НХЛ: «Нью-Джерси» победил «Питтсбург», «Айлендерс» проиграли «Каролине». Результаты матчей 20 марта

Регулярный чемпионат НХЛ.

20 марта, среда

«Бостон» — «Оттава» — 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Голы: Пастрняк — 42 (Грызлик, Заха), 8:27 — 1:0. Пастрняк — 43, 11:23 — 2:0. Пинто — 7 (бол., Жиру, Шабо), 33:08 — 2:1. Бразо — 2 (бол., Шаттенкирк, Гики), 38:51 — 3:1. Ткачак — 31 (Чикран, Батерсон), 39:56 — 3:2. Пастрняк — 44 (Шаттенкирк, Хейнен), 44:43 — 4:2. Боквист — 5 (Бишер, Шаттенкирк), 45:08 — 5:2. Бразо — 3 (бол., Дебраск, Гики), 58:06 — 6:2.

Вратари: Ульмарк — Корписало.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 26 (6+11+9) — 32 (5+23+4).

Наши: — - Зуб (18.51/2/0).

Бостон. TD Garden.

«Детройт» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Веренски — 5, 5:56 — 0:1. Тексье — 11 (Веренски, Северсон), 13:43 — 0:2. Раймонд — 23 (бол., Фаббри, Кейн), 22:57 — 1:2. Зайдер — 8 (Чиаро, Расмуссен), 24:23 — 2:2. Марченко — 18 (бол., Веренски, Годро), 44:26 — 2:3. Раймонд — 24 (Кейн, Гостисбеер), 59:47 — 3:3. Кейн — 15 (Дебринкэт, Зайдер), 60:48 — 4:3.

Вратари: Раймер (58:18 — 58:50, 59:04 — 59:47) — Тарасов.

Штраф: 4 — 16.

Броски: 27 (5+10+10+2) — 35 (20+7+8+0).

Наши: — - Воронков (10.11/3/+1), Марченко (16.17/3/0), Проворов (21.46/3/-1).

Детройт. Little Caesars Arena.

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Мерсер — 18 (Носек, Палат), 5:35 — 1:0. Петтерссон — 4 (Бантинг, Ракелль), 27:16 — 1:1. Майер — 20 (бол., Л. Хьюз, Братт), 34:20 — 2:1. Хольц — 15 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 48:58 — 3:1. Мерсер — 19 (Носек, Палат), 49:14 — 4:1. Майер — 21 (бол., Братт, Д. Хьюз), 56:53 — 5:1. Раст — 20 (Кросби), 57:15 — 5:2.

Вратари: Аллен — Джерри (57:29 — 59:17).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (15+9+14) — 38 (12+18+8).

Наши: — - Малкин (16.01/2/0).

Нью-Джерси. Prudential Center.

«Филадельфия» — «Торонто» — 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Голы: Типпетт — 25 (Йорк, Фрост), 0:19 — 1:0. Санхейм — 10 (Хэтэуэй), 20:56 — 2:0. Фрост — 12 (Аттард), 36:26 — 3:0. Нюландер — 37 (бол., Мэттьюс, Таварес), 41:11 — 3:1. Бертуцци — 14 (Райлли, Таварес), 50:16 — 3:2. Лотон — 10 (Типпетт), 53:00 — 4:2. Таварес — 22 (Бертуцци, Мэттьюс), 57:50 — 4:3.

Вратари: Эрссон — Самсонов (57:09 — 57:50, 58:01).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 30 (8+15+7) — 30 (7+11+12).

Наши: Замула (18.58/1/+1) — -.

Филадельфия. Wells Fargo Center.

«Рейнджерс» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы: Шайфли — 20 (Иафалло, Шмидт), 24:04 — 0:1. Веннберг — 10 (бол., Лафренье, Рословик), 29:30 — 1:1. Коннор — 30 (бол., Монахэн, Тоффоли), 32:18 — 1:2. Шайфли — 21, 37:55 — 1:3. Лафренье — 20 (Фокс, Трочек), 58:06 — 2:3. Шайфли — 22 (п.в., Моррисси, Монахэн), 59:51 — 2:4.

Вратари: Шестеркин (57:11 — 58:06, 58:22 — 59:51) — Хеллибак.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (13+11+16) — 27 (9+11+7).

Наши: Панарин (19.54/2/0) — Наместников (11.34/1/0).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Айлендерс» — «Каролина» — 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Голы: Джарвис — 24 (Шей, Гюнцель), 12:48 — 0:1. Джарвис — 25 (Гюнцель, Слэвин), 14:53 — 0:2. Нечас — 22 (бол., Кузнецов, Шей), 19:58 — 0:3. Палмиери — 22 (Нельсон, Хорват), 44:30 — 1:3. Гюнцель — 25 (п.в., Ахо), 56:22 — 1:4.

Вратари: Сорокин (55:36 — 56:22) — Кочетков.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 31 (8+11+12) — 34 (14+11+9).

Наши: Романов (19.04/0/+1) — Кузнецов (16.21/1/-1), Орлов (18.46/1/0), Свечников (15.19/2/-1).

Нью-Йорк. UBS Arena.

