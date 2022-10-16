Сегодня, 02:00
«Баффало» — «Флорида» — 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)
Голы: Так — 1 (Йокихарью, Комри), 10:35 — 1:0. Уайт — 1 (Луостаринен, Лунделл), 14:03 — 1:1. Ткачук — 2 (Форслинг), 18:09 — 1:2. Гиргенсонс — 1 (Петерка, Далин), 18:51 — 2:2. Экблад — 1 (бол., Барков, Райнхарт), 22:31 — 2:3. Монтур — 1 (бол., Барков, Ткачук), 37:45 — 2:4. Далин — 2 (Так), 39:01 — 3:4.
Вратари: Комри (59:40) — Найт.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 27 (13+9+5) — 37 (16+14+7).
Наши: Любушкин (12.32/1/-1) — -.
Баффало. KeyBank Center.
«Филадельфия» — «Ванкувер» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Берроуз — 1 (Бесер, Пирсон), 1:34 — 0:1. Гарлэнд — 1 (Подколзин, Шенн), 14:12 — 0:2. Деанджело — 1 (бол., ван Римсдайк, Хэйс), 30:32 — 1:2. Лотон — 1 (мен., Конекны), 37:49 — 2:2. Конекны — 3 (Проворов), 53:53 — 3:2.
Вратари: Харт — Демко (57:39).
Штраф: 17 — 17.
Броски: 30 (14+9+7) — 29 (4+13+12).
Наши: Замула (13.26/0/-1), Проворов (23.41/6/+1) — Кузьменко (14.36/5/-1), Подколзин (9.21/0/+1).
Филадельфия. Wells Fargo Center.
«Бостон» — «Аризона» 2.00 мск
«Вашингтон» — «Монреаль» 2.00 мск
«Нью-Джерси» — «Детройт» 2.00 мск
«Питтсбург» — «Тампа» 2.00 мск
«Торонто» — «Оттава» 2.00 мск
«Айлендерс» — «Анахайм» 2.30 мск
«Даллас» — «Нэшвилл» 3.00 мск
«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 3.00 мск
«Сент-Луис» — «Коламбус» 3.00 мск
«Сан-Хосе» — «Чикаго» 5.00 мск
«Сиэтл» — «Вегас» 5.00 мск
«Эдмонтон» — «Калгари» 5.00 мск
Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.