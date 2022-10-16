НХЛ, 16 октября: «Вашингтон» примет «Монреаль», «Питтсбург» — «Тампа» и другие матчи

В ночь с субботы на воскресенье пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

15 октября

«Баффало» — «Флорида» — 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Голы: Так — 1 (Йокихарью, Комри), 10:35 — 1:0. Уайт — 1 (Луостаринен, Лунделл), 14:03 — 1:1. Ткачук — 2 (Форслинг), 18:09 — 1:2. Гиргенсонс — 1 (Петерка, Далин), 18:51 — 2:2. Экблад — 1 (бол., Барков, Райнхарт), 22:31 — 2:3. Монтур — 1 (бол., Барков, Ткачук), 37:45 — 2:4. Далин — 2 (Так), 39:01 — 3:4.

Вратари: Комри (59:40) — Найт.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 27 (13+9+5) — 37 (16+14+7).

Наши: Любушкин (12.32/1/-1) — -.

Баффало. KeyBank Center.

«Филадельфия» — «Ванкувер» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Берроуз — 1 (Бесер, Пирсон), 1:34 — 0:1. Гарлэнд — 1 (Подколзин, Шенн), 14:12 — 0:2. Деанджело — 1 (бол., ван Римсдайк, Хэйс), 30:32 — 1:2. Лотон — 1 (мен., Конекны), 37:49 — 2:2. Конекны — 3 (Проворов), 53:53 — 3:2.

Вратари: Харт — Демко (57:39).

Штраф: 17 — 17.

Броски: 30 (14+9+7) — 29 (4+13+12).

Наши: Замула (13.26/0/-1), Проворов (23.41/6/+1) — Кузьменко (14.36/5/-1), Подколзин (9.21/0/+1).

Филадельфия. Wells Fargo Center.

16 октября

«Бостон» — «Аризона» 2.00 мск

«Вашингтон» — «Монреаль» 2.00 мск

«Нью-Джерси» — «Детройт» 2.00 мск

«Питтсбург» — «Тампа» 2.00 мск

«Торонто» — «Оттава» 2.00 мск

«Айлендерс» — «Анахайм» 2.30 мск

«Даллас» — «Нэшвилл» 3.00 мск

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 3.00 мск

«Сент-Луис» — «Коламбус» 3.00 мск

«Сан-Хосе» — «Чикаго» 5.00 мск

«Сиэтл» — «Вегас» 5.00 мск

«Эдмонтон» — «Калгари» 5.00 мск

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.