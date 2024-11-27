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Сегодня, 14:00

НХЛ, расписание и результаты 28 ноября: «Тампа» — «Вашингтон», «Питтсбург» — «Ванкувер», «Колорадо» — «Вегас» и другие матчи

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

28 ноября, четверг

03:00 (мск) «Баффало» — «Миннесота»

03:00 «Каролина» — «Рейнджерс»

03:00 «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»

03:30 «Коламбус» — «Монреаль»

03:30 «Детройт» — «Калгари»

03:30 «Флорида» — «Торонто»

03:30 «Айлендерс» — «Бостон»

03:30 «Питтсбург» — «Ванкувер»

03:30 «Тампа» — «Вашингтон»

04:00 «Нэшвилл» — «Филадельфия»

04:30 «Чикаго» — «Даллас»

06:00 «Колорадо» — «Вегас»

06:00 «Лос-Анджелес» — «Виннипег»

06:00 «Сиэтл» — «Анахайм»

06:30 «Сан-Хосе» — «Оттава»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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