НХЛ, результаты и видео голов 12 ноября: «Вашингтон» обыграл «Каролину», «Миннесота» уступила «Сан-Хосе» и другие матчи

12 ноября, 09:00
12 ноября в НХЛ прошли девять матчей: «Бостон» — «Торонто» (5:4), «Каролина» — «Вашингтон» (1:4), «Монреаль» — «Лос-Анджелес» (1:5), «Оттава» — «Даллас» (2:3 ОТ), «Миннесота» — «Сан-Хосе» (1:2 ОТ), «Сент-Луис» — «Калгари» (3:2), «Колорадо» — «Анахайм» (4:1), «Ванкувер» — «Виннипег» (3:5) и «Сиэтл» — «Коламбус» (1:2 Б).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Andrew_BD
Задор приложил
12.11.2025
Колючий Пушистик
Рядовой матч Бостон-Торонто, Пастрняк 400-й гол, Мэттьюза сломал Задоров. Но об этом писать конечно не надо.
12.11.2025
mikha1
МакКиннон озверина похоже наелся. Уже 30-е очко в 17 матче.
12.11.2025
Andrew_BD
Помню)
12.11.2025
mikha1
В 2013 он вошел в 1ю сборную сезона как правый (одновременно попал во 2ю сборную как левый). Просто вспоминает старые навыки)
12.11.2025
Andrew_BD
экстремофилы)
12.11.2025
Andrew_BD
и ведь опять справа :) правострел)
12.11.2025
mikha1
Никакой магии-просто по статистике это должно было случиться)
12.11.2025
mikha1
Бостон-7 победа подряд. Они вероятно могут или идти во главе таблицы, или падать на самое дно)
12.11.2025
mikha1
С его умением попасть в ворота с любой точки, забивать в пустые это читерство.)
12.11.2025
Andrew_BD
Трах-тибидох)
12.11.2025
Скиталец
Мастерюга) это надо попасть жи еще со своей зоны, да еще и под давлением.
12.11.2025
Скиталец
Есть гол!!!! Снайпер)
12.11.2025
KlimA
Ови гол в п.в.) мастер)
12.11.2025
mikha1
Как и сказал - в пустые.
12.11.2025
Andrew_BD
Заказывали?)
12.11.2025
mikha1
Почти не считается. Похоже шансы у него сегодня забить только в пустые.
12.11.2025
Andrew_BD
Держаться
12.11.2025
mikha1
У Торонто что-то мало сыграл Мэттьюс. Травма?
12.11.2025
Скиталец
Всем привет! Ови, почти забил))
12.11.2025
mikha1
Ну что-дотянут кэпс до пустых ворот ураганов с +2?
12.11.2025
Andrew_BD
Нормально так. Могли в меньшинстве забить. Заработали удаление
12.11.2025
Andrew_BD
и 3-1)
12.11.2025
Andrew_BD
ответ: дзынь. но неплохо
12.11.2025
Andrew_BD
Нужен гол
12.11.2025
maxcds
Опять сенс хорошо начинают, забивая 2, и снова начинают отдавать преимущество.
12.11.2025
Andrew_BD
Давят ураганы…
12.11.2025
Andrew_BD
Блин
12.11.2025
KlimA
Вашингтон 2-0)
12.11.2025
VeryOldLazy
У ведмедей совсем совести нет))
12.11.2025
mikha1
Выстояли в конце 1 периода и слава богу.
12.11.2025
KlimA
Доброго времени суток! нас мало, но мы в тельняшках)
12.11.2025
mikha1
Как Овечкин не забил во 2м большинстве?!
12.11.2025
mikha1
Матч посмотреть не получится, но рад, что Дюхейм опять открыл счет, и с теми же ассистентами. Надеюсь это не повтор последнего матча.
12.11.2025
Neil
Возможно.
11.11.2025