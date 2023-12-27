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Сегодня, 16:15

НХЛ: «Рейнджерс» — «Вашингтон», «Тампа-Бэй» — «Флорида». Расписание матчей 28 декабря

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

28 декабря, четверг

3.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Коламбус»

3.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»

3.00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»

3.00. «Торонто» — «Оттава»

3.30. «Айлендерс» — «Питтсбург»

3.30. «Баффало» — «Бостон»

4.00. «Миннесота» — «Детройт»

4.00. «Нэшвилл» — «Каролина»

4.00. «Сент-Луис» — «Даллас»

5.00. «Аризона» — «Колорадо»

5.00. «Чикаго» — «Виннипег»

5.30. «Калгари» — «Сиэтл»

6.00. «Анахайм» — «Вегас»

6.00. «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»

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