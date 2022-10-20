20 октября, 23:00
В ночь на пятницу, 21 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина в гостях сыграет с «Оттавой» и другие встречи.
Следить за видео голами и других интересных игровых действий в матчах НХЛ можно в Telegram-канале отдела хоккея «СЭ» Хоккейный.
Расписание и результаты матчей регулярки НХЛ 21 октября (время — московское):
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат 21 октября
02.00. «Рейнджерс» — «Сан-Хосе»
02.00. «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»
02.30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
03.00. «Миннесота» — «Ванкувер»
04.00. «Эдмонтон» — «Каролина»
Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.