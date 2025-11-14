НХЛ, результаты и видео голов 14 ноября: «Флорида» обыграла «Вашингтон», «Коламбус» победил «Эдмонтон» и другие матчи

14 ноября, 08:58
14 ноября в НХЛ состоялось 10 матчей: «Детройт» — «Анахайм» (6:3), «Монреаль» — «Даллас» (0:7), «Оттава» — «Бостон» (5:3), «Торонто» — «Лос-Анджелес» (3:4 ОТ), «Флорида» — «Вашингтон» (6:3), «Коламбус» — «Эдмонтон» (5:4), «Калгари» — «Сан-Хосе» (2:0), «Колорадо» — «Баффало» (6:3), «Вегас» — «Айлендерс» (3:4 ОТ) и «Сиэтл» — «Виннипег» (5:3).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Ингемар Карлссон
Я то думал, что по итогам сезона 25-26 приобретение Гэвина Маккенны больше светит Питтсбургу(недаром он играет за университет в Пенсильвании), или Сан-Хосе ( был бы в пару к Селебрини) , в крайнем случае Анахайму(где сейчас создаётся молодая, сильная команда Готье, Лео Карлссон) ), но Вашингтон с его результатами пока всех превзошел, Маккенна пока ваш.Возможно стратегия и правильная, Ови доигрывает последний сезон и приходит Маккенна, вокруг которого можно строить команду, но я, как болельщик ПП хотел бы видеть его у нас, у нас тоже команда омолаживается. Как- то так. P.S.А если попадет в Шаркс или к Уткам, то это будут перспективные команды, с шансами на КС. Лишь бы не Калгари, где он зачахнет. Парнишке с Юкона успехов-это будущая звезда НХЛ. 100 процентов.
14.11.2025
Vasily Ufanov
14.11.2025
Danila Smolny
14.11.2025
h r
14.11.2025
чебуратор
А что с Кузьменко и Ничушкиным? Чёто не играли...
14.11.2025
Andrew_BD
Двойное удаление Дауда сломало игру и камбэк :(
14.11.2025
Алексей Х
С метра - нелегко!)
14.11.2025
Andrew_BD
Ну вот и 1000 очков у крысы :clap:?
14.11.2025
Алексей Х
Без реализации большинства сложно добывать очки. Казалось бы, сразу после 5-3 шанс. Забивай, и получай концовку. Но нет. Плейофф все дальше от столичных...
14.11.2025
Andrew_BD
3-6 - в ПВ…
14.11.2025
Алексей Х
Ну и так тоже можно)
14.11.2025
Andrew_BD
шестое в восьми?
14.11.2025
Алексей Х
Монреаль Даллас 0-7. Рановато начали восторгаться игрой франкофонов)
14.11.2025
Алексей Х
Ну что тут? Пятое поражение в семи матчах?
14.11.2025
Andrew_BD
Шанс для Кэпс?
14.11.2025
Andrew_BD
А где все?? Или это какой-то сбой?
14.11.2025
Andrew_BD
Ну что ж, -2
14.11.2025
Andrew_BD
Просмотр будет?
14.11.2025
Andrew_BD
ММ-Лапи-Ови?!
14.11.2025
maxcds
3-3.
14.11.2025
Andrew_BD
Ого, Сурдиф забил бывшим!!!
14.11.2025
maxcds
И все же 3-2. "Молодцы" - судейки.
14.11.2025
maxcds
Все же офсайд. Следом еще один) Нетерпеливые медведи.
14.11.2025
Andrew_BD
Забавный у звезд мужик - Александр Петрович)
14.11.2025
maxcds
Судейки тащат грязный Бостон. Липовое удаление Зуба и сокращают разрыв до 1 шайбы. --- или офсайд?
14.11.2025
Andrew_BD
знали бы прикуп...)
