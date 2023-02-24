НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Анахайму», «Тампа» в овертайме уступила «Баффало» и другие матчи 24 февраля

Регулярный чемпионат НХЛ. 24 февраля, пятница «Вашингтон» — «Анахайм» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Оши — 12 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 11:41 — 1:0. Лундестрем — 3 (Фаулер), 27:09 — 1:1. Дженсен — 2 (Дауд, Фехервари), 29:07 — 2:1. Терри — 14 (Куликов, Фаулер), 29:51 — 2:2. Сильферберг — 7 (Комтуа, Уайт), 42:15 — 2:3. Грант — 3 (п.в., Шаттенкирк), 58:29 — 2:4.

Вратари: Линдгрен (58:18 — 58:29, 58:32) — Гибсон.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 43 (12+15+16) — 21 (6+10+5).

Наши: Кузнецов (19.30/2/-2), Овечкин (21.36/5/-2) — Куликов (21.34/2/+1).

24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя. «Коламбус» — «Миннесота» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Духайм — 6 (Годро), 3:01 — 0:1. Капризов — 34 (Миддлтон, Хартман), 8:48 — 0:2.

Вратари: Корписало — Флери.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (14+9+7) — 25 (8+12+5).

Наши: Марченко (19.32/1/-1) — Капризов (20.17/4/+1).

24 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 17997 зрителей. «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Копитар — 20 (Дурзи, Кемпе), 7:24 — 0:1. Арвидссон — 17 (Фиала, Андерсон), 11:35 — 0:2. Татар — 13 (Мерсер), 36:44 — 1:2. Мерсер — 17 (Татар, Бол), 42:23 — 2:2. Дурзи — 7 (Копитар, Фиала), 55:41 — 2:3. Хишир — 24 (Хьюз, Хэмилтон), 59:21 — 3:3. Мерсер — 18 (Хэмилтон, Ванечек), 62:30 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Копли.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 32 (7+12+8+5) — 22 (9+6+7+0).

Наши: — - -.

24 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 15397 зрителей. «Питтсбург» — «Эдмонтон» — 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)

Голы: Летанг — 6 (Раст, Малкин), 1:05 — 1:0. Макдэвид — 45 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 13:18 — 1:1. Драйзайтль — 35 (бол., Бэрри, Макдэвид), 17:49 — 1:2. Ямамото — 5 (Хаймэн, Нерс), 26:06 — 1:3. Шор — 1 (Пулюярви), 27:50 — 1:4. Фогеле — 10 (Драйзайтль, Кулак), 35:10 — 1:5. Нюджент-Хопкинс — 28 (Макдэвид), 38:54 — 1:6. Макдэвид — 46 (буллит), 56:27 — 1:7. Летанг — 7 (бол., Кросби, Малкин), 58:12 — 2:7.

Вратари: Джерри (Десмит, 40:00) — Скиннер (0:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (3+9+12) — 44 (14+15+15).

Наши: Малкин (21.25/3/0) — -.

24 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18400 зрителей. «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:6 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)

Голы: Стэмкос — 26 (Пойнт, Кучеров), 2:19 — 1:0. Гиргенсонс — 7 (Далин, Джост), 11:41 — 1:1. Томпсон — 37 (бол., Скиннер, Далин), 29:36 — 1:2. Томпсон — 38 (Скиннер), 32:20 — 1:3. Хедман — 5 (Марун, Пол), 32:36 — 2:3. Куинн — 10 (Кребс, Миттельштадт), 33:25 — 2:4. Пойнт — 34 (Хедман, Хагель), 45:48 — 3:4. Томпсон — 39, 46:18 — 3:5. Чирелли — 8 (Чернак, Пойнт), 48:33 — 4:5. Колтон — 13 (бол., Стэмкос, Пойнт), 54:54 — 5:5. Любушкин — 1 (мен.), 61:41 — 5:6.

Вратари: Василевский — Комри.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (9+10+18+4) — 23 (2+13+7+1).

Наши: Кучеров (20.27/6/-2), Наместников (10.31/2/-1), Сергачев (25.48/2/-2) — Любушкин (12.26/2/+1).

