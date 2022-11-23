23 ноября, 20:00
3.00 (мск) «Баффало» — «Сент-Луис»
3.00 «Каролина» — «Аризона»
3.00 «Коламбус» — «Монреаль»
3.00 «Миннесота» — «Виннипег»
3.00 «Нью-Джерси» — «Торонто»
3.00 «Питтсбург» — «Калгари»
3.00 «Флорида» — «Бостон»
3.30 «Айлендерс» — «Эдмонтон»
3.30 «Вашингтон» — «Филадельфия»
3.30 «Детройт» — «Нэшвилл»
4.30 «Даллас» — «Чикаго»
6.00 «Анахайм» — «Рейнджерс»
6.00 «Вегас» — «Оттава»
6.00 «Колорадо» — «Ванкувер»
6.00 «Сиэтл» — «Сан-Хосе»
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