14.11.2025
Andrew_BD
Беспросвет пока. Подспустили колеса у Кэпс
14.11.2025
Andrew_BD
переписали, убрали у него пас
14.11.2025
Серж
Пока одна голевая передача
14.11.2025
Andrew_BD
ясно
14.11.2025
mikha1
Пока не вижу, за счет чего столичные собираются попадать в плей-офф.
14.11.2025
mikha1
998
14.11.2025
Andrew_BD
Сколько там у Маршана?
14.11.2025
mikha1
Нужно забивать, срочно!
14.11.2025
mikha1
да вроде 2-3 пока?
14.11.2025
Серж
сорри 3-2 опечатался)
14.11.2025
Серж
а Торонто-Лос-Анджелес рубятся 3-4 . броски 9-21)
14.11.2025
Andrew_BD
и наказали коты
14.11.2025
mikha1
И уже 1-3( Нельзя так на своем пятаке играть!
14.11.2025
Andrew_BD
опять отбиваться
14.11.2025
Andrew_BD
Блин, давно не было лишних полевых((
14.11.2025
mikha1
Даллас утюжит Монреаль -уже 5-0
14.11.2025
mikha1
Странно, подножку сделал Уилсон, а удалили Чикрана.
14.11.2025
mikha1
Дауд не смог попасть в почти пустые ворота с метра(
14.11.2025
Andrew_BD
Похоже, Сурдиф в центре второй тройки)
14.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Согласен, но он из тех игроков , кто может отдать и забить, на один сезон могли бы продлить, не такой уж он и дорогой. Есть типаж игроков, которые на второй сезон играют лучше, по мне он как раз из таких. А так в плане атаки Столичные пока очень беззубо смотрятся ИМХО, может я и не прав, я не эксперт, всего лишь зритель.
14.11.2025
mikha1
Не нравится мне исход 1 периода. Перебросали кошек 17-7, а счет равный. Причем 10 бросков -защитники, все дефы отличились. А напы за исключением Леонарда спят?
14.11.2025
Andrew_BD
17-7 по броскам в створ. Нехило
14.11.2025
Andrew_BD
Карбз сказал тут, что в идеале бригады большинства должны играть по минуте. вот во второй для начала и можно попробовать)
14.11.2025
mikha1
Я не знаю -может Дюхейма в большинстве выпустить, у него последнее время неплохо в атаке выходит. И Дауда вместе с ним. В меньшинстве все равно выходит не очень.
14.11.2025
mikha1
Спад столичных совпал со спадом Протаса. После резвого начала у него всего лишь 1 гол в 8 последних матчах. Леха - пора прибавлять!
14.11.2025
Andrew_BD
Манджи был не очень убедителен...
14.11.2025
Andrew_BD
новости решил полистать, зачитался на пару минут дольше, а тут уже такое...
14.11.2025
Andrew_BD
Круто я отвлекся… уже 1-1 :(
14.11.2025
mikha1
Дюхейм уж 3й раз подряд счет открывает. Жаль, сравняли быстро.
14.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Зря Манту отпустили, тот в Питсбурге неплохо играет и регулярно забивает , да и Манджапане бы пригодился.
14.11.2025
Andrew_BD
вселенная отвечает разными способами...))
14.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Овечкину еще месяц простоять, полтора продержаться, потом перерыв, как обычно подтянет кондиции и начнет забивать. Ну или не подтянет... все зависит, забил ли он на последний сезон или нет.
14.11.2025
mikha1
Исходя из логики некоторых зашоренных индивидов, сегодня Овечкин не должен забивать Тарасову, чтобы не палиться. Посмотрим)
14.11.2025
mikha1
Это был скорее вопрос к вселенной))
14.11.2025
mikha1
По статистике Торонто сегодня обыграет королей. Листья чередуют серии побед и поражений 2 через 2, потом дважды 3 через 3. Сегодня должна быть победа.
14.11.2025
Andrew_BD
смотря сколько сами забьем)
14.11.2025
mikha1
Ну что, помешаем или пможем Маршану набрать 1000 очко в карьере?)
14.11.2025