НХЛ: «Вашингтон» — «Баффало», «Питтсбург» — «Рейнджерс». Расписание матчей 23 ноября

Регулярный чемпионат НХЛ.

23 ноября, четверг

03.00 мск. «Вашингтон» — «Баффало»

03.00. «Детройт» — «Нью-Джерси»

03.00. «Каролина» — «Эдмонтон»

03.00. «Коламбус» — «Чикаго»

03.00. «Питтсбург» — «Рейнджерс»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Виннипег»

03.00. «Флорида» — «Бостон»

03.30. «Айлендерс» — «Филадельфия»

05.00. «Аризона» — «Сент-Луис»

05.00. «Нэшвилл» — «Калгари»

05.30. «Даллас» — «Вегас»

06.00. «Анахайм» — «Монреаль»

06.00. «Колорадо» — «Ванкувер»

06.00. «Сиэтл» — «Сан-Хосе»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

Сумеет ли «Вашингтон» продлить победную серию до пяти матчей? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что успех «Кэпиталз» в противостоянии с «Баффало» вполне реален. На команду Александра Овечкина в этой встрече можно поставить за 2.30, что составляет примерно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (19%), триумф гостей в основное время оценен в 2.65 (38%).