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Сегодня, 22:00

НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Вашингтон», «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» и другие матчи 31 марта

Сергей Ревенко
Корреспондент
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Тампы-Бэй».
Фото Global Look Press
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Регулярный чемпионат НХЛ.

31 марта, пятница

2.00 (мск) «Бостон» — «Коламбус»

2.00 «Монреаль» — «Флорида»

2.00 «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

2.00 «Оттава» — «Филадельфия»

2.00 «Питтсбург» — «Нэшвилл»

2.00 «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

2.30 «Детройт» — «Каролина»

3.30 «Чикаго» — «Сент-Луис»

4.00 «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

5.00 «Сиэтл» — «Анахайм»

5.30 «Сан-Хосе» — «Вегас»

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Реабилитируется ли «Питтсбург» за громкое поражение от «Детройта»? Букмекерская компания PARI считает «пингвинов» безусловными фаворитами встречи против «Нэшвилла»: на их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (18%), успех «Предаторз» — за 3.50 (28%).

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