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НХЛ

Сегодня, 18:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Рейнджерс», «Торонто» — «Колорадо». Расписание матчей 13 и 14 января

Ана Горшкова
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

13 января, суббота

21.00 (мск) «Вашингтон» — «Рейнджерс»

14 января, воскресенье

00.00 «Баффало» — «Ванкувер»

00.00 «Оттава» — «Сан-Хосе»

02.00 «Флорида» — «Нью-Джерси»

03.00 «Виннипег» — «Филадельфия»

03.00 «Детройт» — «Лос-Анджелес»

03.00 «Каролина» — «Питтсбург»

03.00 «Коламбус» — «Сиэтл»

03.00 «Монреаль» — «Эдмонтон»

03.00 «Тампа-Бэй» — «Анахайм»

03.00 «Торонто» — «Колорадо»

04.00 «Миннесота» — «Аризона»

04.00 «Нэшвилл» — «Айлендерс»

04.00 «Сент-Луис» — «Бостон»

04.00 «Чикаго» — «Даллас»

06.00 «Вегас» — «Калгари»

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Кто окажется сильнее в противостоянии Овечкина и Панарина? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Рейнджерс» фаворитом встречи. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья идет за 4.40 (20%), успех «Вашингтона» — за 3.20 (31%).

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НХЛ
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