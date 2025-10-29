НХЛ, результаты и видео голов 29 октября: «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Нэшвилл» уступил «Тампе» и другие матчи

Руслан Абушкин редактор интернет отдела

Andrew_BD 777) 29.10.2025

Andrew_BD а кому везет?) зарабатывали, значит. но с разыгрывающим - да, проблемы 29.10.2025

mikha1 Забавно. послу двух матчей с 7ю заброшенными шайбами, Оттава сама пропустила 7 от Чикаго. 29.10.2025

mikha1 Может команде не хватает любви?)) 29.10.2025

mikha1 Как Бурк попал в штангу пустых ворот?! 29.10.2025

mikha1 Половина шайб выглядит как удача. Слишком много бросальщиков в бригаде и ни одного разыгрывающего (кроме Строума) 29.10.2025

Andrew_BD да до 22.2% довели большинство до Оттавы) 29.10.2025

mikha1 Опять Чикран с Карлсоном. Значит ни о чем. 29.10.2025

mikha1 Ну что -большинство как последняя надежда? Или потеря времени и очередное разочарование? 29.10.2025

mikha1 Причем без пустых ворот. 6 на 5 играем так же неудачно, как и 5 на 4. 29.10.2025

mikha1 Трижды уже в каркас попадаем 29.10.2025

Andrew_BD Опять штанга(( Надо дожимать 29.10.2025

mikha1 Дауд молодец! 29.10.2025

mikha1 МакМайкл молодой и легковесный, а Дюбуа слишком большой и не слишком быстрый, чтоб компенсировать медленного и тяжелого Ови. Строума сильно не хвтает. 29.10.2025

mikha1 Бодренькое меньшинство 29.10.2025

Andrew_BD Даллас тоже не ворон считает 29.10.2025

mikha1 Даллас не мог попасть в створ больше 20 минут. 29.10.2025

Andrew_BD и ведь чуть не реализовали) штанга... 29.10.2025

mikha1 Опять меньшинство( По сути, кроме Строума, все в строю, а игры связной нет. 29.10.2025

Andrew_BD Блин, удаление 29.10.2025

mikha1 Вот веселуха в Денвере! Сначала Колорадо забило пять 5-0, потом дьяволы забили 4 за 4 минуты и 4-5! 29.10.2025

mikha1 Да, 16 матчей. Ужа второй раз в сезоне. 29.10.2025

Andrew_BD Сегодня, кстати, все играют. 16 матчей, если не обсчитался 29.10.2025

Andrew_BD раньше такие были нормой - и заканчивались часто хорошо) видно будет. надо продолжать давить. потерь многовато. и Лено никак попасть не может, хотя полезен 29.10.2025

mikha1 Что-то очень медленно. И в 3 периоде может уже по другому игра сложиться. 29.10.2025

Andrew_BD Кэпс что-то нащупывают 29.10.2025

mikha1 По ощущениям -продолжается матч с Оттавой. И искры идеи. 29.10.2025

mikha1 А кэпс опять всё бездарно откатают. 29.10.2025

mikha1 Доигрался Том. 29.10.2025

mikha1 У меня только на 13:15 в 3 периоде и 3:14 в овере. Может был глюк, потому, что сначала фили реализовали удаление Малкин в овере, а потом гол отменили и команды доигрались до буллитов. 29.10.2025

VeryOldLazy В протоколе 63я, 64я минуты) 29.10.2025

mikha1 Ты это о чем? 29.10.2025

mikha1 Бардаков -1 гол в НХЛ! 29.10.2025

VeryOldLazy Как Малыч два штрафа с интервалом в минуту схватил?) 29.10.2025

mikha1 Игра Каро-Вегас прямо огонь!! 29.10.2025

mikha1 Всем привет. ну что - обычное для кэпс большинство. Нет у меня на него надежд, особеннно, когда основного разыгрывающего нет. 29.10.2025

VeryOldLazy Люююдиии... 29.10.2025