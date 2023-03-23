Сегодня, 20:00
01.30 мск. «Филадельфия» — «Миннесота»
02.00. «Бостон» — «Монреаль»
02.00. «Вашингтон» — «Чикаго»
02.00. «Каролина» — «Рейнджерс»
02.00. «Оттава» — «Тампа-Бэй»
02.00. «Флорида» — «Торонто»
02.00. «Детройт» — «Сент-Луис»
03.00. «Нэшвилл» — «Сиэтл»
04.00. «Даллас» — «Питтсбург»
04.00. «Калгари» — «Вегас»
05.00. «Анахайм» — «Виннипег»
05.00. «Ванкувер» — «Сан-Хосе»
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