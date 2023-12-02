НХЛ: «Даллас» — «Тампа-Бэй», «Вегас» — «Вашингтон». Расписание матчей 2 и 3 декабря

Регулярный чемпионат НХЛ.

2 декабря, суббота

22.00 (мск). «Даллас» — «Тампа-Бэй»

23.00. «Виннипег» — «Чикаго»

3 декабря, воскресенье

0.30. «Нэшвилл» — «Рейнджерс»

2.00. «Флорида» — «Айлендерс»

3.00. «Каролина» — «Баффало»

3.00. «Монреаль» — «Детройт»

3.00. «Оттава» — «Сиэтл»

3.00. «Питтсбург» — «Филадельфия»

3.00. «Торонто» — «Бостон»

5.00. «Аризона» — «Сент-Луис»

6.00. «Анахайм» — «Колорадо»

6.00. «Вегас» — «Вашингтон»

6.00. «Калгари» — «Ванкувер»

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«Вашингтон» в ближайшем матче ждет суровое испытание — Александру Овечкину и компании предстоит выстоять на льду лидирующего на «Западе» «Вегаса». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что гости потерпят поражение. Их успех в основное время оценен высоким коэффициентом 3.70, это порядка 27% вероятности исхода. Ничья идет за 4.40 (19%), триумф «Голден Найтс» — за 1.85 (54%).