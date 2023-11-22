Сегодня, 15:00
03.00 мск. «Вашингтон» — «Баффало»
03.00. «Детройт» — «Нью-Джерси»
03.00. «Каролина» — «Эдмонтон»
03.00. «Питтсбург» — «Рейнджерс»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Виннипег»
03.30. «Айлендерс» — «Филадельфия»
05.00. «Аризона» — «Сент-Луис»
06.00. «Колорадо» — «Ванкувер»
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Сумеет ли «Вашингтон» продлить победную серию до пяти матчей? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что успех «Кэпиталз» в противостоянии с «Баффало» вполне реален. На команду Александра Овечкина в этой встрече можно поставить за 2.30, что составляет примерно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (19%), триумф гостей в основное время оценен в 2.65 (38%).
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