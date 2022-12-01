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Сегодня, 20:00

НХЛ: «Питтсбург» — «Вегас», «Сиэтл» — «Вашингтон» и другие матчи 2 декабря

Сергей Ревенко
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

2 декабря, четверг

3.00 (мск) «Баффало» — «Колорадо»

3.00 «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»

3.00 «Питтсбург» — «Вегас»

3.00 «Филадельфия» — «Тампа-Бэй»

4.00 «Миннесота» — «Эдмонтон»

4.00 «Сент-Луис» — «Каролина»

4.30 «Даллас» — «Анахайм»

5.00 «Калгари» — «Монреаль»

6.00 «Ванкувер» — «Флорида»

6.00 «Сиэтл» — «Вашингтон»

6.30 «Лос-Анджелес» — «Аризона»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Хоккей
НХЛ
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