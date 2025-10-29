НХЛ, результаты и видео голов 29 октября: «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Нэшвилл» уступил «Тампе» и другие матчи

29 октября, 08:45
В ночь на среду, 29 октября, состоялись 16 игр: «Филадельфия» — «Питтсбург» (3:2 Б), «Торонто» — «Калгари» (4:3), «Баффало» — «Коламбус» (3:4 ОТ), «Флорида» — «Анахайм» (2:3 Б), «Бостон» — «Айлендерс» (5:2), «Каролина» — «Вегас» (3:6), «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» (2:5), «Миннесота» — «Виннипег» (3:4 ОТ), «Сент-Луис» — «Детройт» (2:5), «Даллас» — «Вашингтон» (1:0), «Чикаго» — «Оттава» (7:3), «Колорадо» — «Нью-Джерси» (8:4), «Эдмонтон» — «Юта» (6:3), «Ванкувер» — «Рейнджерс» (2:0), «Сиэтл» — «Монреаль» (3:4 ОТ), «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» (3:4).
Andrew_BD
777)
29.10.2025
Andrew_BD
а кому везет?) зарабатывали, значит. но с разыгрывающим - да, проблемы
29.10.2025
mikha1
Забавно. послу двух матчей с 7ю заброшенными шайбами, Оттава сама пропустила 7 от Чикаго.
29.10.2025
mikha1
Может команде не хватает любви?))
29.10.2025
mikha1
Как Бурк попал в штангу пустых ворот?!
29.10.2025
mikha1
Половина шайб выглядит как удача. Слишком много бросальщиков в бригаде и ни одного разыгрывающего (кроме Строума)
29.10.2025
Andrew_BD
да до 22.2% довели большинство до Оттавы)
29.10.2025
mikha1
Опять Чикран с Карлсоном. Значит ни о чем.
29.10.2025
mikha1
Ну что -большинство как последняя надежда? Или потеря времени и очередное разочарование?
29.10.2025
mikha1
Причем без пустых ворот. 6 на 5 играем так же неудачно, как и 5 на 4.
29.10.2025
mikha1
Трижды уже в каркас попадаем
29.10.2025
Andrew_BD
Опять штанга(( Надо дожимать
29.10.2025
mikha1
Дауд молодец!
29.10.2025
mikha1
МакМайкл молодой и легковесный, а Дюбуа слишком большой и не слишком быстрый, чтоб компенсировать медленного и тяжелого Ови. Строума сильно не хвтает.
29.10.2025
mikha1
Бодренькое меньшинство
29.10.2025
Andrew_BD
Даллас тоже не ворон считает
29.10.2025
mikha1
Даллас не мог попасть в створ больше 20 минут.
29.10.2025
Andrew_BD
и ведь чуть не реализовали) штанга...
29.10.2025
mikha1
Опять меньшинство( По сути, кроме Строума, все в строю, а игры связной нет.
29.10.2025
Andrew_BD
Блин, удаление
29.10.2025
mikha1
Вот веселуха в Денвере! Сначала Колорадо забило пять 5-0, потом дьяволы забили 4 за 4 минуты и 4-5!
29.10.2025
mikha1
Да, 16 матчей. Ужа второй раз в сезоне.
29.10.2025
Andrew_BD
Сегодня, кстати, все играют. 16 матчей, если не обсчитался
29.10.2025
Andrew_BD
раньше такие были нормой - и заканчивались часто хорошо) видно будет. надо продолжать давить. потерь многовато. и Лено никак попасть не может, хотя полезен
29.10.2025
mikha1
Что-то очень медленно. И в 3 периоде может уже по другому игра сложиться.
29.10.2025
Andrew_BD
Кэпс что-то нащупывают
29.10.2025
mikha1
По ощущениям -продолжается матч с Оттавой. И искры идеи.
29.10.2025
mikha1
А кэпс опять всё бездарно откатают.
29.10.2025
mikha1
Доигрался Том.
29.10.2025
mikha1
У меня только на 13:15 в 3 периоде и 3:14 в овере. Может был глюк, потому, что сначала фили реализовали удаление Малкин в овере, а потом гол отменили и команды доигрались до буллитов.
29.10.2025
VeryOldLazy
В протоколе 63я, 64я минуты)
29.10.2025
mikha1
Ты это о чем?
29.10.2025
mikha1
Бардаков -1 гол в НХЛ!
29.10.2025
VeryOldLazy
Как Малыч два штрафа с интервалом в минуту схватил?)
29.10.2025
mikha1
Игра Каро-Вегас прямо огонь!!
29.10.2025
mikha1
Всем привет. ну что - обычное для кэпс большинство. Нет у меня на него надежд, особеннно, когда основного разыгрывающего нет.
29.10.2025
VeryOldLazy
Люююдиии...
29.10.2025
Apei
большой игровой день. ждём от малыча упрочения лидерства и от ови открытие нового клуба.элитных снайперов
29.10.2025