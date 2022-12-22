НХЛ, матчи 22 декабря: «Тампа» уступила «Детройту», «Миннесота» против «Анахайма» и другие

Сегодня, 06:20
В ночь на 22 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 22 декабря (время начала — московское):
«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
Голы: Пойнт — 17 (Кучеров, Чернак), 1:29 — 0:1. Мяяття — 3 (Сутер), 15:34 — 1:1. Киллорн — 9 (Колтон, Пербикс), 18:38 — 1:2. Расмуссен — 5 (Чиаро, Сундквист), 19:32 — 2:2. Ларкин — 11 (Перрон, Расмуссен), 31:08 — 3:2. Колтон — 8, 33:15 — 3:3. Седерблом — 4 (Велено), 43:48 — 4:3. Ларкин — 12 (Расмуссен), 49:46 — 5:3. Кучеров — 13 (Хедман, Стэмкос), 56:13 — 5:4. Перрон — 11 (п.в., Ларкин), 57:27 — 6:4. Расмуссен — 6 (п.в., Перрон), 58:59 — 7:4.
Вратари: Хуссо — Эллиотт (56:02 — 56:13, 57:09 — 57:27, 58:34 — 58:59).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 31 (15+8+8) — 38 (17+11+10).
Наши: — - Кучеров (20.52/3/-1), Наместников (11.48/2/-1), Сергачев (21.29/2/-2).
Детройт. Little Caesars Arena.
«Флорида» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Э. Стаал — 3 (Ломберг, Казинс), 4:45 — 1:0. Братт — 11 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 7:01 — 1:1. Луостаринен — 8 (бол., Беннетт, Лунделл), 36:12 — 2:1. Братт — 12 (Хэмилтон), 42:44 — 2:2. Шарангович — 9 (Зигенталер, Маклеод), 50:10 — 2:3. Татар — 8 (п.в.), 59:20 — 2:4.
Вратари: Бобровский (57:42 — 59:20) — Блэквуд.
Штраф: 41 — 17.
Броски: 36 (12+14+10) — 33 (8+15+10).
Наши: Денисенко (8.10/1/0) — -.
Майами. FLA Live Arena.
4.30 «Чикаго» — «Нэшвилл»
6.00 «Вегас» — «Аризона»
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