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Сегодня, 00:15

НХЛ: «Вашингтон» — «Миннесота», «Ванкувер» — «Сент-Луис» и другие матчи 28 октября

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

28 октября, суббота

1.00 (мск). «Вегас» — «Чикаго»

2.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

2.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»

2.00. «Нью-Джерси» — «Баффало»

5.00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»

5.00. «Ванкувер» — «Сент-Луис»

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Кто окажется сильнее в интригующем противостоянии Овечкина и Капризова? В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Вашингтона» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, вероятность этого результата — примерно 41%. Успех «Миннесоты» оценен в 2.50 (40%), ничья — в 4.30 (19%).

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НХЛ
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