НХЛ, результаты и видео голов 10 октября: «Рейнджерс» разгромил «Питтсбург» и другие матчи

Регулярный чемпионат НХЛ. 10 октября, четверг «Монреаль» — «Торонто» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Кофилд — 1 (бол., Слафковски, Дак), 7:48 — 1:0.

Вратари: Монтембо — Столарз (57:45).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (14+6+7) — 45 (18+13+14).

Монреаль. Centre Bell. «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Кэррик — 1 (Труба, Бродзински), 2:24 — 0:1. Лафренье — 1 (Панарин), 17:23 — 0:2. Крайдер — 1 (Труба, Смит), 19:48 — 0:3. Хытил — 1 (Куилль), 29:39 — 0:4. Крайдер — 2 (мен.), 51:35 — 0:5. Трочек — 1 (Лафренье, Панарин), 56:59 — 0:6.

Вратари: Джерри — Шестеркин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (10+9+10) — 41 (15+14+12).

Малкин (17.20/1/-2) — Панарин (16.45/2/+2).

Питтсбург. PPG Paints Arena. «Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Голы: Лаури — 1 (Нидеррайтер, Эпплтон), 14:56 — 0:1. Эпплтон — 1 (Нидеррайтер, Пионк), 18:35 — 0:2. Купари — 1 (Моррисси, Бэррон), 24:17 — 0:3. Самберг — 1 (Эпплтон, Лаури), 24:37 — 0:4. Коннор — 1 (бол., Моррисси, Шайфли), 29:33 — 0:5. Шайфли — 1 (бол., Элерс, Виларди), 54:15 — 0:6.

Вратари: С. Скиннер (Пикар, 31:08) — Хеллибак.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (9+14+7) — 20 (8+7+5).

Наши: Подколзин (11.47/1/-1) — Наместников (12.15/0/0).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». «Ванкувер» — «Калгари» — 5:6 ОТ (4:1, 0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Спронг — 1 (бол., Гронек, Хейнен), 9:40 — 1:0. Босер — 1 (бол., Дебраск, Петтерссон), 11:48 — 2:0. Гарлэнд — 1 (Хегландер, Рятю), 12:16 — 3:0. Манта — 1 (мен.), 15:49 — 3:1. Босер — 2 (Миллер, Хьюз), 17:18 — 4:1. Андерссон — 1 (Кадри, Кузьменко), 37:01 — 4:2. Поспишил — 1 (Манта, Бол), 42:41 — 4:3. Уигар — 1 (бол., Зари, Кадри), 48:16 — 4:4. Юбердо — 1 (Пачал, Бин), 50:40 — 4:5. Миллер — 1 (Хьюз), 58:23 — 5:5. Зари — 1 (Поспишил, Андерссон), 61:33 — 5:6.

Вратари: Шилов (57:32 — 58:23) — Владарж.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 25 (15+3+7+0) — 26 (5+10+9+2).

Наши: — - Кузьменко (15.22/2/+1), Мироманов (17.47/0/0).

Ванкувер. Rogers Arena. «Вегас» — «Колорадо» — 8:4 (3:1, 2:2, 3:1)

Голы: Рантанен — 1 (Маккиннон, Тэйвз), 10:48 — 0:1. Олофссон — 1 (Пьетранджело, Теодор), 11:15 — 1:1. Барбашев — 1 (Хэнифин, Айкел), 18:32 — 2:1. Стоун — 1 (Айкел, Барбашев), 18:57 — 3:1. Рантанен — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 24:15 — 3:2. Уайтклауд — 1 (Барбашев, Айкел), 25:49 — 4:2. Миттельштадт — 1 (Жирар, Мэнсон), 37:32 — 4:3. Олофссон — 2 (бол., Теодор, Гертл), 39:46 — 5:3. Рантанен — 3 (Макар, Жирар), 46:59 — 5:4. Стоун — 2 (бол., Айкел, Теодор), 48:29 — 6:4. Барбашев — 2 (Макнэбб), 53:54 — 7:4. Хауден — 1 (п.в., Пирсон, Стоун), 59:24 — 8:4.

Вратари: Хилл — Георгиев (Аннунен, 40:00, 54:40 — 59:24).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (11+5+6) — 31 (14+8+9).

Наши: Барбашев (16.26/2/+3), Дорофеев (13.22/0/-1) — Коваленко (14.57/2/-1).

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