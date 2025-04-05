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5 апреля, 05:10

НХЛ, результаты и видео голов 5 апреля: «Вашингтон» победил «Чикаго», «Миннесота» уступила «Айлендерс» и другие матчи

Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Матчи регулярного чемпионата НХЛ

5 апреля, суббота

«Детройт» — «Каролина» — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Голы: Чиаро — 4 (Дебринкэт, Ларкин), 9:03 — 1:0. Каспер — 15 (Седерблом, Раймонд), 9:29 — 2:0. Блэйк — 15 (Джарвис), 21:57 — 2:1. Кейн — 20, 29:05 — 3:1. Расмуссен — 9 (Мотт), 29:26 — 4:1. Робинсон — 14 (Робидас, Дж. Слэвин), 32:36 — 4:2. Бернс — 6 (Рословик, Дж. Слэвин), 52:44 — 4:3. Дебринкэт — 34 (п.в., Ларкин), 59:59 — 5:3.
Вратари: Тэлбот — Кочетков (57:52 — 59:59).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (7+7+8) — 33 (7+16+10).
Наши: Тарасенко (14.50/0/0) — -.
5 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.

«Вашингтон» — «Чикаго» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Голы: Овечкин — 40 (Строум, Карлсон), 3:52 — 1:0. Бертуцци — 21 (Слаггерт, Назар), 13:55 — 1:1. Назар — 8 (Мур, Марун), 20:31 — 1:2. Фехервари — 5 (Макмайкл, Карлсон), 27:09 — 2:2. Курашев — 7 (Слаггерт, Мур), 27:19 — 2:3. Строум — 25 (бол.), 43:46 — 3:3. Овечкин — 41 (бол., Карлсон, Манджапане), 46:13 — 4:3. Леонард — 1 (п.в.), 58:24 — 5:3.
Вратари: Линдгрен — Найт (58:01 — 58:24).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (10+9+10) — 22 (10+7+5).
Наши: Овечкин (20.27/3/+1) — Михеев (18.00/0/0).
5 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Айлендерс» — «Миннесота» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Зуккарелло — 18 (Юханссон), 21:42 — 0:1. Сизикас — 7 (Добсон, Энгвалль), 22:18 — 1:1. Хольмстрем — 18 (Цыплаков, Пулок), 24:02 — 2:1. Добсон — 9 (бол., Деанджело), 43:36 — 3:1.
Вратари: Сорокин — Густавссон (57:02).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (4+14+9) — 28 (11+9+8).
Наши: Романов (23.06/4/0), Цыплаков (15.30/5/0) — Тренин (9.34/2/0).
5 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

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