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 8:2 (1:1, 3:1, 4:0)

Голы: Йоси — 18 (Макдона, Форсберг), 11:18 — 1:0. Гранлунд — 10 (Костин, Ферраро), 17:18 — 1:1. Ферраро — 2 (Бордело, Бэйли), 25:46 — 1:2. Зукер — 11 (Сиссонс, Макдона), 29:37 — 2:2. Маккэррон — 10 (Шервуд, Йоси), 35:26 — 3:2. Евангелиста — 15 (Йоси, Форсберг), 37:50 — 4:2. Маккэррон — 11 (Шервуд), 50:35 — 5:2. Янковски — 4 (Бэрри, Бовилье), 54:13 — 6:2. Форсберг — 36 (Нюквист, Макдона), 54:43 — 7:2. Новак — 15 (Шервуд, Янковски), 56:16 — 8:2.

Вратари: Сарос — Хрона.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 40 (17+9+14) — 20 (8+9+3).

Наши: — - Костин (14.02/1/-2).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Рантанен — 35 (Маккиннон, Макар), 6:36 — 0:1. Уокер — 6 (Перунович, Фолк), 8:48 — 1:1. Торопченко — 14 (Фолк, Уокер), 24:44 — 2:1. Миттельштадт — 16 (Жирар, Друэн), 26:41 — 2:2. Шенн — 15 (Нейберс), 28:43 — 3:2. Рантанен — 36 (бол., Друэн, Ничушкин), 38:46 — 3:3. Рантанен — 37 (Ничушкин), 44:15 — 3:4.

Вратари: Биннингтон (58:15) — Аннунен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (10+13+10) — 35 (16+14+5).

Наши: Бучневич (19.51/2/-2), Торопченко (9.27/2/+1) — Ничушкин (21.54/1/+1), Тренин (11.24/3/0).

Сент-Луис. Enterprise Center.

«Эдмонтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Макдэвид — 26 (Экхольм), 9:20 — 1:0. Хенрик — 18 (Экхольм, Бушар), 34:55 — 2:0. Сузуки — 27 (Слафковски, Савар), 40:32 — 2:1. Гуле — 5 (Эванс, Харрис), 44:43 — 2:2. Драйзайтль — 32 (бол., Макдэвид, Нерс), 63:18 — 3:2.

Вратари: Пикар — Монтембо.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 31 (7+9+9+6) — 25 (8+10+7+0).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

«Анахайм» — «Миннесота» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Хартман — 18 (Фолиньо, Болди), 20:35 — 0:1. Меррилл — 4 (Годро, Хуснутдинов), 21:56 — 0:2. Капризов — 36 (бол., Хартман, Болди), 31:50 — 0:3. Луккини — 2 (Бекман), 53:03 — 0:4.

Вратари: Гибсон — Густавссон.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (6+10+11) — 32 (9+9+14).

Наши: Минтюков (25.04/3/0) — Капризов (20.41/5/0), Хуснутдинов (13.48/1/+1).

Анахайм. Honda Center.

«Ванкувер» — «Баффало» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Гарлэнд — 14 (Хьюз, Петтерссон), 4:06 — 1:0. Петтерссон — 32 (бол., Миллер, Хьюз), 33:48 — 2:0. Далин — 16 (Пауэр, Так), 49:23 — 2:1. Петтерссон — 33 (п.в., Миллер), 58:09 — 3:1. Далин — 17 (Томпсон, Так), 59:39 — 3:2.

Вратари: Десмит — Леви (57:30 — 58:09, 58:56 — 59:55).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 34 (15+10+9) — 17 (7+3+7).

Наши: Задоров (17.56/1/-2), Михеев (13.06/1/0), Подколзин (6.30/1/0) — -.

Ванкувер. Rogers Arena.

«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Голы: Маршессо — 37 (Теодор, Айкел), 1:14 — 1:0. Чирелли — 15 (мен., Хагель), 7:00 — 1:1. Дюклер — 19 (Кучеров), 10:37 — 1:2. Хауден — 6 (Колесар), 36:52 — 2:2. Пойнт — 37 (бол., Кучеров, Стэмкос), 44:52 — 2:3. Хаттон — 2 (Колесар), 48:16 — 3:3. Пойнт — 38 (Кучеров, Раддиш), 52:14 — 3:4. Кучеров — 41 (п.в., Чернак, Стэмкос), 58:51 — 3:5.

Вратари: Хилл (58:33 — 68:51) — Василевский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (7+8+12) — 21 (10+3+8).

Наши: Барбашев (15.58/0/-1) — Кучеров (20.00/2/+1).

Парадайс. T-Mobile Arena.

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Голы: Лафферье — 11 (Лизотт, Дюбуа), 12:03 — 1:0. Фолиньо — 16 (бол., Курашев, Джонс), 14:27 — 1:1. Гавриков — 5 (Копитар, Кемпе), 29:32 — 2:1. Копитар — 21 (Кемпе), 31:52 — 3:1. Копитар — 22 (бол., Кемпе, Фиала), 39:08 — 4:1. Дано — 16 (Мур, Фиала), 45:47 — 5:1. Корчински — 5 (Курашев, Бедард), 54:16 — 5:2. Льюис — 8 (Дюбуа, Гавриков), 57:10 — 6:2.

Вратари: Тэлбот — Мразек.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 24 (6+11+7) — 24 (5+9+10).

Наши: Гавриков (20.28/2/+2) — Зайцев (18.44/0/0).

Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

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