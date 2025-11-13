НХЛ, результаты и видео голов 13 ноября: «Тампа» проиграла «Рейнджерс», «Эдмонтон» победил «Филадельфию» и другие матчи

13 ноября, 08:20
В ночь на четверг, 13 ноября, прошли 4 игры: «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (3:7), «Филадельфия» — «Эдмонтон» (1:2 ОТ), «Юта» — «Баффало», «Чикаго» — «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).
mikha1
Немец хеттрик сделал с голов в овере! И этот Немец не Драйз)
13.11.2025
Грег Хаус
Эды как-то без огонька играют
13.11.2025
maxcds
Мб.. Хотя к Трочеку остыл. Практически весь нонешний рагс едет с ярмарки, как по мне.
13.11.2025
mikha1
Вышел Трочек и у Панарина уже 4 передачи. Как в лучшие времена.
13.11.2025
mikha1
Мичков забивает в 3м подряд матче.
13.11.2025
maxcds
Безобразие какое-то в Тампе опять.
13.11.2025