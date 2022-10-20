«Вашингтон» отправится в гости к «Оттаве», «Эдмонтон» сыграет с «Каролиной» в матчах НХЛ

В ночь на пятницу, 21 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина в гостях сыграет с «Оттавой» и другие встречи.

Следить за видео голами и других интересных игровых действий в матчах НХЛ можно в Telegram-канале отдела хоккея «СЭ» Хоккейный.

Расписание и результаты матчей регулярки НХЛ 21 октября (время — московское):

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат 21 октября

02.00. «Бостон» — «Анахайм»

02.00. «Коламбус» — «Нэшвилл»

02.00. «Монреаль» — «Аризона»

02.00. «Рейнджерс» — «Сан-Хосе»

02.00. «Оттава» — «Вашингтон»

02.00. «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»

02.00. «Торонто» — «Даллас»

02.30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»

03.00. «Миннесота» — «Ванкувер»

04.00. «Эдмонтон» — «Каролина»

04.00. «Калгари» — «Баффало»

05.00. «Вегас» — «Виннипег»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.