НХЛ. Новости
29 октября, 08:45

НХЛ, результаты и видео голов 29 октября: «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Нэшвилл» уступил «Тампе» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26

В ночь на среду, 29 октября, состоялись 16 игр: «Филадельфия» — «Питтсбург» (3:2 Б), «Торонто» — «Калгари» (4:3), «Баффало» — «Коламбус» (3:4 ОТ), «Флорида» — «Анахайм» (2:3 Б), «Бостон» — «Айлендерс» (5:2), «Каролина» — «Вегас» (3:6), «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» (2:5), «Миннесота» — «Виннипег» (3:4 ОТ), «Сент-Луис» — «Детройт» (2:5), «Даллас» — «Вашингтон» (1:0), «Чикаго» — «Оттава» (7:3), «Колорадо» — «Нью-Джерси» (8:4), «Эдмонтон» — «Юта» (6:3), «Ванкувер» — «Рейнджерс» (2:0), «Сиэтл» — «Монреаль» (3:4 ОТ), «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» (3:4).

29 октября, среда

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 01:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Питтсбург
НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 01:30. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Калгари
НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 01:45. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Коламбус
НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:15. TD Garden (Бостон)
Бостон
Айлендерс

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:30. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Вегас
НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:45. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Тампа-Бэй

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 03:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Виннипег

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 03:15. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Детройт

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 03:30. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Вашингтон

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 03:45. United Center (Чикаго)
Чикаго
Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 04:00. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Нью-Джерси

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 04:30. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Юта

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 05:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Рейнджерс

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 05:30. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Монреаль
НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Лос-Анджелес

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

39

  • Andrew_BD

    777)

    29.10.2025

  • Andrew_BD

    а кому везет?) зарабатывали, значит. но с разыгрывающим - да, проблемы

    29.10.2025

  • mikha1

    Забавно. послу двух матчей с 7ю заброшенными шайбами, Оттава сама пропустила 7 от Чикаго.

    29.10.2025

  • mikha1

    Может команде не хватает любви?))

    29.10.2025

  • mikha1

    Как Бурк попал в штангу пустых ворот?!

    29.10.2025

  • mikha1

    Половина шайб выглядит как удача. Слишком много бросальщиков в бригаде и ни одного разыгрывающего (кроме Строума)

    29.10.2025

  • Andrew_BD

    да до 22.2% довели большинство до Оттавы)

    29.10.2025

  • mikha1

    Опять Чикран с Карлсоном. Значит ни о чем.

    29.10.2025

  • mikha1

    Ну что -большинство как последняя надежда? Или потеря времени и очередное разочарование?

    29.10.2025

  • mikha1

    Причем без пустых ворот. 6 на 5 играем так же неудачно, как и 5 на 4.

    29.10.2025

  • mikha1

    Трижды уже в каркас попадаем

    29.10.2025

  • Andrew_BD

    Опять штанга(( Надо дожимать

    29.10.2025

  • mikha1

    Дауд молодец!

    29.10.2025

  • mikha1

    МакМайкл молодой и легковесный, а Дюбуа слишком большой и не слишком быстрый, чтоб компенсировать медленного и тяжелого Ови. Строума сильно не хвтает.

    29.10.2025

  • mikha1

    Бодренькое меньшинство

    29.10.2025

  • Andrew_BD

    Даллас тоже не ворон считает

    29.10.2025

  • mikha1

    Даллас не мог попасть в створ больше 20 минут.

    29.10.2025

  • Andrew_BD

    и ведь чуть не реализовали) штанга...

    29.10.2025

  • mikha1

    Опять меньшинство( По сути, кроме Строума, все в строю, а игры связной нет.

    29.10.2025

  • Andrew_BD

    Блин, удаление

    29.10.2025

  • mikha1

    Вот веселуха в Денвере! Сначала Колорадо забило пять 5-0, потом дьяволы забили 4 за 4 минуты и 4-5!

    29.10.2025

  • mikha1

    Да, 16 матчей. Ужа второй раз в сезоне.

    29.10.2025

  • Andrew_BD

    Сегодня, кстати, все играют. 16 матчей, если не обсчитался

    29.10.2025

  • Andrew_BD

    раньше такие были нормой - и заканчивались часто хорошо) видно будет. надо продолжать давить. потерь многовато. и Лено никак попасть не может, хотя полезен

    29.10.2025

  • mikha1

    Что-то очень медленно. И в 3 периоде может уже по другому игра сложиться.

    29.10.2025

  • Andrew_BD

    Кэпс что-то нащупывают

    29.10.2025

  • mikha1

    По ощущениям -продолжается матч с Оттавой. И искры идеи.

    29.10.2025

  • mikha1

    А кэпс опять всё бездарно откатают.

    29.10.2025

  • mikha1

    Доигрался Том.

    29.10.2025

  • mikha1

    У меня только на 13:15 в 3 периоде и 3:14 в овере. Может был глюк, потому, что сначала фили реализовали удаление Малкин в овере, а потом гол отменили и команды доигрались до буллитов.

    29.10.2025

  • VeryOldLazy

    В протоколе 63я, 64я минуты)

    29.10.2025

  • mikha1

    Ты это о чем?

    29.10.2025

  • mikha1

    Бардаков -1 гол в НХЛ!

    29.10.2025

  • VeryOldLazy

    Как Малыч два штрафа с интервалом в минуту схватил?)

    29.10.2025

  • mikha1

    Игра Каро-Вегас прямо огонь!!

    29.10.2025

  • mikha1

    Всем привет. ну что - обычное для кэпс большинство. Нет у меня на него надежд, особеннно, когда основного разыгрывающего нет.

    29.10.2025

  • VeryOldLazy

    Люююдиии...

    29.10.2025

  • Apei

    большой игровой день. ждём от малыча упрочения лидерства и от ови открытие нового клуба.элитных снайперов

    29.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
