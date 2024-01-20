Сегодня, 15:00
20.30 (мск). «Баффало» — «Тампа-Бэй»
21.00. «Филадельфия» — «Колорадо»
23.00. «Аризона» — «Нэшвилл»
23.00. «Оттава» — «Виннипег»
3.00. «Бостон» — «Монреаль»
3.00. «Ванкувер» — «Торонто»
3.00. «Нью-Джерси» — «Даллас»
4.00. «Сент-Луис» — «Вашингтон»
6.00. «Вегас» — «Питтсбург»
6.00. «Калгари» — «Эдмонтон»
6.00. «Сан-Хосе» — «Анахайм»
6.30. «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»
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Евгения Малкина и его «Питтсбург» в очередной игровой день ждет непростой выезд в Вегас. При этом аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «пингвинов» фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (19%), успех «Голден Найтс» — за 2.55 (39%).
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