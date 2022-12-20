НХЛ, матчи 21 декабря: «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» против «Тампы-Бэй»

В ночь на 21 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс» и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 13 декабря (время начала — московское):

03.00. «Каролина» — «Нью-Джерси»

03.00. «Филадельфия» — «Коламбус»

03.00. «Питтсбург» — «Рейнджерс»

03.00. «Торонто» — «Тампа-Бэй»

04.00. «Виннипег» — «Оттава»

06.00. «Сиэтл» — «Сент-Луис»

06.30. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»

06.30. «Сан-Хосе» — «Калгари»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке