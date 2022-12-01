Сегодня, 20:00
3.00 (мск) «Баффало» — «Колорадо»
3.00 «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»
3.00 «Питтсбург» — «Вегас»
3.00 «Филадельфия» — «Тампа-Бэй»
4.00 «Миннесота» — «Эдмонтон»
4.00 «Сент-Луис» — «Каролина»
4.30 «Даллас» — «Анахайм»
5.00 «Калгари» — «Монреаль»
6.00 «Ванкувер» — «Флорида»
6.00 «Сиэтл» — «Вашингтон»
6.30 «Лос-Анджелес» — «Аризона»
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