НХЛ, результаты и видео голов 5 и 6 апреля: «Тампа» проиграла «Баффало», «Сент-Луис» победил «Колорадо» и другие матчи

6 апреля, 08:15
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Майер — 24 (бол., Л. Хьюз, Хишир), 30:56 — 1:0. Братт — 21 (мен., Хишир, Диллон), 32:23 — 2:0. Майер — 25 (Кейси, Мерсер), 55:01 — 3:0. Хишир — 35 (п.в., Братт), 56:12 — 4:0.
Вратари: Маркстрем — Шестеркин (55:46 — 56:12).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 16 (7+5+4) — 26 (4+11+11).
Наши: — - Панарин (20.29/2/-2).
5 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.
«Оттава» — «Флорида» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Сандерсон — 11 (Пинто), 11:21 — 1:0. Батерсон — 22 (бол., Козенс, Сандерсон), 14:17 — 2:0. Хаймор — 2 (п.в., Шабо), 57:40 — 3:0.
Вратари: Форсберг — Бобровский (56:35 — 57:40).
Штраф: 18 — 22.
Броски: 22 (7+5+10) — 40 (13+12+15).
Наши: Зуб (20.15/1/+1) — -.
5 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre.
«Даллас» — «Питтсбург» — 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)
Голы: Кросби — 28 (бол., Малкин, Летанг), 4:16 — 0:1. Дадонов — 17 (Бек, Биксель), 10:43 — 1:1. Дадонов — 18 (бол., Дюшен, Дамба), 32:36 — 2:1. Кросби — 29 (Макгроэрти), 40:20 — 2:2. Дадонов — 19 (Харли, Любушкин), 43:11 — 3:2. Раст — 28 (Кросби), 48:49 — 3:3. Лизотт — 11 (Хейнен), 58:17 — 3:4. Кросби — 30 (п.в., Тимминс), 58:45 — 3:5.
Вратари: Десмит (58:25 — 58:45) — Джерри.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (8+6+10) — 40 (12+11+17).
Наши: Дадонов (13.09/5/0), Любушкин (18.34/0/+1) — Малкин (18.24/3/-1).
5 апреля. Даллас. American Airlines Center.
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Фиала — 30 (Лафферье, Спенс), 29:20 — 1:0. Кузьменко — 11 (Кемпе, Даути), 36:08 — 2:0. Льюис — 6 (п.в.), 57:03 — 3:0.
Вратари: Кемпер — Пикар (56:41 — 57:03).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 29 (8+10+11) — 27 (9+8+10).
Наши: Гавриков (19.02/1/+1), Кузьменко (18.34/2/+1) — Подколзин (18.16/1/-1).
5 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena
«Ванкувер» — «Анахайм» — 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)
Голы: Терри — 20 (Минтюков, Ватрано), 1:21 — 0:1. Э. Петтерссон — 16 (Карлссон, Форборт), 9:40 — 1:1. Гронек — 5 (Блюгерс), 10:46 — 2:1. Босер — 25 (бол., Хьюз, Леккеримяки), 11:32 — 3:1. Гарлэнд — 18 (бол., Хьюз, Босер), 13:25 — 4:1. Джошуа — 6 (Шервуд, М. Петтерссон), 14:10 — 5:1. Зеграс — 11 (Гудас, Мактавиш), 22:49 — 5:2. Сассон — 3, 45:33 — 6:2.
Вратари: Демко — Достал.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (14+6+6) — 34 (13+10+11).
Наши: — - Минтюков (18.58/2/-1).
5 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.
«Бостон» — «Каролина» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Голы: Гики — 28 (Пастрняк, Задоров), 18:49 — 1:0. Э. Линдхольм — 15 (Пастрняк, Гики), 19:47 — 2:0. Пастрняк — 38 (Э. Линдхольм, Гики), 30:14 — 3:0. Пастрняк — 39 (Гики), 41:28 — 4:0. Пастрняк — 40 (Гики, Лорей), 55:18 — 5:0. Робидас — 1 (Морроу, Гостисбеер), 59:05 — 5:1.
Вратари: Суэймен — Андерсен.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (10+7+9) — 40 (11+14+15).
Наши: Задоров (20.57/0/+2), Хуснутдинов (15.54/0/0) — Орлов (22.36/0/0).
6 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей
«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Пойнт — 39 (Кучеров), 21:35 — 0:1. Томпсон — 40 (Бенсон), 24:47 — 1:1. Гонсалвес — 6 (Бьоркстранд, Гурд), 33:01 — 1:2. Зукер — 20 (бол., Так, Далин), 45:07 — 2:2.
