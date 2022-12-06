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Сегодня, 22:00

НХЛ, 7 декабря: «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» — «Детройт»

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
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Регулярный чемпионат НХЛ.

7 декабря

3.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Чикаго»

3.00. «Оттава» — «Лос-Анджелес»

3.00. «Питтсбург» — «Коламбус»

3.00. «Тампа» — «Детройт»

3.30. «Айлендерс» — «Сент-Луис»

4.00. «Виннипег» — «Флорида»

4.30. «Даллас» — «Торонто»

6.00. «Анахайм» — «Каролина»

6.00. «Сиэтл» — «Монреаль»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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