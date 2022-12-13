НХЛ, 13 декабря: «Миннесота» обыграла «Эдмонтон», «Питтсбург» победил «Даллас»

В ночь на 13 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 13 декабря (время начала — московское):

«Монреаль» — «Калгари» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Юбердо — 5 (бол., Баклунд, Тоффоли), 25:04 — 0:1. Андерсон — 8 (Слафковски, Харрис), 41:40 — 1:1.

Победный буллит: Дак.

Вратари: Аллен — Маркстрем.

Штраф: 19 — 21.

Броски: 38 (13+8+10+7) — 35 (11+18+6+0).

Наши: Дадонов (14.58/0/0) — Задоров (25.53/1/-1).

Монреаль. Centre Bell.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хишир — 13 (Зигенталер), 3:05 — 0:1. Мерсер — 8, 4:46 — 0:2. Крайдер — 14 (Трочек, Веси), 18:25 — 1:2. Хьюз — 15 (Мерсер, Хэмилтон), 31:05 — 1:3. Трочек — 10 (бол., Фокс, Зибанежад), 33:58 — 2:3. Какко — 6 (Миллер, Хытил), 34:05 — 3:3. Хытил — 6 (Панарин, Миллер), 62:15 — 4:3.

Нереализованный буллит: Хьюз (Нью-Джерси), 32:50.

Вратари: Шестеркин — Ванечек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (7+11+4+1) — 29 (6+13+9+1).

Наши: Панарин (19.47/1/0) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Питтсбург» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хинтц — 12 (Лундквист), 0:19 — 0:1. Жозеф — 1 (бол., Капанен, Зукер), 13:14 — 1:1. Малкин — 9 (Раст, Зукер), 59:25 — 2:1.

Вратари: Джерри — Эттингер (59:32).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (11+9+5) — 27 (12+7+8).

Наши: Малкин (19.46/3/+1) — Гурьянов (14.17/1/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena. 17147 зрителей.

«Оттава» — «Анахайм» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Келли — 1 (Зайцев), 5:42 — 1:0. Дебринкэт — 8 (бол., Жиру, Шабо), 10:19 — 2:0. Дебринкэт — 9 (бол., Батерсон, Жиру), 52:00 — 3:0.

Вратари: Тэлбот — Достал.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (11+13+14) — 32 (5+12+15).

Наши: Зайцев (20.40/1/+1) — Куликов (17.00/2/-1).

Оттава. Canadian Tire Centre.

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шенн — 7 (Кайру, Крюг), 62:23 — 1:0.

Вратари: Биннингтон — Сарос.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (9+4+7+4) — 25 (7+9+8+1).

Наши: Барбашев (18.34/2/0), Тарасенко (19.17/0/0), Торопченко (11.57/1/0) — Тренин (15.22/2/0).

Сент-Луис. Enterprise Center.

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Болди — 11 (бол., Капризов, Зуккарелло), 12:36 — 1:0. Хаймэн — 10 (бол., Бэрри, Макдэвид), 14:01 — 1:1. Годро — 5 (Болди), 29:39 — 2:1.

Вратари: Флери — Скиннер (59:08).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (6+16+8) — 21 (9+6+6).

Наши: Капризов (18.38/3/0) — Костин (9.56/0/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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