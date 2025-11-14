НХЛ, результаты и видео голов 14 ноября: «Флорида» обыграла «Вашингтон», «Коламбус» победил «Эдмонтон» и другие матчи

Ингемар Карлссон Я то думал, что по итогам сезона 25-26 приобретение Гэвина Маккенны больше светит Питтсбургу(недаром он играет за университет в Пенсильвании), или Сан-Хосе ( был бы в пару к Селебрини) , в крайнем случае Анахайму(где сейчас создаётся молодая, сильная команда Готье, Лео Карлссон) ), но Вашингтон с его результатами пока всех превзошел, Маккенна пока ваш.Возможно стратегия и правильная, Ови доигрывает последний сезон и приходит Маккенна, вокруг которого можно строить команду, но я, как болельщик ПП хотел бы видеть его у нас, у нас тоже команда омолаживается. Как- то так. P.S.А если попадет в Шаркс или к Уткам, то это будут перспективные команды, с шансами на КС. Лишь бы не Калгари, где он зачахнет. Парнишке с Юкона успехов-это будущая звезда НХЛ. 100 процентов. 14.11.2025

Vasily Ufanov Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 13 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «stavka-prognoz.ru». Гарантии! 14.11.2025

Danila Smolny Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «s t a v k a - p r o g n o z.r u». МАТЧ ТВ сюжет показывал. 14.11.2025

h r Пpогнозы футбольных матчей infostavki.ru 14.11.2025

чебуратор А что с Кузьменко и Ничушкиным? Чёто не играли... 14.11.2025

Andrew_BD Двойное удаление Дауда сломало игру и камбэк :( 14.11.2025

Алексей Х С метра - нелегко!) 14.11.2025

Andrew_BD Ну вот и 1000 очков у крысы :clap:? 14.11.2025

Алексей Х Без реализации большинства сложно добывать очки. Казалось бы, сразу после 5-3 шанс. Забивай, и получай концовку. Но нет. Плейофф все дальше от столичных... 14.11.2025

Andrew_BD 3-6 - в ПВ… 14.11.2025

Алексей Х Ну и так тоже можно) 14.11.2025

Andrew_BD шестое в восьми? 14.11.2025

Алексей Х Монреаль Даллас 0-7. Рановато начали восторгаться игрой франкофонов) 14.11.2025

Алексей Х Ну что тут? Пятое поражение в семи матчах? 14.11.2025

Andrew_BD Шанс для Кэпс? 14.11.2025

Andrew_BD А где все?? Или это какой-то сбой? 14.11.2025

Andrew_BD Ну что ж, -2 14.11.2025

Andrew_BD Просмотр будет? 14.11.2025

Andrew_BD ММ-Лапи-Ови?! 14.11.2025

maxcds 3-3. 14.11.2025

Andrew_BD Ого, Сурдиф забил бывшим!!! 14.11.2025

maxcds И все же 3-2. "Молодцы" - судейки. 14.11.2025

maxcds Все же офсайд. Следом еще один) Нетерпеливые медведи. 14.11.2025

Andrew_BD Забавный у звезд мужик - Александр Петрович) 14.11.2025

maxcds Судейки тащат грязный Бостон. Липовое удаление Зуба и сокращают разрыв до 1 шайбы. --- или офсайд? 14.11.2025

Andrew_BD знали бы прикуп...) 14.11.2025

Andrew_BD Беспросвет пока. Подспустили колеса у Кэпс 14.11.2025

Andrew_BD переписали, убрали у него пас 14.11.2025

Серж Пока одна голевая передача 14.11.2025

Andrew_BD ясно 14.11.2025

mikha1 Пока не вижу, за счет чего столичные собираются попадать в плей-офф. 14.11.2025

mikha1 998 14.11.2025

Andrew_BD Сколько там у Маршана? 14.11.2025

mikha1 Нужно забивать, срочно! 14.11.2025

mikha1 да вроде 2-3 пока? 14.11.2025

Серж сорри 3-2 опечатался) 14.11.2025

Серж а Торонто-Лос-Анджелес рубятся 3-4 . броски 9-21) 14.11.2025

Andrew_BD и наказали коты 14.11.2025

mikha1 И уже 1-3( Нельзя так на своем пятаке играть! 14.11.2025

Andrew_BD опять отбиваться 14.11.2025

Andrew_BD Блин, давно не было лишних полевых(( 14.11.2025

mikha1 Даллас утюжит Монреаль -уже 5-0 14.11.2025

mikha1 Странно, подножку сделал Уилсон, а удалили Чикрана. 14.11.2025

mikha1 Дауд не смог попасть в почти пустые ворота с метра( 14.11.2025

Andrew_BD Похоже, Сурдиф в центре второй тройки) 14.11.2025

Хоп хэй лала лэй Согласен, но он из тех игроков , кто может отдать и забить, на один сезон могли бы продлить, не такой уж он и дорогой. Есть типаж игроков, которые на второй сезон играют лучше, по мне он как раз из таких. А так в плане атаки Столичные пока очень беззубо смотрятся ИМХО, может я и не прав, я не эксперт, всего лишь зритель. 14.11.2025

mikha1 Не нравится мне исход 1 периода. Перебросали кошек 17-7, а счет равный. Причем 10 бросков -защитники, все дефы отличились. А напы за исключением Леонарда спят? 14.11.2025

Andrew_BD 17-7 по броскам в створ. Нехило 14.11.2025

Andrew_BD Карбз сказал тут, что в идеале бригады большинства должны играть по минуте. вот во второй для начала и можно попробовать) 14.11.2025

mikha1 Я не знаю -может Дюхейма в большинстве выпустить, у него последнее время неплохо в атаке выходит. И Дауда вместе с ним. В меньшинстве все равно выходит не очень. 14.11.2025

mikha1 Спад столичных совпал со спадом Протаса. После резвого начала у него всего лишь 1 гол в 8 последних матчах. Леха - пора прибавлять! 14.11.2025

Andrew_BD Манджи был не очень убедителен... 14.11.2025

Andrew_BD новости решил полистать, зачитался на пару минут дольше, а тут уже такое... 14.11.2025

Andrew_BD Круто я отвлекся… уже 1-1 :( 14.11.2025

mikha1 Дюхейм уж 3й раз подряд счет открывает. Жаль, сравняли быстро. 14.11.2025

Хоп хэй лала лэй Зря Манту отпустили, тот в Питсбурге неплохо играет и регулярно забивает , да и Манджапане бы пригодился. 14.11.2025

Andrew_BD вселенная отвечает разными способами...)) 14.11.2025

Хоп хэй лала лэй Овечкину еще месяц простоять, полтора продержаться, потом перерыв, как обычно подтянет кондиции и начнет забивать. Ну или не подтянет... все зависит, забил ли он на последний сезон или нет. 14.11.2025

mikha1 Исходя из логики некоторых зашоренных индивидов, сегодня Овечкин не должен забивать Тарасову, чтобы не палиться. Посмотрим) 14.11.2025

mikha1 Это был скорее вопрос к вселенной)) 14.11.2025

mikha1 По статистике Торонто сегодня обыграет королей. Листья чередуют серии побед и поражений 2 через 2, потом дважды 3 через 3. Сегодня должна быть победа. 14.11.2025

Andrew_BD смотря сколько сами забьем) 14.11.2025