Сегодня, 16:00
20.30 (мск) «Баффало» — «Тампа-Бэй»
20.30 «Айлендерс» — «Детройт»
23.00 «Бостон» — «Рейнджерс»
23.30 «Даллас» — «Колорадо»
2.00 «Сан-Хосе» — «Вашингтон»
2.00 «Флорида» — «Питтсбург»
3.00 «Ванкувер» — «Торонто»
3.00 «Виннипег» — «Эдмонтон»
3.00 «Оттава» — «Коламбус»
4.00 «Чикаго» — «Нэшвилл»
6.00 «Калгари» — «Миннесота»
6.30 «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»
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Агент Бабаев заявил, что игровой стиль «Бостона» подходит Орлову