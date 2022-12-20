НХЛ, матчи 21 декабря: «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» против «Тампы-Бэй»

20 декабря, 23:00
В ночь на 21 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс» и другие встречи.
Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 13 декабря (время начала — московское):
03.00. «Каролина» — «Нью-Джерси»
03.00. «Филадельфия» — «Коламбус»
03.00. «Питтсбург» — «Рейнджерс»
03.00. «Торонто» — «Тампа-Бэй»
06.30. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»
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