Сегодня, 16:00
20.00 (мск). «Оттава» — «Филадельфия»
23.00. «Виннипег» — «Флорида»
2.00. «Бостон» — «Нэшвилл»
2.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»
2.00. «Коламбус» — «Рейнджерс»
2.00. «Монреаль» — «Чикаго»
2.00. «Питтсбург» — «Калгари»
2.00. «Торонто» — «Миннесота»
2.30. «Айлендерс» — «Баффало»
3.00. «Сент-Луис» — «Сиэтл»
5.00. «Вегас» — «Анахайм»
5.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»
5.00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»
5.30. «Лос-Анджелес» — «Каролина»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24