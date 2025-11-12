Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

12 ноября, 09:00

НХЛ, результаты и видео голов 12 ноября: «Вашингтон» обыграл «Каролину», «Миннесота» уступила «Сан-Хосе» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26

12 ноября в НХЛ прошли девять матчей: «Бостон» — «Торонто» (5:4), «Каролина» — «Вашингтон» (1:4), «Монреаль» — «Лос-Анджелес» (1:5), «Оттава» — «Даллас» (2:3 ОТ), «Миннесота» — «Сан-Хосе» (1:2 ОТ), «Сент-Луис» — «Калгари» (3:2), «Колорадо» — «Анахайм» (4:1), «Ванкувер» — «Виннипег» (3:5) и «Сиэтл» — «Коламбус» (1:2 Б).

12 ноября, среда

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Торонто
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Вашингтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Лос-Анджелес
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Даллас
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Калгари
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 04:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Сан-Хосе
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Анахайм
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Виннипег
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Коламбус

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

35

  • Andrew_BD

    Задор приложил

    12.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Рядовой матч Бостон-Торонто, Пастрняк 400-й гол, Мэттьюза сломал Задоров. Но об этом писать конечно не надо.

    12.11.2025

  • mikha1

    МакКиннон озверина похоже наелся. Уже 30-е очко в 17 матче.

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Помню)

    12.11.2025

  • mikha1

    В 2013 он вошел в 1ю сборную сезона как правый (одновременно попал во 2ю сборную как левый). Просто вспоминает старые навыки)

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    экстремофилы)

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    и ведь опять справа :) правострел)

    12.11.2025

  • mikha1

    Никакой магии-просто по статистике это должно было случиться)

    12.11.2025

  • mikha1

    Бостон-7 победа подряд. Они вероятно могут или идти во главе таблицы, или падать на самое дно)

    12.11.2025

  • mikha1

    С его умением попасть в ворота с любой точки, забивать в пустые это читерство.)

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Трах-тибидох)

    12.11.2025

  • Скиталец

    Мастерюга) это надо попасть жи еще со своей зоны, да еще и под давлением.

    12.11.2025

  • Скиталец

    Есть гол!!!! Снайпер)

    12.11.2025

  • KlimA

    Ови гол в п.в.) мастер)

    12.11.2025

  • mikha1

    Как и сказал - в пустые.

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Заказывали?)

    12.11.2025

  • mikha1

    Почти не считается. Похоже шансы у него сегодня забить только в пустые.

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Держаться

    12.11.2025

  • mikha1

    У Торонто что-то мало сыграл Мэттьюс. Травма?

    12.11.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Ови, почти забил))

    12.11.2025

  • mikha1

    Ну что-дотянут кэпс до пустых ворот ураганов с +2?

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Нормально так. Могли в меньшинстве забить. Заработали удаление

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    и 3-1)

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    ответ: дзынь. но неплохо

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Нужен гол

    12.11.2025

  • maxcds

    Опять сенс хорошо начинают, забивая 2, и снова начинают отдавать преимущество.

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Давят ураганы…

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Блин

    12.11.2025

  • KlimA

    Вашингтон 2-0)

    12.11.2025

  • VeryOldLazy

    У ведмедей совсем совести нет))

    12.11.2025

  • mikha1

    Выстояли в конце 1 периода и слава богу.

    12.11.2025

  • KlimA

    Доброго времени суток! нас мало, но мы в тельняшках)

    12.11.2025

  • mikha1

    Как Овечкин не забил во 2м большинстве?!

    12.11.2025

  • mikha1

    Матч посмотреть не получится, но рад, что Дюхейм опять открыл счет, и с теми же ассистентами. Надеюсь это не повтор последнего матча.

    12.11.2025

  • Neil

    Возможно.

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя