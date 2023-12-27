Сегодня, 16:15
3.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Коламбус»
3.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»
3.00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»
3.00. «Торонто» — «Оттава»
3.30. «Айлендерс» — «Питтсбург»
3.30. «Баффало» — «Бостон»
4.00. «Миннесота» — «Детройт»
4.00. «Нэшвилл» — «Каролина»
4.00. «Сент-Луис» — «Даллас»
5.00. «Аризона» — «Колорадо»
5.00. «Чикаго» — «Виннипег»
5.30. «Калгари» — «Сиэтл»
6.00. «Анахайм» — «Вегас»
6.00. «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»
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