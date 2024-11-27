Сегодня, 14:00
03:00 (мск) «Баффало» — «Миннесота»
03:00 «Каролина» — «Рейнджерс»
03:00 «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»
03:30 «Коламбус» — «Монреаль»
03:30 «Детройт» — «Калгари»
03:30 «Флорида» — «Торонто»
03:30 «Айлендерс» — «Бостон»
03:30 «Питтсбург» — «Ванкувер»
03:30 «Тампа» — «Вашингтон»
04:00 «Нэшвилл» — «Филадельфия»
04:30 «Чикаго» — «Даллас»
06:00 «Колорадо» — «Вегас»
06:00 «Лос-Анджелес» — «Виннипег»
06:00 «Сиэтл» — «Анахайм»
06:30 «Сан-Хосе» — «Оттава»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25