Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:40

НХЛ: «Бостон» — «Сан-Хосе», «Филадельфия» — «Виннипег» и другие матчи 23 января

Галина Глазко
Хоккеисты «Бостона».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.

22 января

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хьюз — 30 (Хэмилтон), 0:56 — 1:0. Кросби — 22 (Питри, Гюнцель), 6:25 — 1:1. Хэмилтон — 11 (Хьюз, Хишир), 62:07 — 2:1.
Вратари: Ванечек — Джерри.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (8+2+12+3) — 26 (6+11+9+0).
Наши: — - Малкин (20.13/1/-1).
22 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

23 января

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 03.00

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 03.00

«Филадельфия» — «Виннипег» — 03.00

«Аризона» — «Вегас» — 04.00

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

НХЛ
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шайба Хэмилтона в овертайме принесла «Нью-Джерси» победу над «Питтсбургом»