НХЛ, результаты и видео голов 12 ноября: «Вашингтон» обыграл «Каролину», «Миннесота» уступила «Сан-Хосе» и другие матчи

Andrew_BD Задор приложил 12.11.2025

Колючий Пушистик Рядовой матч Бостон-Торонто, Пастрняк 400-й гол, Мэттьюза сломал Задоров. Но об этом писать конечно не надо. 12.11.2025

mikha1 МакКиннон озверина похоже наелся. Уже 30-е очко в 17 матче. 12.11.2025

Andrew_BD Помню) 12.11.2025

mikha1 В 2013 он вошел в 1ю сборную сезона как правый (одновременно попал во 2ю сборную как левый). Просто вспоминает старые навыки) 12.11.2025

Andrew_BD экстремофилы) 12.11.2025

Andrew_BD и ведь опять справа :) правострел) 12.11.2025

mikha1 Никакой магии-просто по статистике это должно было случиться) 12.11.2025

mikha1 Бостон-7 победа подряд. Они вероятно могут или идти во главе таблицы, или падать на самое дно) 12.11.2025

mikha1 С его умением попасть в ворота с любой точки, забивать в пустые это читерство.) 12.11.2025

Andrew_BD Трах-тибидох) 12.11.2025

Скиталец Мастерюга) это надо попасть жи еще со своей зоны, да еще и под давлением. 12.11.2025

Скиталец Есть гол!!!! Снайпер) 12.11.2025

KlimA Ови гол в п.в.) мастер) 12.11.2025

mikha1 Как и сказал - в пустые. 12.11.2025

Andrew_BD Заказывали?) 12.11.2025

mikha1 Почти не считается. Похоже шансы у него сегодня забить только в пустые. 12.11.2025

Andrew_BD Держаться 12.11.2025

mikha1 У Торонто что-то мало сыграл Мэттьюс. Травма? 12.11.2025

Скиталец Всем привет! Ови, почти забил)) 12.11.2025

mikha1 Ну что-дотянут кэпс до пустых ворот ураганов с +2? 12.11.2025

Andrew_BD Нормально так. Могли в меньшинстве забить. Заработали удаление 12.11.2025

Andrew_BD и 3-1) 12.11.2025

Andrew_BD ответ: дзынь. но неплохо 12.11.2025

Andrew_BD Нужен гол 12.11.2025

maxcds Опять сенс хорошо начинают, забивая 2, и снова начинают отдавать преимущество. 12.11.2025

Andrew_BD Давят ураганы… 12.11.2025

Andrew_BD Блин 12.11.2025

KlimA Вашингтон 2-0) 12.11.2025

VeryOldLazy У ведмедей совсем совести нет)) 12.11.2025

mikha1 Выстояли в конце 1 периода и слава богу. 12.11.2025

KlimA Доброго времени суток! нас мало, но мы в тельняшках) 12.11.2025

mikha1 Как Овечкин не забил во 2м большинстве?! 12.11.2025

mikha1 Матч посмотреть не получится, но рад, что Дюхейм опять открыл счет, и с теми же ассистентами. Надеюсь это не повтор последнего матча. 12.11.2025