2/-2) — -.

10 апреля. Тампа. Amalie Arena. «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 5:8 (1:0, 1:2, 3:6)

Голы: Трочек — 23 (мен., Зибанежад, Куик), 11:33 — 1:0. Форстер — 20 (Кэйтс), 29:03 — 1:1. Хэтэуэй — 9 (мен., Пелинг), 36:43 — 1:2. Панарин — 35 (Зибанежад, Вааканайнен), 38:32 — 2:2. Санхейм — 8 (Кэйтс, Бринк), 43:05 — 2:3. Бродзински — 11 (Вааканайнен, Шнайдер), 45:38 — 3:3. Д. Миллер — 20 (Зибанежад, Куилль), 47:01 — 4:3. Пеллетье — 6 (Типпетт, Пелинг), 48:01 — 4:4. Кутюрье — 15 (Мичков, Конекны), 51:55 — 4:5. Форстер — 21 (Санхейм, Силер), 55:33 — 4:6. Крайдер — 21 (Зибанежад, Фокс), 58:10 — 5:6. Форстер — 22 (п.в., Бринк, Силер), 59:05 — 5:7. Типпетт — 21 (п.в.), 59:48 — 5:8.

Нереализованный буллит: Зибанежад (Р), 1:15 (Вратарь).

Вратари: Куик (57:26 — 58:10, 58:17 — 59:05, 59:21 — 59:48) — Колосов.

Штраф: 2 — 16.

Броски: 29 (12+10+7) — 29 (5+8+16).

Наши: Панарин (17.46/1/-2) — Замула (15.43/2/+1), Мичков (18.08/2/-1).

10 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 8:7 ОТ (2:1, 3:3, 2:3, 1:0)

Голы: Тоффоли — 29 (Эклунд, Веннберг), 12:11 — 0:1. Юханссон — 10 (Годро, Нюквист), 14:16 — 1:1. Фэйбер — 9 (Болди), 18:48 — 2:1. Селебрини — 22 (Томпсон, Смит), 27:29 — 2:2. Эрикссон Эк — 10 (Фолиньо, Болди), 27:47 — 3:2. Грундстрем — 3 (Лунд), 28:35 — 3:3. Селебрини — 23 (Смит, Лильегрен), 32:28 — 3:4. Капризов — 24 (бол., Зуккарелло, Росси), 37:02 — 4:4. Эрикссон Эк — 11 (бол., Росси, Болди), 39:48 — 5:4. Эрикссон Эк — 12 (бол., Капризов, Зуккарелло), 41:02 — 6:4. Эрикссон Эк — 13 (Болди, Фолиньо), 42:06 — 7:4. Коваленко — 7 (Селебрини, Тран), 44:44 — 7:5. Селебрини — 24 (Смит, Томпсон), 50:02 — 7:6. Смит — 17 (Лильегрен, Селебрини), 59:08 — 7:7. Капризов — 25 (Зуккарелло, Сперджен), 61:01 — 8:7.

Вратари: Флери — Георгиев (57:47 — 59:08).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 44 (17+15+11+1) — 31 (10+14+7+0).

Наши: Капризов (19.28/9/-1), Тренин (12.39/2/0) — Коваленко (16.19/1/+1).

10 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. «Анахайм» — «Калгари» — 4:3 ОТ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Голы: Баклунд — 12 (Уигар, Хэнли), 34:18 — 0:1. Зеграс — 12 (Шилингтон), 51:49 — 1:1. Шарангович — 14 (Фараби, Хэнли), 53:44 — 1:2. Коронато — 24 (Баклунд, Коулмэн), 55:18 — 1:3. Ватрано — 21 (Зеллвегер, Строум), 56:03 — 2:3. Готье — 18 (Карлссон, Киллорн), 56:11 — 3:3. Готье — 19 (Карлссон), 61:11 — 4:3.

Вратари: Хуссо — Вольф.

Штраф: 12 — 2.

Броски: 23 (7+5+10+1) — 39 (13+11+15+0).

Наши: Минтюков (21.27/0/-2) — -.

10 апреля. Анахайм. Honda Center. «Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Голы: Сутер — 2 (мен., Бучневич, Такер), 8:44 — 0:1. К. Браун — 10 (Макдэвид), 21:30 — 1:1. Подколзин — 8 (Нерс, Макдэвид), 32:39 — 2:1. Кайру — 34 (Бучневич, Томас), 40:14 — 2:2. Арвидссон — 14 (Кулак, Нерс), 41:41 — 3:2. Бучневич — 19 (Кайру, Томас), 45:25 — 3:3. К. Браун — 11 (Макдэвид, Бушар), 59:39 — 4:3.

Вратари: Пикар (40:55 — 41:41) — Биннингтон (59:39).

Штраф: 21 — 11.

Броски: 23 (5+7+11) — 26 (8+8+10).

Наши: Подколзин (14.37/3/0) — Бучневич (20.45/2/+3), Торопченко (10.45/0/-1).

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