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23 ноября, 20:00

НХЛ: «Питтсбург» — «Калгари», «Вашингтон» — «Филадельфия» и другие матчи 24 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

24 ноября, четверг

3.00 (мск) «Баффало» — «Сент-Луис»

3.00 «Каролина» — «Аризона»

3.00 «Коламбус» — «Монреаль»

3.00 «Миннесота» — «Виннипег»

3.00 «Нью-Джерси» — «Торонто»

3.00 «Питтсбург» — «Калгари»

3.00 «Флорида» — «Бостон»

3.30 «Айлендерс» — «Эдмонтон»

3.30 «Вашингтон» — «Филадельфия»

3.30 «Детройт» — «Нэшвилл»

4.30 «Даллас» — «Чикаго»

6.00 «Анахайм» — «Рейнджерс»

6.00 «Вегас» — «Оттава»

6.00 «Колорадо» — «Ванкувер»

6.00 «Сиэтл» — «Сан-Хосе»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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