Сегодня, 20:00
03.00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»
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04.00. «Миннесота» — «Айлендерс»
04.00. «Нэшвилл» — «Питтсбург»
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Питтсбург» фаворитом встречи. На победу команды Евгения Малкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (18%), успех «Нэшвилла» — за 2.65 (38%).
04.00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
05.00. «Калгари» — «Бостон Брюинз
06.30. «Сан-Хосе» — «Монреаль»
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