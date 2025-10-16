Видео
16 октября, 07:30

НХЛ, результаты и видео голов: «Детройт» обыграл «Флориду», «Чикаго» победил «Сент-Луис» и другие матчи 16 октября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В ночь на 16 октября в Национальной хоккейной лиге состоялись игры: «Баффало» обыграл «Оттаву» (8:4), «Детройт» победил «Флориду» (4:1), «Сент-Луис» потерпел поражение от «Чикаго» (3:8), «Юта» выиграла у «Калгари» (3:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 02:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Оттава
НХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 02:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Флорида
НХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 04:30. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Чикаго
НХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 04:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Калгари

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

2

  • Комитет по правописанию

    Вот же, ничто не предвещало, как говорится. Детройт смотрел два периода - ни в одном глазу. В третьем начало вырубать. Да так, что четвертую шайбу пропустил. А потом-то хотел посмотреть Сент-Луис с Чикаго. Но забил, естественно. А оно вона как, Михалыч... Думал, Блюзмены раздавят сопов, ибо что-то в матче с Фло на старте сезона Чикаго совсем не впечатлили. А тут Бедард и Ко устроили просто разрыв на мелкие кусочки. Даже жалко, что пропустил такое.

    16.10.2025

  • Andrew_BD

    Ну и рубилово у сенаторов с саблями! Начало третьего - просто огонь!

    16.10.2025

    НХЛ
