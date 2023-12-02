Сегодня, 17:00
22.00 (мск). «Даллас» — «Тампа-Бэй»
23.00. «Виннипег» — «Чикаго»
0.30. «Нэшвилл» — «Рейнджерс»
2.00. «Флорида» — «Айлендерс»
3.00. «Каролина» — «Баффало»
3.00. «Монреаль» — «Детройт»
3.00. «Оттава» — «Сиэтл»
3.00. «Питтсбург» — «Филадельфия»
3.00. «Торонто» — «Бостон»
5.00. «Аризона» — «Сент-Луис»
6.00. «Анахайм» — «Колорадо»
6.00. «Вегас» — «Вашингтон»
6.00. «Калгари» — «Ванкувер»
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«Вашингтон» в ближайшем матче ждет суровое испытание — Александру Овечкину и компании предстоит выстоять на льду лидирующего на «Западе» «Вегаса». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что гости потерпят поражение. Их успех в основное время оценен высоким коэффициентом 3.70, это порядка 27% вероятности исхода. Ничья идет за 4.40 (19%), триумф «Голден Найтс» — за 1.85 (54%).
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