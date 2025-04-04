НХЛ, результаты и видео голов 4 апреля: «Коламбус» проиграл «Колорадо», «Сент-Луис» победил «Питтсбург» и другие матчи

4 апреля, 08:25
«Монреаль» — «Бостон» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Дворак — 11 (Галлахер), 20:40 — 1:0. Кофилд — 35 (Сузуки), 34:24 — 2:0. Галлахер — 19 (Эванс), 43:00 — 3:0. Э. Линдхольм — 14 (Пастрняк, Гики), 53:19 — 3:1. Сузуки — 26 (п.в., Эванс, Армиа), 58:03 — 4:1.
Вратари: Монтембо — Суэймен (57:03 — 58:03).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 32 (7+17+8) — 19 (8+2+9).
Наши: — - Задоров (21.27/1/+1), Хуснутдинов (14.35/0/-1).
4 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Пинто — 17 (Грейг), 13:45 — 1:0. Сандерсон — 10 (бол., Штюцле, Грейг), 25:17 — 2:0. Хагель — 34 (Гурд, Макдона), 27:00 — 2:1.
Вратари: Улльмарк — Василевский.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 19 (8+8+3) — 32 (13+8+11).
Наши: Зуб (23.57/2/+1) — Кучеров (25.09/7/0).
4 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 15187 зрителей.
«Коламбус» — «Колорадо» — 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)
Голы: Маккиннон — 31 (Лехконен, Тэйвз), 3:25 — 0:1. Монахэн — 17 (Фаббро, Воронков), 6:35 — 1:1. Нельсон — 24 (Макар, Тэйвз), 18:05 — 1:2. Эштон-Риз — 5, 24:16 — 2:2. Дженнер — 6 (Дж. Джонсон, К. Джонсон), 27:56 — 3:2. Койл — 16 (Вуд, Джонсон), 32:39 — 3:3. Келли — 8 (Друри), 34:02 — 3:4. Макар — 30 (бол., Маккиннон, Койл), 39:22 — 3:5. Тэйвз — 9 (Макар, Маккиннон), 44:01 — 3:6. Вуд — 3 (Койл), 45:49 — 3:7.
Вратари: Мерзликинс (Тарасов, 45:49) — Блэквуд.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (12+9+9) — 32 (10+14+8).
Наши: Воронков (15.42/3/-2), Марченко (18.21/1/-2), Проворов (22.23/3/-1) — Ничушкин (19.13/1/0).
4 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 18392 зрителя.
«Даллас» — «Нэшвилл» — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
Голы: Стэмкос — 24 (Форсберг, Бланкенбург), 24:37 — 0:1. Гранлунд — 21 (Дюшен, Марчмент), 39:24 — 1:1. Марчмент — 20 (Дюшен), 40:39 — 2:1. Хинтц — 28 (Робертсон, Рантанен), 45:47 — 3:1. Джонстон — 31 (Бурк), 49:45 — 4:1. Биксель — 3 (Рантанен, Робертсон), 52:42 — 5:1.
Вратари: Эттингер — Аннунен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 27 (5+10+12) — 29 (17+9+3).
Наши: Дадонов (11.47/3/0), Любушкин (17.47/1/0) — Свечков (13.47/0/-2).
4 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 1:0)
Голы: Раст — 27 (Макгроэрти), 3:32 — 0:1. Нейберс — 20 (Томас, Броберг), 20:39 — 1:1. Девар — 4 (Ракелль, Раст), 24:22 — 1:2. Бучневич — 16 (Уокер), 26:48 — 2:2. Кайру — 33 (Фаулер), 28:05 — 3:2. Нейберс — 21 (Снаггерад, Сундквист), 45:56 — 4:2. Ракелль — 33 (бол., Кросби, Грызлик), 51:15 — 4:3. Макгроэрти — 1 (Койвунен, Карлссон), 59:35 — 4:4. Томас — 20 (бол., Кайру), 62:12 — 5:4.
Вратари: Хофер — Джерри.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 19 (4+10+3+2) — 28 (8+7+13+0).
Наши: Бучневич (22.30/1/0), Торопченко (11.57/1/0) — -.
4 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Юта» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Кемпе — 33 (Кузьменко, Даути), 26:56 — 0:1. Крауз — 11 (Доан, Макбэйн), 32:21 — 1:1. Фиала — 29, 44:06 — 1:2. Мур — 18 (Дано), 44:50 — 1:3. Даути — 4 (п.в., Байфилд), 58:10 — 1:4. Макбэйн — 13 (бол., Ямамото, Дурзи), 59:40 — 2:4.
Вратари: Веймелка (57:56 — 58:10) — Кемпер.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (16+9+5) — 19 (3+6+10).
Наши: Сергачев (24.19/4/-2) — Гавриков (21.42/2/+1), Кузьменко (15.39/0/0).
4 апреля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
«Калгари» — «Анахайм» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Кадри — 31 (Шарангович, Уигар), 0:16 — 1:0. Зеллвегер — 7 (Строум, Терри), 8:01 — 1:1. Коулмэн — 13 (мен.), 30:25 — 2:1. Руни — 5 (Клапка, Ломберг), 35:19 — 3:1. Коулмэн — 14 (бол., Шарангович, Андерссон), 41:17 — 4:1.
Вратари: Вольф — Гибсон (Достал, 40:00).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (14+12+9) — 27 (13+10+4).
4 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17174 зрителя.
«Вегас» — «Виннипег» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Шайфли — 37 (Иафалло, Шенн), 13:01 — 0:1. Лаури — 15 (Нидеррайтер, Стэнли), 18:15 — 0:2. Миллер — 4 (бол., Эпплтон, Нидеррайтер), 31:53 — 0:3. Перфетти — 18 (п.в., Коннор), 59:08 — 0:4.
Вратари: Хилл (Шмид, 40:00, 54:32 — 59:08) — Комри.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (5+7+15) — 22 (11+8+3).
Наши: Барбашев (19.43/0/0), Дорофеев (17.11/2/0) — Наместников (14.46/1/+1).
4 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18022 зрителя.
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: К. Браун — 9 (Дж. Скиннер, Уолман), 6:22 — 0:1. Томпсон — 4 (Веннберг, Ферраро), 8:10 — 1:1. Арвидссон — 13 (бол., Драйзайтль, Бушар), 22:59 — 1:2. Тоффоли — 28 (Ферраро, Селебрини), 28:48 — 2:2. Дж. Скиннер — 15 (Бушар, Янмарк), 34:57 — 2:3.
Вратари: Романов — Пикар.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 29 (13+9+7) — 38 (11+17+10).
Наши: — - Подколзин (17.01/1/-1).
4 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 14152 зрителя.
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