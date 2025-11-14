Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

14 ноября, 08:58

НХЛ, результаты и видео голов 14 ноября: «Флорида» обыграла «Вашингтон», «Коламбус» победил «Эдмонтон» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26

14 ноября в НХЛ состоялось 10 матчей: «Детройт» — «Анахайм» (6:3), «Монреаль» — «Даллас» (0:7), «Оттава» — «Бостон» (5:3), «Торонто» — «Лос-Анджелес» (3:4 ОТ), «Флорида» — «Вашингтон» (6:3), «Коламбус» — «Эдмонтон» (5:4), «Калгари» — «Сан-Хосе» (2:0), «Колорадо» — «Баффало» (6:3), «Вегас» — «Айлендерс» (3:4 ОТ) и «Сиэтл» — «Виннипег» (5:3).

14 ноября, пятница

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Даллас
НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Бостон
НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Лос-Анджелес
НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Вашингтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:30. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Эдмонтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 05:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Сан-Хосе
НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 05:00. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Баффало

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Айлендерс

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Виннипег

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

63

  • Ингемар Карлссон

    Я то думал, что по итогам сезона 25-26 приобретение Гэвина Маккенны больше светит Питтсбургу(недаром он играет за университет в Пенсильвании), или Сан-Хосе ( был бы в пару к Селебрини) , в крайнем случае Анахайму(где сейчас создаётся молодая, сильная команда Готье, Лео Карлссон) ), но Вашингтон с его результатами пока всех превзошел, Маккенна пока ваш.Возможно стратегия и правильная, Ови доигрывает последний сезон и приходит Маккенна, вокруг которого можно строить команду, но я, как болельщик ПП хотел бы видеть его у нас, у нас тоже команда омолаживается. Как- то так. P.S.А если попадет в Шаркс или к Уткам, то это будут перспективные команды, с шансами на КС. Лишь бы не Калгари, где он зачахнет. Парнишке с Юкона успехов-это будущая звезда НХЛ. 100 процентов.

    14.11.2025

  • Vasily Ufanov

    Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 13 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «stavka-prognoz.ru». Гарантии!

    14.11.2025

  • Danila Smolny

    Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «s t a v k a - p r o g n o z.r u». МАТЧ ТВ сюжет показывал.

    14.11.2025

  • h r

    Пpогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    14.11.2025

  • чебуратор

    А что с Кузьменко и Ничушкиным? Чёто не играли...

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Двойное удаление Дауда сломало игру и камбэк :(

    14.11.2025

  • Алексей Х

    С метра - нелегко!)

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Ну вот и 1000 очков у крысы :clap:?

    14.11.2025

  • Алексей Х

    Без реализации большинства сложно добывать очки. Казалось бы, сразу после 5-3 шанс. Забивай, и получай концовку. Но нет. Плейофф все дальше от столичных...

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    3-6 - в ПВ…

    14.11.2025

  • Алексей Х

    Ну и так тоже можно)

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    шестое в восьми?

    14.11.2025

  • Алексей Х

    Монреаль Даллас 0-7. Рановато начали восторгаться игрой франкофонов)

    14.11.2025

  • Алексей Х

    Ну что тут? Пятое поражение в семи матчах?

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Шанс для Кэпс?

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    А где все?? Или это какой-то сбой?

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Ну что ж, -2

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Просмотр будет?

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    ММ-Лапи-Ови?!

    14.11.2025

  • maxcds

    3-3.

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Ого, Сурдиф забил бывшим!!!

    14.11.2025

  • maxcds

    И все же 3-2. "Молодцы" - судейки.

    14.11.2025

  • maxcds

    Все же офсайд. Следом еще один) Нетерпеливые медведи.

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Забавный у звезд мужик - Александр Петрович)

    14.11.2025

  • maxcds

    Судейки тащат грязный Бостон. Липовое удаление Зуба и сокращают разрыв до 1 шайбы. --- или офсайд?

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    знали бы прикуп...)

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Беспросвет пока. Подспустили колеса у Кэпс

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    переписали, убрали у него пас

    14.11.2025

  • Серж

    Пока одна голевая передача

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    ясно

    14.11.2025

  • mikha1

    Пока не вижу, за счет чего столичные собираются попадать в плей-офф.

    14.11.2025

  • mikha1

    998

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Сколько там у Маршана?

    14.11.2025

  • mikha1

    Нужно забивать, срочно!

    14.11.2025

  • mikha1

    да вроде 2-3 пока?

    14.11.2025

  • Серж

    сорри 3-2 опечатался)

    14.11.2025

  • Серж

    а Торонто-Лос-Анджелес рубятся 3-4 . броски 9-21)

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    и наказали коты

    14.11.2025

  • mikha1

    И уже 1-3( Нельзя так на своем пятаке играть!

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    опять отбиваться

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Блин, давно не было лишних полевых((

    14.11.2025

  • mikha1

    Даллас утюжит Монреаль -уже 5-0

    14.11.2025

  • mikha1

    Странно, подножку сделал Уилсон, а удалили Чикрана.

    14.11.2025

  • mikha1

    Дауд не смог попасть в почти пустые ворота с метра(

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Похоже, Сурдиф в центре второй тройки)

    14.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Согласен, но он из тех игроков , кто может отдать и забить, на один сезон могли бы продлить, не такой уж он и дорогой. Есть типаж игроков, которые на второй сезон играют лучше, по мне он как раз из таких. А так в плане атаки Столичные пока очень беззубо смотрятся ИМХО, может я и не прав, я не эксперт, всего лишь зритель.

    14.11.2025

  • mikha1

    Не нравится мне исход 1 периода. Перебросали кошек 17-7, а счет равный. Причем 10 бросков -защитники, все дефы отличились. А напы за исключением Леонарда спят?

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    17-7 по броскам в створ. Нехило

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Карбз сказал тут, что в идеале бригады большинства должны играть по минуте. вот во второй для начала и можно попробовать)

    14.11.2025

  • mikha1

    Я не знаю -может Дюхейма в большинстве выпустить, у него последнее время неплохо в атаке выходит. И Дауда вместе с ним. В меньшинстве все равно выходит не очень.

    14.11.2025

  • mikha1

    Спад столичных совпал со спадом Протаса. После резвого начала у него всего лишь 1 гол в 8 последних матчах. Леха - пора прибавлять!

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Манджи был не очень убедителен...

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    новости решил полистать, зачитался на пару минут дольше, а тут уже такое...

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    Круто я отвлекся… уже 1-1 :(

    14.11.2025

  • mikha1

    Дюхейм уж 3й раз подряд счет открывает. Жаль, сравняли быстро.

    14.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Зря Манту отпустили, тот в Питсбурге неплохо играет и регулярно забивает , да и Манджапане бы пригодился.

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    вселенная отвечает разными способами...))

    14.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Овечкину еще месяц простоять, полтора продержаться, потом перерыв, как обычно подтянет кондиции и начнет забивать. Ну или не подтянет... все зависит, забил ли он на последний сезон или нет.

    14.11.2025

  • mikha1

    Исходя из логики некоторых зашоренных индивидов, сегодня Овечкин не должен забивать Тарасову, чтобы не палиться. Посмотрим)

    14.11.2025

  • mikha1

    Это был скорее вопрос к вселенной))

    14.11.2025

  • mikha1

    По статистике Торонто сегодня обыграет королей. Листья чередуют серии побед и поражений 2 через 2, потом дважды 3 через 3. Сегодня должна быть победа.

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    смотря сколько сами забьем)

    14.11.2025

  • mikha1

    Ну что, помешаем или пможем Маршану набрать 1000 очко в карьере?)

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя