НХЛ: «Сент-Луис» уступил «Колорадо», «Вашингтон» обыграл «Виннипег» и другие матчи 11 и 12 декабря

Регулярный чемпионат НХЛ. 11 декабря, воскресенье «Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Рантанен — 17 (Ньюхук, Б. Хант), 30:58 — 0:1. Тарасенко — 8 (бол., О`Райлли, Томас), 48:01 — 1:1. Саад — 6 (мен.), 58:24 — 2:1. Рантанен — 18 (Комфер, Тэйвз), 59:51 — 2:2. Рантанен — 19 (Макар, Ничушкин), 60:29 — 2:3.

Вратари: Биннингтон — Францоуз.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (9+11+12+0) — 31 (10+8+11+2).

Наши: Барбашев (16.43/2/+1), Тарасенко (18.25/4/-1) — Ничушкин (22.57/1/+1).

Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей. 12 декабря, понедельник «Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 6:5 ОТ (2:0, 3:3, 0:2, 1:0)

Голы: Марченко — 1 (Джонсон), 6:44 — 1:0. Дженнер — 10 (бол., Рословик, Годро), 9:28 — 2:0. Копитар — 9 (Калиев, Фиала), 24:42 — 2:1. Лизотт — 6 (Грундстрем, Иафалло), 28:25 — 2:2. Лайне — 8 (Рословик, Гудбрэнсон), 30:03 — 3:2. Андерсон-Долан — 2 (Дурзи), 35:02 — 3:3. Рословик — 2 (мен., Робинсон, Гавриков), 38:00 — 4:3. Рословик — 3 (бол., Годро, Лайне), 39:31 — 5:3. Копитар — 10 (Уокер), 44:52 — 5:4. Кемпе — 10, 45:31 — 5:5. Годро — 10 (Лайне, Гавриков), 60:40 — 6:5.

Вратари: Мерзликинс — Куик.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (10+7+7+2) — 38 (11+11+16+0).

Наши: Гавриков (25.10/1/+1), Марченко (11.08/1/0), Чинахов (17.01/2/+1) — -.

Коламбус. Nationwide Arena. 14560 зрителей. «Флорида» — «Сиэтл» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Бенайерс — 11 (Маккэн), 1:04 — 0:1. Э. Стаал — 1 (Уайт, Казинс), 27:34 — 1:1. Бураковски — 10 (Гурд, Бьоркстранд), 29:05 — 1:2. Эберле — 7 (Борген, Бенайерс), 47:15 — 1:3. Спронг — 6 (бол., Веннберг, Бураковски), 55:09 — 1:4. Гурд — 4 (п.в., Танев, Ларссон), 57:22 — 1:5. Тирни — 2 (Кирстед, Дэлпи), 58:43 — 2:5.

Вратари: Бобровский (57:02 — 57:22) — Джонс.

Штраф: 25 — 8.

Броски: 25 (7+10+8) — 32 (9+9+14).

Наши: — .

Майами. FLA Live Arena. 15625 зрителей. «Аризона» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 1:0)

Голы: Келлер — 8 (бол., Мозер, Ритчи), 12:46 — 1:0. Фрост — 4 (ван Римсдайк, Типпетт), 22:09 — 1:1. ван Римсдайк — 3 (Фрост), 24:08 — 1:2. Келлер — 9 (Шмальц, Бойд), 27:45 — 2:2. Макбэйн — 4 (Мозер, О`Брайен), 30:21 — 3:2. Типпетт — 8 (ван Римсдайк, Фрост), 38:42 — 3:3. Ритчи — 7, 47:27 — 4:3. Конекны — 11 (п.в., Фрост), 57:43 — 4:4. Келлер — 10 (Чикран, Шмальц), 64:37 — 5:4.

Вратари: Веймелка — Харт (57:31 — 57:43).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (13+9+5+2) — 41 (9+17+13+2).

Наши: — - Проворов (24.50/4/-2).

Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей. «Виннипег» — «Вашингтон» — 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

Голы: ван Римсдайк — 2 (Дауд, Протас), 23:25 — 0:1. Кузнецов — 4 (бол., Карлсон, Шири), 28:21 — 0:2. Юханссон — 7 (мен., буллит), 29:55 — 0:3. Эллер — 6 (Манта, Орлов), 35:24 — 0:4. Лаури — 7 (Моррисси, Бэррон), 40:35 — 1:4. Дюбуа — 14 (Коннор, Эйссимонт), 43:29 — 2:4. Овечкин — 17 (п.в., Орлов), 57:48 — 2:5.

Вратари: Хеллибак (56:20 — 57:48) — Линдгрен.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 31 (10+9+12) — 36 (9+15+12).

Наши: — - Кузнецов (18.15/2/0), Овечкин (16.02/3/-1), Орлов (21.29/3/0).

Виннипег. Canada Life Centre. 14096 зрителей. «Вегас» — «Бостон» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Стоун — 10 (бол., Стивенсон, Хаттон), 4:03 — 1:0. Бержерон — 10 (Пастрняк, Клифтон), 23:54 — 1:1. Дебраск — 9 (Заха, Холл), 42:10 — 1:2. Койл — 8 (Форборт), 49:04 — 1:3.

Вратари: Томпсон (57:38) — Ульмарк.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (5+12+14) — 27 (6+12+9).

Наши: Мироманов (19.05/3/-2) — -.

Парадайс. T-Mobile Arena. 18114 зрителей. НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке