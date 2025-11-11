НХЛ, результаты и видео голов 11 ноября: «Рейнджерс» победили «Нэшвилл», «Флорида» обыграла «Вегас» и другие матчи

11 ноября, 08:40
В ночь на вторник, 11 ноября, прошли 4 игры: «Нью-Джерси» — «Айлендерс» (2:3 ОТ), «Рейнджерс» — «Нэшвилл» (6:3), «Эдмонтон» — «Коламбус» (5:4 ОТ), «Вегас» — «Флорида» (2:3).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Archon
Они все неплохие..Только вот в ПЛОв-е начинается завал. Разбирайтесь,в чём проблема!))) и сообщайте..А так,пока = "НИПАНЯЯЯТНАА!")))
11.11.2025
чебуратор
Макдэвид красиво забил Коламбусу...
11.11.2025
Archon
Ага,только вот пока до ВХОДА = далеко.Несмотря на двоих самых мощных бомберов.
11.11.2025
Archon
"Причёска"?))) Ну-ну)) Ну,если это помогает,то может быть ему во всех местах наголо обриться?))))))) З.ы . С "Колорадо" = всё проще..Этих = лопатой не убьёшь)))))) (шутим)
11.11.2025
H Aleksej
Прoгнозы футбольных матчей infostavki.ru
11.11.2025
Apei
он всплесками играет, возраст и прическа
11.11.2025
Andrew_BD
и все же нефть. обалдеть. макди и дикий рикошет у Уолмэна после отбора...
11.11.2025
Грег Хаус
Посмотрел Эдов - игра нормуль
11.11.2025
mikha1
От позора до геройства Эдмонтона -24 часа. Но Коламбус виноват сам. Уолман выдал матч всей карьеры?)
11.11.2025
Andrew_BD
Только МакДи такого красавца положил, как Мэнджи знатно привез в своей зоне :)
11.11.2025
Archon
Рейнджерс 6-3,и "Гавриков - Панарин - Панарин..".. Эначит Панарина не будут продавать?)))
11.11.2025