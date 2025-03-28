НХЛ, результаты и видео голов 28 марта: «Миннесота» переиграла «Вашингтон», «Тампа-Бэй» победила «Юту» и другие матчи

Регулярный чемпионат НХЛ.

28 марта, пятница

«Баффало» — «Питтсбург» — 7:3 (2:1, 5:0, 0:2)

Голы: Томпсон — 36 (Бенсон, Далин), 0:27 — 1:0. Кребс — 7 (Так, Клифтон), 4:44 — 2:0. Кросби — 26 (Ракелль, Грызлик), 11:11 — 2:1. Кулих — 13 (Байрам, Томпсон), 23:36 — 3:1. Самуэльссон — 4 (Росен, Далин), 25:20 — 4:1. Кулих — 14 (Байрам, Куинн), 31:34 — 5:1. Козак — 3 (Маленстин, Кребс), 32:02 — 6:1. Так — 27 (Пауэр, Козак), 39:34 — 7:1. Лизотт — 10, 42:16 — 7:2. Хэйс — 12 (Тимминс, Грэйвс), 53:54 — 7:3.

Вратари: Раймер — Джерри (Неделькович, 25:20).

Штраф: 13 — 15.

Броски: 30 (10+12+8) — 25 (7+12+6).

28 марта. Баффало. KeyBank Center. 16418 зрителей.

«Детройт» — «Оттава» — 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

Голы: Шабо — 6 (Зеттерлунд), 5:49 — 0:1. Штюцле — 21, 13:01 — 0:2. Перрон — 8 (Батерсон), 21:33 — 0:3. Кейн — 19 (бол., Дебринкэт, Раймонд), 45:25 — 1:3. Амадио — 11 (Хаймор), 48:44 — 1:4. Раймонд — 25 (Каспер), 51:50 — 2:4. Тарасенко — 10 (Комфер, Смит), 55:30 — 3:4.

Вратари: Лайон (Тэлбот, 21:33) — Улльмарк.

Штраф: 9 — 17.

Броски: 34 (16+9+9) — 32 (8+17+7).

Наши: Тарасенко (14.23/1/0) — Зуб (25.57/0/+1).

28 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

«Филадельфия» — «Монреаль» — 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)

Голы: Мичков — 21 (Конекны, Кутюрье), 1:55 — 1:0. Ньюхук — 14 (Савар, Хатсон), 7:55 — 1:1. Делорье — 1 (Люксель, Аболс), 10:13 — 2:1. Кутюрье — 13 (Мичков, Пеллетье), 11:15 — 3:1. Кофилд — 34 (Штрабл, Хатсон), 42:15 — 3:2. Форстер — 17 (Силер, Бринк), 50:09 — 4:2. Кутюрье — 14 (бол.), 51:43 — 5:2. Дворак — 10 (Андерсон, Галлахер), 53:34 — 5:3. Мичков — 22, 53:52 — 6:3. Лайне — 18 (Сузуки), 56:47 — 6:4.

Вратари: Эрссон — Добеш.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (11+5+14) — 30 (10+8+12).

Наши: Замула (18.20/0/+1), Мичков (20.29/6/+3) — -.

28 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19284 зрителя.

«Тампа-Бэй» — «Юта» — 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Голы: Гюнцель — 35 (Кучеров, Макдона), 1:30 — 1:0. Хедман — 13 (Мозер, Хагель), 4:20 — 2:0. Гонсалвес — 5 (Лиллеберг, Гурд), 25:05 — 3:0. Кучеров — 32 (Пойнт, Раддиш), 29:14 — 4:0. Гюнцель — 36 (бол., Кучеров, Хедман), 37:54 — 5:0. Бьоркстранд — 18 (Гурд, Макдона), 39:36 — 6:0. Пойнт — 36 (Кучеров, Хедман), 48:59 — 7:0. Бьоркстранд — 19 (Пербикс), 54:54 — 8:0.

Вратари: Василевский — Веймелка (Стаубер, 29:14).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 21 (7+10+4) — 25 (5+8+12).

Наши: Кучеров (15.52/5/+3) — Сергачев (22.53/0/-4).

28 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Миннесота» — «Вашингтон» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Меррилл — 2 (Шор), 6:00 — 1:0. Рой — 3 (Рэддиш, Эллер), 7:08 — 1:1. Духайм — 9 (Дауд, Бовилье), 8:49 — 1:2. Годро — 17 (бол., Болди, Юханссон), 32:25 — 2:2. Болди — 24 (Росси, Хиностроза), 39:51 — 3:2. Годро — 18 (п.в., Сперджен), 58:39 — 4:2.

