НХЛ, результаты и видео голов 6 ноября: «Вашингтон» победил «Сент-Луис», «Калгари» обыграл «Коламбус» и другие матчи

Тор-1 Ну так он и опережает Тавареса по результативности на три сезона))) 06.11.2025

maxcds Разумеется. 06.11.2025

Andrew_BD Главное, чтобы это широко не объявляли. Тогда придется усы мерить по дополнительным показателям 06.11.2025

Комитет по правописанию Понятно, что главное событие ночи - 900-й гол Ови (в прошлом сезоне ни 894-ю, ни 895-ю в прямом эфире увидеть не получилось, но эту заочевидил вживую). Но позабавила стата бывшего партнера Ови - Орлова. "Сан-Хосе" размазал "Сиэттл" ажно 6:1, в большинстве всего одну завалили, а у Орлова - минус 1. Красавчик! ))) 06.11.2025

Apei стэм уе в ступоре, результаты резко просели, хорошо, если ещё пару сезонов протянет 06.11.2025

Angeldust А почему 'Коламбуса'? Что за новые правила?) 06.11.2025

mikha1 С такой результативностью, как в этом сезоне, Стэммер скоро вообще закончит. 06.11.2025

mikha1 А вдруг там требование такое - не меньше 5 человек в сборной должно быть с усами)). пройдет по квоте) 06.11.2025

Тор-1 Они практически ровесники, обоим осталось доиграть 4 (5) сезонов. А у Стэмкоса гандикап почти в сотню шайб. Не догонит!)) 06.11.2025

mikha1 Селебрини набрал 3 очка и догнал МакДи . За счет большего количества голов он на 1 месте в списке бомбардиров лиги! У Аскарова наконец-то хорошая игра, 30 из 31 броска отразил. 06.11.2025

Andrew_BD Думает, это тоже поможет ему пробиться в сборную на Олимпиаду?) 06.11.2025

За спорт! Ч?т Коламбус ваще хило. 06.11.2025

VeryOldLazy И забивает не меньше)) 06.11.2025

VeryOldLazy Эка Мак разошёлся)) 06.11.2025

Neil Так в меньшинстве ещё получили?! Типичненько так от столичных. 06.11.2025

Neil да там они многие ща к кокому то празднику или символичному дню отращивают, смешные такие) Помню Саня тоже в каком-то пробовал, забавно. 06.11.2025

mikha1 Том отрастил усы и стал Мэттьюсом) 06.11.2025

Owck Если ВК не пропустит, то у Александра будет победная 06.11.2025

Алексей Х Ждем гейм, сет и матч!)) 06.11.2025

Neil жаль сухарик в такой день не вышел. 06.11.2025

Neil Блин, зачем в телефон залез и СЭ решил проверить как там. А я думаю, что не спиться, изворочался весь. А теперь ваще, ещё быстрей сердце забилось)) 06.11.2025

mikha1 Ну вот, опять сухарь Логану испортили 06.11.2025

Neil Овечкина к юбилею?! :raised_hands_tone1::star_struck: 06.11.2025

Neil Ну блюзмены сейчас конечно никакие, но и нам самое то, чтобы уверенность набрать и стату подправить. Вот так, на кошках и юбилей отметить) 06.11.2025

VeryOldLazy Не поверим 06.11.2025

Neil Ух ляпота какая получилась то А!! Ну Саня.... 06.11.2025

Грег Хаус НХЛ-театр - имеет своего зрителя 06.11.2025

Скиталец Всем привет! Овечкина с девятисотой. Хорошее утро и день в истории) надеюсь дальше банки будут чаще залетать)) 06.11.2025

Neil Ой ?й ?й, что происходит?! Блин, и посмотреть не могу(( 06.11.2025

mikha1 Вот это выстрел от Бовилье! 5-0 06.11.2025

mikha1 Твою мать, Том, зачем?! 06.11.2025

mikha1 Карлсон и 4-0. Биня на отдых. Хофер в воротах. 06.11.2025

maxcds Не поверите) Перед игрой хотел написать то что написал и ... про гол Великого) ps. Счет удивляет, мягко сказано. Видимо купили очередную игру. 06.11.2025

mikha1 Томпсон тащит!! 06.11.2025

mikha1 Сергачев забил с передачи Симашева. 06.11.2025

Алексей Х ОВИИИИИИИИИ 900!! 06.11.2025

mikha1 И сразу красота от Бовилье!! 3-0 У Чикрана ассистентский хеттрик! 06.11.2025

mikha1 2-0 Есть 900 гол Овечкина!! 06.11.2025

mikha1 1-0? Неожиданно. Том Уилсон? Ожидаемо. Неужели хочет на Олимпиаду попасть?) 06.11.2025

mikha1 Чуть-чуть кэпс не открыли счет. Но все испортило грядущее большинство. 06.11.2025

maxcds Джаз вышли вперед. Годится. 06.11.2025

Apei на 600 идёт, ещё стэмкоса заборет 06.11.2025

maxcds Поражение Вашингтона? Процентов 20-30 очков по идее должны только брать. Ну а как еще в такой ситуации.. 06.11.2025

mikha1 Ну и график игр кончено странный у кэпс. Сначала играем 2 дня подряд, потом 4 дня отдыхаем и снова играем 2 дня подряд. 06.11.2025

mikha1 У Вашингтона Дюбуа в этот раз выбыл, похоже, надолго. Нужно искать замену. Вот только в НХЛ лично я не вижу стоящих центров, которых можно выменять. А в КХЛ?..Ну может есть смысл попробовать взять на мнималку Морозова? Один любитель различных веществ в команде весьма неплохо зажигал на льду какое-то время. 06.11.2025

mikha1 Тавареса поздравили с 500-й шайбой. 06.11.2025