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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Бостон» — «Рейнджерс», «Сан-Хосе» — «Вашингтон» и другие матчи 4 и 5 марта

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

4 марта, суббота

20.30 (мск) «Баффало» — «Тампа-Бэй»

20.30 «Айлендерс» — «Детройт»

23.00 «Бостон» — «Рейнджерс»

23.30 «Даллас» — «Колорадо»

5 марта, воскресенье

2.00 «Сан-Хосе» — «Вашингтон»

2.00 «Флорида» — «Питтсбург»

3.00 «Ванкувер» — «Торонто»

3.00 «Виннипег» — «Эдмонтон»

3.00 «Оттава» — «Коламбус»

4.00 «Чикаго» — «Нэшвилл»

6.00 «Калгари» — «Миннесота»

6.30 «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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НХЛ
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