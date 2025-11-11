Видео
11 ноября, 08:40

НХЛ, результаты и видео голов 11 ноября: «Рейнджерс» победили «Нэшвилл», «Флорида» обыграла «Вегас» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Артемий Панарин с партнерами по «Рейнджерс».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В ночь на вторник, 11 ноября, прошли 4 игры: «Нью-Джерси» — «Айлендерс» (2:3 ОТ), «Рейнджерс» — «Нэшвилл» (6:3), «Эдмонтон» — «Коламбус» (5:4 ОТ), «Вегас» — «Флорида» (2:3).

11 ноября, вторник

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 03:00. Prudential Center (Нью-Джерси)
Нью-Джерси
Айлендерс

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 04:30. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Коламбус
НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Флорида

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

11

  • Archon

    Они все неплохие..Только вот в ПЛОв-е начинается завал. Разбирайтесь,в чём проблема!))) и сообщайте..А так,пока = "НИПАНЯЯЯТНАА!")))

    11.11.2025

  • чебуратор

    Макдэвид красиво забил Коламбусу...

    11.11.2025

  • Archon

    Ага,только вот пока до ВХОДА = далеко.Несмотря на двоих самых мощных бомберов.

    11.11.2025

  • Archon

    "Причёска"?))) Ну-ну)) Ну,если это помогает,то может быть ему во всех местах наголо обриться?))))))) З.ы . С "Колорадо" = всё проще..Этих = лопатой не убьёшь)))))) (шутим)

    11.11.2025

  • H Aleksej

    11.11.2025

  • Apei

    он всплесками играет, возраст и прическа

    11.11.2025

  • Andrew_BD

    и все же нефть. обалдеть. макди и дикий рикошет у Уолмэна после отбора...

    11.11.2025

  • Грег Хаус

    Посмотрел Эдов - игра нормуль

    11.11.2025

  • mikha1

    От позора до геройства Эдмонтона -24 часа. Но Коламбус виноват сам. Уолман выдал матч всей карьеры?)

    11.11.2025

  • Andrew_BD

    Только МакДи такого красавца положил, как Мэнджи знатно привез в своей зоне :)

    11.11.2025

  • Archon

    Рейнджерс 6-3,и "Гавриков - Панарин - Панарин..".. Эначит Панарина не будут продавать?)))

    11.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
