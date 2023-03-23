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Сегодня, 20:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Чикаго», «Каролина» — «Рейнджерс» и другие матчи 24 марта

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

24 марта, пятница

01.30 мск. «Филадельфия» — «Миннесота»

02.00. «Бостон» — «Монреаль»

02.00. «Вашингтон» — «Чикаго»

02.00. «Каролина» — «Рейнджерс»

02.00. «Оттава» — «Тампа-Бэй»

02.00. «Флорида» — «Торонто»

02.00. «Детройт» — «Сент-Луис»

03.00. «Нэшвилл» — «Сиэтл»

04.00. «Даллас» — «Питтсбург»

04.00. «Калгари» — «Вегас»

05.00. «Анахайм» — «Виннипег»

05.00. «Ванкувер» — «Сан-Хосе»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2022-2023/
Хоккей
НХЛ
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