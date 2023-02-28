НХЛ, 1 марта: «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» — «Айлендерс», «Нэшвилл» — «Питтсбург»

Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 марта (время начала — московское)

03.00. «Оттава» — «Детройт»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»

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03.30. «Баффало» — «Коламбус»

04.00. «Миннесота» — «Айлендерс»

04.00. «Нэшвилл» — «Питтсбург»

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Питтсбург» фаворитом встречи. На победу команды Евгения Малкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (18%), успех «Нэшвилла» — за 2.65 (38%).

04.00. «Сент-Луис» — «Сиэтл»

04.00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»

05.00. «Аризона» — «Чикаго»

05.00. «Калгари» — «Бостон Брюинз

06.30. «Сан-Хосе» — «Монреаль»

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