24 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя. «Детройт» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Копп — 6 (Расмуссен, Перрон), 15:33 — 1:0. Трочек — 17, 26:06 — 1:1. Задина — 2 (Ларкин), 28:18 — 2:1. Расмуссен — 10 (Перрон, Копп), 38:02 — 3:1. Гронек — 9 (бол., Копп, Кубалик), 44:51 — 4:1.

Вратари: Хуссо — Галак.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 23 (7+8+8) — 31 (10+13+8).

Наши: — - Панарин (17.09/1/0), Тарасенко (16.25/4/-1).

24 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19116 зрителей. «Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Торопченко — 5 (мен., Бучневич), 15:29 — 1:0. Такер — 1 (Бортуццо, Барбашев), 26:45 — 2:0. Миллер — 20 (мен., Петтерссон), 49:08 — 2:1. Кузьменко — 27 (Петтерссон, Миллер), 59:31 — 2:2. Петтерссон — 28 (Бовилье, Бир), 64:45 — 2:3.

Вратари: Биннингтон — Силов.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 22 (6+7+5+4) — 41 (14+11+14+2).

Наши: Барбашев (17.01/1/0), Бучневич (26.18/4/+2), Торопченко (14.22/1/0) — Кузьменко (21.35/3/-1), Подколзин (10.40/0/0).

24 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей. «Вегас» — «Калгари» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Пеллетье — 3 (бол., Баклунд, Хэнифин), 13:25 — 0:1. Юбердо — 11 (Пеллетье, Кадри), 21:24 — 0:2. Айкел — 19 (бол., Теодор, Амадио), 34:27 — 1:2. Баклунд — 14 (Коулмэн, Уигар), 36:34 — 1:3. Уайтклауд — 2 (Смит), 45:08 — 2:3. Каррье — 16 (Мартинес, Стивенсон), 52:35 — 3:3. Пьетранджело — 8 (Маршессо, Айкел), 60:42 — 4:3.

Вратари: Броссуа — Владарж.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (8+11+9+1) — 28 (18+8+1+1).

Наши: — - Задоров (16.44/0/+1).

24 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 17609 зрителей. «Сиэтл» — «Бостон» — 5:6 (1:1, 3:3, 1:2)

Голы: Бенайерс — 19 (Маккэн, Данн), 0:40 — 1:0. Крейчи — 13 (Заха, Пастрняк), 11:18 — 1:1. Данн — 10 (Веннберг), 21:17 — 2:1. Пастрняк — 42 (Крейчи, Линдхольм), 22:23 — 2:2. Маршан — 18 (Бержерон, Макэвой), 28:49 — 2:3. Олексяк — 7 (Гики, Фреден), 29:47 — 3:3. Бержерон — 21 (мен., Маршан), 37:51 — 3:4. Гурд — 9 (бол., Бенайерс, Эберле), 38:53 — 4:4. Шварц — 13 (Борген, Олексяк), 55:50 — 5:4. Карло — 3 (Линдхольм, Койл), 56:19 — 5:5. Дебраск — 19 (Макэвой), 58:22 — 5:6.

Вратари: Грубауэр — Суэймен.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 41 (15+10+16) — 33 (10+12+11).

Наши: — - -.

24 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель. «Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Голы: Нидеррайтер — 17 (бол., Гранлунд, Дюшен), 6:24 — 0:1. Гранлунд — 8 (Томасино), 21:28 — 0:2. Штурм — 12 (мен., Лоренц), 28:37 — 1:2. Гранлунд — 9 (Томасино, Гласс), 33:34 — 1:3. Тренин — 8 (мен., Смит), 39:31 — 1:4. Каут — 2 (Гертл, Эйссимонт), 40:50 — 2:4. Нидеррайтер — 18 (Дюшен, Новак), 50:48 — 2:5. Новак — 8 (бол., Дюшен, Йоси), 54:00 — 2:6.

Вратари: Раймер — Сарос.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 24 (4+11+9) — 31 (8+14+9).

Наши: Барабанов (19.05/1/0), Свечников (12.52/2/-2) — Тренин (15.27/1/+1).

24 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11320 зрителей. НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке