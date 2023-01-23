Сегодня, 00:40
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хьюз — 30 (Хэмилтон), 0:56 — 1:0. Кросби — 22 (Питри, Гюнцель), 6:25 — 1:1. Хэмилтон — 11 (Хьюз, Хишир), 62:07 — 2:1.
Вратари: Ванечек — Джерри.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (8+2+12+3) — 26 (6+11+9+0).
Наши: — - Малкин (20.13/1/-1).
22 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
«Бостон» — «Сан-Хосе» — 03.00
«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 03.00
«Филадельфия» — «Виннипег» — 03.00
«Аризона» — «Вегас» — 04.00
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