Вратари: Густавссон — Линдгрен (57:43 — 58:39).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (8+6+7) — 30 (8+13+9).

Наши: Тренин (9.15/0/+1) — Овечкин (19.03/3/-1).

28 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19108 зрителей.

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Свечков — 7 (Бантинг, Энглунд), 2:48 — 1:0. Шей — 10 (бол., Евангелиста, Беллоуз), 10:16 — 2:0. Холлоуэй — 25 (Томас), 30:35 — 2:1. Фаулер — 8 (Нейберс, Шенн), 51:57 — 2:2. Холлоуэй — 26 (Томас, Ледди), 52:19 — 2:3.

Вратари: Сарос — Хофер.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 18 (6+7+5) — 21 (3+7+11).

Наши: Свечков (14.30/2/+1) — Торопченко (13.00/3/0).

28 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

«Калгари» — «Даллас» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Хинтц — 26 (Рантанен, Робертсон), 7:09 — 0:1. Кадри — 29 (Поспишил, Зари), 28:12 — 1:1. Джонстон — 28, 32:55 — 1:2. Гранлунд — 19 (Марчмент, Дюшен), 34:11 — 1:3. Кадри — 30 (бол., Юбердо, Фрост), 40:16 — 2:3. Рантанен — 30 (Хинтц, Робертсон), 53:22 — 2:4. Дюшен — 28 (п.в., Марчмент), 58:11 — 2:5.

Вратари: Вольф (57:05 — 58:11) — Десмит.

Штраф: 14 — 18.

Броски: 48 (13+18+17) — 20 (11+5+4).

Наши: Мироманов (11.13/1/-1) — Дадонов (11.48/0/0), Любушкин (17.34/0/0).

28 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17737 зрителей.

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: О`Коннор — 9 (Макар, Друри), 25:25 — 1:0. Нечас — 25 (Жирар, Нельсон), 26:57 — 2:0. Нечас — 26 (бол., Макар, Друэн), 35:29 — 3:0. Друэн — 11 (бол., Маккиннон, Нечас), 44:56 — 4:0.

Вратари: Блэквуд — Риттих.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (14+5+7) — 22 (7+6+9).

Наши: Ничушкин (21.01/3/0) — Гавриков (21.07/1/-1), Кузьменко (14.16/1/0).

28 марта. Денвер. Ball Arena. 18087 зрителей.

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Голы: Шварц — 22 (бол., Бураковски, Маккэн), 21:18 — 1:0. Шварц — 23, 23:24 — 2:0. Нюман — 3 (Ларссон, Данн), 30:50 — 3:0. Бенайерс — 18 (Какко, Нюман), 31:06 — 4:0. Бураковски — 8 (Эванс), 32:41 — 5:0. Хаймэн — 27, 44:59 — 5:1. Маккэн — 18 (Эйссимонт), 48:53 — 6:1.

Вратари: Даккорд — Пикар (Родриге , 40:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (12+17+8) — 37 (12+11+14).

Наши: — - Подколзин (13.47/0/-3).

28 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

«Сан-Хосе» — «Торонто» — 6:5 Б (2:1, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Тоффоли — 26 (Карлссон, Лильегрен), 7:50 — 1:0. В. Нюландер — 41 (бол., Найз, Таварес), 14:40 — 1:1. Граф — 5 (мен., Ферраро), 17:45 — 2:1. Веннберг — 9 (Тоффоли, Лильегрен), 21:39 — 3:1. Мэттьюс — 28 (бол., Найз, Марнер), 24:46 — 3:2. Эклунд — 17, 33:18 — 4:2. Лотон — 12 (Кампф, Экман-Ларссон), 35:13 — 4:3. Тоффоли — 27 (бол., Эклунд, Селебрини), 43:02 — 5:3. Таварес — 33 (Марнер), 59:02 — 5:4. В. Нюландер — 42 (Марнер, Мэттьюс), 59:46 — 5:5.

Победный буллит: Селебрини.

Вратари: Георгиев — Уолл.

Штраф: 10 — 20.

Броски: 35 (16+10+7+2) — 35 (10+11+8+6).

Наши: Мухамадуллин (25.26/3/0) — -.

28 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 15514 зрителей.

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