Победный буллит: Куинн.
Вратари: Раймер — Йоханссон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 38 (9+12+13+4) — 24 (2+13+5+4).
Наши: — - Кучеров (23.25/3/0).
6 апреля. Баффало. KeyBank Center. 15982 зрителя
«Монреаль» — «Филадельфия» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Голы: Пелинг — 11 (Пеллетье, Йорк), 4:10 — 0:1. Галлахер — 20 (Эванс, Дворак), 41:24 — 1:1. Хатсон — 6 (Сузуки), 42:40 — 2:1. Сузуки — 27 (мен., Гуле), 50:39 — 3:1. Форстер — 19 (бол., Конекны, Пелинг), 59:20 — 3:2.
Вратари: Монтембо — Эрссон.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 26 (4+11+11) — 23 (7+5+11).
Наши: — - Замула (16.38/0/0), Мичков (23.04/3/-2).
6 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)
Голы: Болдюк — 17 (бол., Томас, Фаулер), 0:49 — 1:0. Нейберс — 22 (Томас), 7:41 — 2:0. Бучневич — 17 (Снаггерад), 21:01 — 3:0. Болдюк — 18 (бол., Томас, Фаулер), 28:53 — 4:0. Колтон — 16 (О`Коннор), 35:32 — 4:1. Вуд — 4 (Койл), 37:45 — 4:2. Маккиннон — 32 (Нельсон, Макар), 57:42 — 4:3. Томас — 21 (п.в., Фаулер), 59:29 — 5:3. Малински — 4 (Тэйвз), 59:51 — 5:4.
Вратари: Биннингтон — Блэквуд.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (12+4+6) — 39 (17+8+14).
Наши: Бучневич (20.29/2/+1), Торопченко (13.39/0/-2) — Ничушкин (24.26/6/-1).
6 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей
«Торонто» — «Коламбус» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Робертсон — 13 (Хольмберг), 10:03 — 1:0. Робертсон — 14 (Доми), 32:28 — 2:0. В. Нюландер — 43 (Райлли, Карло), 41:11 — 3:0. В. Нюландер — 44 (Райлли, Мэттьюс), 44:21 — 4:0. Мэттьюс — 30 (Марнер, Найз), 56:27 — 5:0.
Вратари: Столарц — Мерзликинс.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 27 (8+6+13) — 27 (11+8+8).
Наши: — - Воронков (13.35/3/0), Марченко (16.35/2/-1), Проворов (20.20/0/-3).
6 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19179 зрителей
«Юта» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Келлер — 26 (бол., Хэйтон, Шмальц), 4:24 — 1:0. Хэйтон — 19 (бол., Гюнтер, Келлер), 20:57 — 2:0. Стенлунд — 13 (Сергачев, Марино), 36:57 — 3:0. Шайфли — 38 (бол.), 42:45 — 3:1. Бьюгстад — 6 (п.в., Стенлунд, Мяяття), 57:19 — 4:1.
Вратари: Веймелка — Хеллибак.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (11+11+6) — 33 (7+12+14).
Наши: Сергачев (22.33/0/+1) — Наместников (17.32/3/-1).
6 апреля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель
«Калгари» — «Вегас» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Дорофеев — 33 (Теодор, Саад), 18:39 — 0:1. Смит — 12 (Теодор, Олофссон), 29:57 — 0:2. Хэнли — 2 (Кадри, Коулмэн), 39:52 — 1:2. Коронато — 22 (Баклунд), 40:43 — 2:2. Смит — 13 (Теодор, Хауден), 64:31 — 2:3.
Вратари: Вольф — Шмид.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 23 (7+8+8+0) — 34 (12+10+9+3).
Наши: — - Барбашев (17.44/1/-1), Дорофеев (16.18/3/+1).
6 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18104 зрителя
«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
Голы: Маккэн — 19 (Бураковски, Махура), 5:46 — 0:1. Бураковски — 10 (Ларссон, Маккэн), 9:26 — 0:2. Смит — 14 (Тоффоли, Селебрини), 14:18 — 1:2. Стивенсон — 13, 27:39 — 1:3. Шварц — 24, 31:36 — 1:4. Маккэн — 20 (Райт, Какко), 38:07 — 1:5.
Вратари: Георгиев (Романов, 37:50) — Даккорд.
Штраф: 29 — 35.
Броски: 24 (13+5+6) — 22 (8+7+7).
Наши: — - -.
6 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей
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