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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Питтсбург», «Анахайм» — «Вашингтон». Расписание матчей 1 декабря

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (справа).
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

1 декабря, пятница

03.00 (мск). «Бостон» — «Сан-Хосе»

03.00. «Детройт» — «Чикаго»

03.00. «Монреаль» — «Флорида»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»

03.00. «Торонто» — «Сиэтл»

03.00. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

03.30. «Каролина» — «Айлендерс»

04.00. «Виннипег» — «Эдмонтон»

04.00. «Нэшвилл» — «Миннесота»

04.00. «Сент-Луис» — «Баффало»

05.00. «Аризона» — «Колорадо»

05.00. «Калгари» — «Даллас»

06.00. «Анахайм» — «Вашингтон»

06.00. «Ванкувер» — «Вегас»

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Овечкин не набрал очки в четырех матчах подряд. Получится ли у него прервать затянувшуюся серию во встрече против «Анахайма»? В букмекерской компании ФОНБЕТ на то, что Александр отметится результативным действием, можно поставить с коэффициентом 1.47. На заброшенную Ови шайбу котировка — 2.25, на четыре и более броска в створ — 1.85.

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