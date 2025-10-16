НХЛ, результаты и видео голов: «Детройт» обыграл «Флориду», «Чикаго» победил «Сент-Луис» и другие матчи 16 октября

16 октября, 07:30
В ночь на 16 октября в Национальной хоккейной лиге состоялись игры: «Баффало» обыграл «Оттаву» (8:4), «Детройт» победил «Флориду» (4:1), «Сент-Луис» потерпел поражение от «Чикаго» (3:8), «Юта» выиграла у «Калгари» (3:1).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Вот же, ничто не предвещало, как говорится. Детройт смотрел два периода - ни в одном глазу. В третьем начало вырубать. Да так, что четвертую шайбу пропустил. А потом-то хотел посмотреть Сент-Луис с Чикаго. Но забил, естественно. А оно вона как, Михалыч... Думал, Блюзмены раздавят сопов, ибо что-то в матче с Фло на старте сезона Чикаго совсем не впечатлили. А тут Бедард и Ко устроили просто разрыв на мелкие кусочки. Даже жалко, что пропустил такое.
Andrew_BD
Ну и рубилово у сенаторов с саблями! Начало третьего - просто огонь!
