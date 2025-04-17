НХЛ, видео голов и результаты 17 апреля: «Нэшвилл» обыграл «Даллас», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» и другие матчи

17 апреля, 08:00
«Монреаль» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Гуле — 6 (Слафковски, Сузуки), 3:50 — 1:0. Холл — 18 (Уокер, Котканиеми), 9:56 — 1:1. Сузуки — 30 (Каррье), 36:22 — 2:1. Гуле — 7 (Кофилд, Хатсон), 38:48 — 3:1. Джост — 3 (Надо, Орлов), 54:10 — 3:2. Эванс — 13 (п.в.), 58:05 — 4:2.
Вратари: Монтембо — Кочетков (57:49 — 58:05).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (9+5+7) — 29 (4+14+11).
Наши: Демидов (10.29/2/0) — Орлов (17.23/1/0), Свечников (17.12/0/0).
17 апреля. Монреаль. Centre Bell.
«Виннипег» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Пионк — 10 (Перфетти, Наместников), 33:49 — 1:0. Терри — 21 (Ватрано, Мур), 45:45 — 1:1. Шайфли — 39 (Моррисси, Коннор), 61:11 — 2:1.
Вратари: Хеллибак — Хуссо.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 44 (19+15+9+1) — 31 (9+13+9+0).
Наши: Наместников (16.11/4/+1) — Минтюков (15.56/0/-1).
17 апреля. Виннипег. Canada Life Centre.
«Нью-Джерси» — «Детройт» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы: Берггрен — 12 (Эдвинссон, Раймонд), 17:07 — 0:1. Комфер — 12 (Расмуссен, Питри), 25:20 — 0:2. Ларкин — 30 (Эдвинссон, Зайдер), 42:55 — 0:3. Хаула — 11 (бол., Спронг, Кейси), 51:32 — 1:3. Мерсер — 18 (Хаула, Хардман), 54:21 — 2:3. Дебринкэт — 38 (Ларкин, Зайдер), 57:09 — 2:4. Каспер — 18 (п.в., Раймонд, Берггрен), 59:50 — 2:5.
Вратари: Доус (58:30 — 59:50) — Лайон.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (10+7+13) — 27 (10+7+10).
Наши: — - Тарасенко (15.18/1/+1).
17 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.
«Нэшвилл» — «Даллас» — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Голы: Марчмент — 22 (Дюшен, Сегин), 0:16 — 0:1. Истерли — 4 (О`Райлли), 13:02 — 1:1. Врана — 9 (Истерли, Свечков), 13:51 — 2:1. Бэррон — 6 (Евангелиста, О`Райлли), 19:45 — 3:1. Маршессо — 22 (Стэмкос, Форсберг), 26:31 — 4:1. О`Райлли — 21 (бол., Форсберг, Маршессо), 29:49 — 5:1.
Вратари: Сарос — Эттингер (Десмит, 40:00).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (12+10+12) — 30 (11+12+7).
Наши: Свечков (16.09/1/+1) — Дадонов (12.55/1/-2), Любушкин (15.55/2/-1).
17 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
«Ванкувер» — «Вегас» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Сутер — 26 (Гарлэнд, Хегландер), 8:23 — 1:0. Олофссон — 15 (Карлссон, Теодор), 38:33 — 1:1. Дорофеев — 35 (Олофссон, Хаттон), 47:59 — 1:2. Айкел — 28 (Хаттон, Хауден), 50:45 — 1:3. Швиндт — 1 (п.в., Теодор), 58:28 — 1:4.
Вратари: Ланкинен (Толопило, 40:00, 57:43 — 58:28) — Шмид.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 17 (8+5+4) — 30 (8+12+10).
Наши: Кудрявцев (13.38/1/0) — Дорофеев (21.25/6/+2).
17 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Эмберсон — 2 (Макдэвид, Дж. Скиннер), 8:20 — 0:1. Джонс — 1 (Хенрик, Эмберсон), 30:17 — 0:2. Перри — 19 (п.в., Капанен), 57:23 — 0:3.
Вратари: Георгиев (56:14 — 57:23) — С. Скиннер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 18 (6+6+6) — 28 (8+9+11).
Наши: Гущин (13.59/1/-1), Коваленко (15.19/0/-1) — Подколзин (10.51/2/0).
17 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.
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