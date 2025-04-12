НХЛ, результаты и видео голов 12 апреля: «Тампа» проиграла «Детройту», «Калгари» победил «Миннесоту» и другие матчи

12 апреля, 08:00
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Голы: Хаула — 10 (Мерсер, Пеши), 0:15 — 1:0. Палат — 15 (Гласс, Кейси), 6:17 — 2:0. Малкин — 16, 16:10 — 2:1. Пуустинен — 2 (бол., Малкин, Грызлик), 21:05 — 2:2. Кросби — 32 (бол., Раст, Грызлик), 53:21 — 2:3. Раст — 29 (п.в., Кросби, Койвунен), 58:24 — 2:4.
Вратари: Аллен (57:55 — 58:24) — Джерри.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (13+4+11) — 23 (9+4+10).
Наши: — - Малкин (15.07/5/+1), Пономарев (10.31/1/0).
12 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
«Оттава» — «Монреаль» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Голы: Пинто — 19 (Грейг, Амадио), 0:28 — 1:0. Козенс — 15 (Матинпало, Клевен), 4:18 — 2:0. Грейг — 13 (Амадио, Сандерсон), 21:05 — 3:0. Дворак — 12 (Армиа, Штрабл), 22:26 — 3:1. Батерсон — 23 (Шабо, Дженсен), 34:14 — 4:1. Сузуки — 29 (Кофилд), 35:32 — 4:2. Пинто — 20 (п.в., Зуб), 57:44 — 5:2.
Вратари: Улльмарк — Монтембо (57:30 — 57:44).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 33 (14+10+9) — 22 (5+13+4).
Наши: Зуб (21.32/1/+2) — -.
12 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 18685 зрителей.
«Тампа» — «Детройт» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Чирелли — 27 (Хагель, Раддиш), 1:01 — 1:0. Кейн — 21, 24:07 — 1:1. Мотт — 4 (Холл, Лагессон), 36:37 — 1:2. Гонсалвес — 7, 37:52 — 2:2. Гонсалвес — 8 (Хагель, Чирелли), 41:38 — 3:2. Каспер — 16 (Дебринкэт, Кейн), 52:59 — 3:3. Каспер — 17, 63:22 — 3:4.
Вратари: Василевский — Лайон.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 21 (9+8+4+0) — 26 (9+5+10+2).
Наши: Кучеров (21.58/1/-2) — Тарасенко (13.55/2/0).
12 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Бушар — 14 (бол., Макдэвид, Хенрик), 6:47 — 1:0. Эмберсон — 1 (Макдэвид, Бушар), 15:41 — 2:0. Смит — 18 (Коваленко), 17:13 — 2:1. Тран — 2 (Эклунд), 25:44 — 2:2. Перри — 17 (бол., Макдэвид, Хенрик), 47:32 — 3:2. К. Браун — 12 (п.в., Нерс, Макдэвид), 59:34 — 4:2.
Вратари: Пикар — Романов (58:06 — 59:34).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 34 (14+12+8) — 24 (6+9+9).
Наши: Подколзин (14.33/0/0) — Коваленко (15.14/0/+1).
12 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
«Калгари» — «Миннесота» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы: Баклунд — 13 (Коулмэн), 16:25 — 1:0. Шарангович — 15 (Поспишил), 25:31 — 2:0. Кадри — 32 (бол., Фрост, Коронато), 27:23 — 3:0. Ломберг — 3, 47:20 — 4:0. Тренин — 7, 55:39 — 4:1. Нюквист — 10 (Годро), 58:30 — 4:2.
Вратари: Вольф — Густавссон (Флери, 47:20).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (14+12+6) — 18 (7+6+5).
Наши: — - Капризов (22.14/1/-1), Тренин (9.57/2/+1).
12 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18566 зрителей.
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