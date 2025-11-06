НХЛ, результаты и видео голов 6 ноября: «Вашингтон» победил «Сент-Луис», «Калгари» обыграл «Коламбус» и другие матчи

6 ноября, 08:40
В ночь на четверг, 6 ноября, состоялись пять игр: «Торонто» — «Юта» (5:2), «Вашингтон» — «Сент-Луис» (6:1), «Калгари» — «Коламбус» (5:1), «Ванкувер» — «Чикаго (2:5), «Сиэтл» — «Сан-Хосе» (1:6).
Тор-1
Ну так он и опережает Тавареса по результативности на три сезона)))
06.11.2025
maxcds
Разумеется.
06.11.2025
Andrew_BD
Главное, чтобы это широко не объявляли. Тогда придется усы мерить по дополнительным показателям
06.11.2025
Комитет по правописанию
Понятно, что главное событие ночи - 900-й гол Ови (в прошлом сезоне ни 894-ю, ни 895-ю в прямом эфире увидеть не получилось, но эту заочевидил вживую). Но позабавила стата бывшего партнера Ови - Орлова. "Сан-Хосе" размазал "Сиэттл" ажно 6:1, в большинстве всего одну завалили, а у Орлова - минус 1. Красавчик! )))
06.11.2025
Apei
стэм уе в ступоре, результаты резко просели, хорошо, если ещё пару сезонов протянет
06.11.2025
Angeldust
А почему 'Коламбуса'? Что за новые правила?)
06.11.2025
mikha1
С такой результативностью, как в этом сезоне, Стэммер скоро вообще закончит.
06.11.2025
mikha1
А вдруг там требование такое - не меньше 5 человек в сборной должно быть с усами)). пройдет по квоте)
06.11.2025
Тор-1
Они практически ровесники, обоим осталось доиграть 4 (5) сезонов. А у Стэмкоса гандикап почти в сотню шайб. Не догонит!))
06.11.2025
mikha1
Селебрини набрал 3 очка и догнал МакДи . За счет большего количества голов он на 1 месте в списке бомбардиров лиги! У Аскарова наконец-то хорошая игра, 30 из 31 броска отразил.
06.11.2025
Andrew_BD
Думает, это тоже поможет ему пробиться в сборную на Олимпиаду?)
06.11.2025
За спорт!
Ч?т Коламбус ваще хило.
06.11.2025
VeryOldLazy
И забивает не меньше))
06.11.2025
VeryOldLazy
Эка Мак разошёлся))
06.11.2025
Neil
Так в меньшинстве ещё получили?! Типичненько так от столичных.
06.11.2025
Neil
да там они многие ща к кокому то празднику или символичному дню отращивают, смешные такие) Помню Саня тоже в каком-то пробовал, забавно.
06.11.2025
mikha1
Том отрастил усы и стал Мэттьюсом)
06.11.2025
Owck
Если ВК не пропустит, то у Александра будет победная
06.11.2025
Алексей Х
Ждем гейм, сет и матч!))
06.11.2025
Neil
жаль сухарик в такой день не вышел.
06.11.2025
Neil
Блин, зачем в телефон залез и СЭ решил проверить как там. А я думаю, что не спиться, изворочался весь. А теперь ваще, ещё быстрей сердце забилось))
06.11.2025
mikha1
Ну вот, опять сухарь Логану испортили
06.11.2025
Neil
Овечкина к юбилею?! :raised_hands_tone1::star_struck:
06.11.2025
Neil
Ну блюзмены сейчас конечно никакие, но и нам самое то, чтобы уверенность набрать и стату подправить. Вот так, на кошках и юбилей отметить)
06.11.2025
VeryOldLazy
Не поверим
06.11.2025
Neil
Ух ляпота какая получилась то А!! Ну Саня....
06.11.2025
Грег Хаус
НХЛ-театр - имеет своего зрителя
06.11.2025
Скиталец
Всем привет! Овечкина с девятисотой. Хорошее утро и день в истории) надеюсь дальше банки будут чаще залетать))
06.11.2025
Neil
Ой ?й ?й, что происходит?! Блин, и посмотреть не могу((
06.11.2025
mikha1
Вот это выстрел от Бовилье! 5-0
06.11.2025
mikha1
Твою мать, Том, зачем?!
06.11.2025
mikha1
Карлсон и 4-0. Биня на отдых. Хофер в воротах.
06.11.2025
maxcds
Не поверите) Перед игрой хотел написать то что написал и ... про гол Великого) ps. Счет удивляет, мягко сказано. Видимо купили очередную игру.
06.11.2025
mikha1
Томпсон тащит!!
06.11.2025
mikha1
Сергачев забил с передачи Симашева.
06.11.2025
Алексей Х
ОВИИИИИИИИИ 900!!
06.11.2025
mikha1
И сразу красота от Бовилье!! 3-0 У Чикрана ассистентский хеттрик!
06.11.2025
mikha1
2-0 Есть 900 гол Овечкина!!
06.11.2025
mikha1
1-0? Неожиданно. Том Уилсон? Ожидаемо. Неужели хочет на Олимпиаду попасть?)
06.11.2025
mikha1
Чуть-чуть кэпс не открыли счет. Но все испортило грядущее большинство.
06.11.2025
maxcds
Джаз вышли вперед. Годится.
06.11.2025
Apei
на 600 идёт, ещё стэмкоса заборет
06.11.2025
maxcds
Поражение Вашингтона? Процентов 20-30 очков по идее должны только брать. Ну а как еще в такой ситуации..
06.11.2025
mikha1
Ну и график игр кончено странный у кэпс. Сначала играем 2 дня подряд, потом 4 дня отдыхаем и снова играем 2 дня подряд.
06.11.2025
mikha1
У Вашингтона Дюбуа в этот раз выбыл, похоже, надолго. Нужно искать замену. Вот только в НХЛ лично я не вижу стоящих центров, которых можно выменять. А в КХЛ?..Ну может есть смысл попробовать взять на мнималку Морозова? Один любитель различных веществ в команде весьма неплохо зажигал на льду какое-то время.
06.11.2025
mikha1
Тавареса поздравили с 500-й шайбой.
06.11.2025
Neil
времечко канеш..Ну и лан, всё равно с утра к зубному.
05.11.2025