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Сегодня, 18:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Нэшвилл», «Тампа» — «Рейнджерс». Расписание матчей 30 и 31 декабря

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

30 декабря, субботу

22.00 «Виннипег» — «Миннесота»

31 декабря, воскресенье

01.00 «Баффало» — «Коламбус»

03.00 «Бостон» — «Нью-Джерси»

03.00 «Вашингтон» — «Нэшвилл»

03.00 «Питтсбург» — «Сент-Луис»

03.00 «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

03.00 «Торонто» — «Каролина»

03.00 «Флорида» — «Монреаль»

06.00 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

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Кто окажется сильнее в противостоянии «Питтсбурга» и «Сент-Луиса»? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают команду Евгения Малкина значительно крепче соперника. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.85, это примерно 54% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.70 (18%), успех «Блюз» — за 3.55 (28%).

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