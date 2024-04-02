НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Питтсбургу», «Тампа» проиграла «Детройту». Результаты матчей и видео голов 2 апреля

Регулярный чемпионат НХЛ.

2 апреля, вторник

«Коламбус» — «Колорадо» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Марченко — 20 (Гудбрэнсон, Годро), 29:35 — 1:0. Нюландер — 9 (Воронков, Проворов), 34:12 — 2:0. Нюландер — 10 (Бин, Гудбрэнсон), 38:03 — 3:0. Вагнер — 1 (Уокер, Лехконен), 44:39 — 3:1. Силлинджер — 13 (п.в., Тексье, Марченко), 58:27 — 4:1.

Вратари: Тарасов — Аннунен.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (7+14+4) — 47 (11+17+19).

Наши: Воронков (14.05/0/+1), Марченко (18.11/3/+2), Проворов (22.44/2/+1) — -.

Коламбус. Nationwide Arena. 16731 зритель

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)

Голы: Раст — 24 (Кросби, Смит), 0:18 — 0:1. Кросби — 36 (Жозеф, Летанг), 10:39 — 0:2. Бемстрем — 7 (Пулюярви), 49:51 — 0:3. Какко — 12 (Фокс, Панарин), 50:42 — 1:3. Рословик — 8 (Зибанежад), 56:53 — 2:3. Раст — 25 (п.в., Картер, Летанг), 57:21 — 2:4. Кросби — 37 (п.в.), 59:15 — 2:5.

Вратари: Шестеркин — Неделькович.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (10+11+9) — 22 (6+8+8).

Наши: Панарин (23.02/5/-3) — Малкин (17.34/1/0).

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Кейн — 18 (Ларкин, Дебринкэт), 20:37 — 0:1. Чирелли — 19 (мен., Хагель), 28:36 — 1:1. Фаббри — 19 (Комфер), 43:40 — 1:2. Стэмкос — 31 (бол., Пойнт, Кучеров), 45:59 — 2:2. Перрон — 15 (Зайдер, Комфер), 57:20 — 2:3. Раймонд — 25 (п.в.), 58:57 — 2:4.

Вратари: Василевский — Лайон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (16+10+10) — 32 (12+9+11).

Наши: Кучеров (23.23/4/-3) — -.

Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя

«Торонто» — «Флорида» — 6:4 (2:0, 3:1, 1:3)

Голы: Робертсон — 12 (Найз), 13:59 — 1:0. Мэттьюс — 61 (Броди), 14:32 — 2:0. Монтур — 7 (Верхэге), 20:47 — 2:1. Бертуцци — 19 (Мэттьюс, Доми), 21:26 — 3:1. Кампф — 7, 28:32 — 4:1. Найз — 13 (Хольмберг, Робертсон), 34:05 — 5:1. Тарасенко — 22 (Миккола, Луостаринен), 42:12 — 5:2. Райнхарт — 52 (Тарасенко, Барков), 51:58 — 5:3. Беннетт — 17 (Тарасенко, Ткачак), 58:10 — 5:4. Мэттьюс — 62 (п.в.), 59:14 — 6:4.

Вратари: Самсонов — Бобровский (Столарз, 40:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (8+8+7) — 30 (8+7+15).

Наши: Любушкин (18.25/1/0) — Куликов (12.32/0/-2), Тарасенко (15.48/4/-1).

Торонто. Scotiabank Arena. 18776 зрителей

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кэйтс — 4, 4:57 — 1:0. Мартин — 4 (Маклин), 12:03 — 1:1. Хорват — 30 (Барзал, Сизикас), 12:21 — 1:2. Санхейм — 11, 20:43 — 2:2. Ли — 19 (Романов), 37:54 — 2:3. Фрост — 13 (Драйсдейл, Конекны), 59:50 — 3:3. Нельсон — 29 (Палмиери), 61:24 — 3:4.

Вратари: Эрссон (Федотов, 20:00) — Варламов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (11+3+18+0) — 27 (6+17+3+1).

Наши: Замула (16.38/0/-2) — Романов (19.01/4/+1).

Филадельфия. Wells Fargo Center. 18556 зрителей

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Перфетти — 16 (Демело, Коннор), 11:14 — 1:0. Арвидссон — 2 (Мур, Даути), 12:30 — 1:1. Фиала — 25 (Гавриков), 25:48 — 1:2. Монахэн — 24 (Моррисси, Коннор), 31:49 — 2:2. Копитар — 26 (Кемпе, Гавриков), 33:56 — 2:3. Моррисси — 9 (Перфетти, Коннор), 36:47 — 3:3. Перфетти — 17 (Пионк, Шмидт), 53:05 — 4:3.

Вратари: Броссуа — Тэлбот.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 32 (12+11+9) — 28 (5+12+11).

Наши: Наместников (12.21/2/+1) — Гавриков (19.37/1/0).

Виннипег. Canada Life Centre. 13334 зрителя

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Экхольм — 9 (Браун, Кэррик), 7:05 — 0:1. Шенн — 16 (бол., Фолк, Хэйс), 28:15 — 1:1. Шенн — 17 (Капанен, Хэйс), 41:44 — 2:1. Драйзайтль — 37 (Макдэвид, Экхольм), 54:35 — 2:2. Саад — 25, 62:09 — 3:2.

Вратари: Биннингтон — Скиннер.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 29 (6+17+5+1) — 37 (9+13+12+3).

Наши: Бучневич (19.35/0/0), Торопченко (15.56/2/0) — -.

Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Бенайерс — 13 (Бьоркстранд, Толванен), 0:29 — 0:1. Бьоркстранд — 20 (Толванен), 11:26 — 0:2. Зеттерлунд — 21 (бол., Гранлунд, Эклунд), 14:19 — 1:2. Райт — 1 (Эберле, Шварц), 17:06 — 1:3. Костин — 7 (Власик, Зеттерлунд), 25:01 — 2:3. Маккэн — 28 (п.в., Шварц, Данн), 59:52 — 2:4.

Вратари: Блэквуд — Грубауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (11+9+6) — 32 (10+8+14).

Наши: Костин (15.19/1/-1) — -.

2 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 11559 зрителей

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