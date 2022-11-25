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Сегодня, 15:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Калгари», «Миннесота» — «Торонто» и другие матчи 25 и 26 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

25 ноября, пятница

21.00 (мск) «Бостон» — «Каролина»

22.00 «Вашингтон» — «Калгари»

22.00 «Миннесота» — «Торонто»

22.00 «Чикаго» — «Монреаль»

23.00 «Анахайм» — «Оттава»

26 ноября, суббота

1.00 «Филадельфия» — «Питтсбург»

3.30 «Баффало» — «Нью-Джерси»

3.30 «Детройт» — «Аризона»

3.30 «Коламбус» — «Айлендерс»

3.30 «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»

4.00 «Вегас» — «Сиэтл»

4.30 «Даллас» — «Виннипег»

6.30 «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Хоккей
НХЛ
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