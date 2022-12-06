Сегодня, 22:00
3.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Чикаго»
3.00. «Оттава» — «Лос-Анджелес»
3.00. «Питтсбург» — «Коламбус»
3.00. «Тампа» — «Детройт»
3.30. «Айлендерс» — «Сент-Луис»
4.00. «Виннипег» — «Флорида»
4.30. «Даллас» — «Торонто»
6.00. «Анахайм» — «Каролина»
6.00. «Сиэтл» — «Монреаль»
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