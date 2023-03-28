Сегодня, 22:00
2.00 (мск). «Бостон» — «Нэшвилл»
2.00. «Каролина» — «Тампа-Бэй»
2.00. «Рейнджерс» — «Коламбус»
2.00. «Филадельфия» — «Монреаль»
3.00. «Сент-Луис» — «Ванкувер»
4.00. «Калгари» — «Лос-Анджелес»
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Одержит ли «Питтсбург» вторую победу подряд после успеха в игре с «Вашингтоном»? Букмекеркая компания PARI считает команду Евгения Малкина безусловным фаворитом игры против «Детройта». На победу «Пингвинз» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.87, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (18%), триумф «Ред Уингз» — за 3.40 (29%).