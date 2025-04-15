НХЛ, результаты и видео голов 15 апреля: «Флорида» проиграла «Рейнджерс», «Сан-Хосе» победил «Ванкувер» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ. 15 апреля «Детройт» — «Даллас» — 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)

Голы: Юханссон — 3 (Ларкин, Берггрен), 4:27 — 1:0. Биксель — 4 (Бенн, Рантанен), 7:15 — 1:1. Дебринкэт — 37 (Кейн, Каспер), 13:52 — 2:1. Дадонов — 20 (Хинтц), 29:00 — 2:2. Блэкуэлл — 6 (мен., Стил, Сиси), 31:25 — 2:3. Берггрен — 11 (Раймонд, Зайдер), 41:15 — 3:3. Зайдер — 8 (бол., Раймонд, Ларкин), 44:19 — 4:3. Раймонд — 27, 49:49 — 5:3. Джонстон — 33 (Бенн, Смит), 52:56 — 5:4. Тарасенко — 11 (п.в., Расмуссен, Зайдер), 58:04 — 6:4.

Вратари: Тэлбот — Эттингер (57:29 — 58:04).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (14+10+13) — 29 (7+14+8).

Наши: Тарасенко (14.34/2/0) — Дадонов (15.18/2/-2), Любушкин (18.27/1/+2).

15 апреля. Детройт. Little Caesars Arena. «Флорида» — «Рейнджерс» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Райнхарт — 39 (бол., Беннетт, Родригес), 2:22 — 1:0. Ремпе — 3 (К. Миллер, Пярссинен), 8:43 — 1:1. Верхэге — 20 (Форслинг, Барков), 24:32 — 2:1. Райнхарт — 40 (Барков, Джонс), 33:54 — 3:1. Пярссинен — 6 (К. Миллер, Куилль), 35:55 — 3:2. Д. Миллер — 22 (Зибанежад, Крайдер), 37:33 — 3:3. Трочек — 25 (мен., Д. Миллер), 43:40 — 3:4. Бродзински — 12 (Крайдер, Ремпе), 56:31 — 3:5.

Вратари: Бобровский — Куик.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (10+10+10) — 25 (8+7+10).

Наши: Куликов (19.36/2/0) — Панарин (17.26/0/-1).

15 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. «Монреаль» — «Чикаго» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ньюхук — 15 (Демидов, Армиа), 6:00 — 1:0. Демидов — 1 (Армиа, Мэтисон), 13:32 — 2:0. Бертуцци — 23 (бол., Назар, Бедард), 18:40 — 2:1. Назар — 11 (бол., Терявяйнен, Ринцель), 36:41 — 2:2. Райхель — 8 (Слаггерт, Велено), 45:39 — 2:3. Слафковски — 18 (бол., Кофилд, Хатсон), 57:03 — 3:3.

Победный буллит: Назар.

Вратари: Монтембо — Содерблум.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 21 (6+9+5+1) — 25 (9+9+5+2).

Наши: Демидов (16.56/3/+1) — Михеев (19.13/3/0).

15 апреля. Монреаль. Centre Bell. «Нэшвилл» — «Юта» — 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

Голы: О`Райлли — 20 (бол., Форсберг), 6:10 — 1:0. Кессельринг — 7 (Коул, Керфут), 12:30 — 1:1. Бьюгстад — 8 (Керфут, Стенлунд), 18:21 — 1:2. Кули — 25 (Келлер), 23:03 — 1:3. Шмальц — 20 (бол., Хэйтон, Келлер), 24:13 — 1:4. Евангелиста — 10 (О`Райлли, Шей), 31:01 — 2:4. Бантинг — 19 (Вуд, Бэррон), 34:20 — 3:4. Келлер — 28 (Кули, Кессельринг), 52:05 — 3:5. Келлер — 29 (п.в., Гюнтер, Кули), 58:13 — 3:6. Стенлунд — 14 (Мяяття, Керфут), 59:35 — 3:7.

Вратари: Сарос (57:59 — 58:13) — Вильяльта.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (15+6+9) — 36 (11+12+13).

Наши: Свечков (16.36/0/-1) — Сергачев (25.24/2/+2).

15 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Селебрини — 25 (бол., Тоффоли, Каньони), 24:20 — 0:1. Карлссон — 3 (Блюгерс, О`Коннор), 49:03 — 1:1. Дебраск — 28 (Босер, Хьюз), 64:42 — 2:1.

Вратари: Толопило — Георгиев.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (12+7+10+8) — 16 (3+7+5+1).

Наши: Кудрявцев (13.33/1/+1) — Гущин (12.25/2/0), Коваленко (14.05/0/-1).

15 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18908 зрителей. «Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы: Фогеле — 23 (Дано, Мур), 2:55 — 0:1. Байфилд — 23 (бол., Кемпе, Фиала), 9:26 — 0:2. Гавриков — 5 (Мур, Фогеле), 18:45 — 0:3. Фиала — 35 (бол., Кемпе, Копитар), 27:43 — 0:4. Кемпе — 34 (Копитар, Андерсон), 48:13 — 0:5.

Вратари: Пикар — Кемпер (Риттих, 48:13).

Штраф: 53 — 16.

Броски: 21 (9+4+8) — 36 (12+13+11).

Наши: Подколзин (12.04/0/-1) — Гавриков (19.47/1/+1), Кузьменко (18.24/1/+1).

15 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей. НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25