Сегодня, 15:00
21.00 (мск) «Бостон» — «Каролина»
22.00 «Вашингтон» — «Калгари»
22.00 «Миннесота» — «Торонто»
22.00 «Чикаго» — «Монреаль»
23.00 «Анахайм» — «Оттава»
1.00 «Филадельфия» — «Питтсбург»
3.30 «Баффало» — «Нью-Джерси»
3.30 «Детройт» — «Аризона»
3.30 «Коламбус» — «Айлендерс»
3.30 «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»
4.00 «Вегас» — «Сиэтл»
4.30 «Даллас» — «Виннипег»
6.30 «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
«Миннесота» вывела Флери из списка травмированных
В НХЛ заявили, что хотят видеть российских хоккеистов на Кубке мира