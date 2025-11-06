Видео
6 ноября, 08:40

НХЛ, результаты и видео голов 6 ноября: «Вашингтон» победил «Сент-Луис», «Калгари» обыграл «Коламбус» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26

В ночь на четверг, 6 ноября, состоялись пять игр: «Торонто» — «Юта» (5:2), «Вашингтон» — «Сент-Луис» (6:1), «Калгари» — «Коламбус» (5:1), «Ванкувер» — «Чикаго (2:5), «Сиэтл» — «Сан-Хосе» (1:6).

6 ноября, четверг

НХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Юта
НХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 03:30. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Сент-Луис
НХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 05:30. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Коламбус
НХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Чикаго
НХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Сан-Хосе

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

47

  • Тор-1

    Ну так он и опережает Тавареса по результативности на три сезона)))

    06.11.2025

  • maxcds

    Разумеется.

    06.11.2025

  • Andrew_BD

    Главное, чтобы это широко не объявляли. Тогда придется усы мерить по дополнительным показателям

    06.11.2025

  • Комитет по правописанию

    Понятно, что главное событие ночи - 900-й гол Ови (в прошлом сезоне ни 894-ю, ни 895-ю в прямом эфире увидеть не получилось, но эту заочевидил вживую). Но позабавила стата бывшего партнера Ови - Орлова. "Сан-Хосе" размазал "Сиэттл" ажно 6:1, в большинстве всего одну завалили, а у Орлова - минус 1. Красавчик! )))

    06.11.2025

  • Apei

    стэм уе в ступоре, результаты резко просели, хорошо, если ещё пару сезонов протянет

    06.11.2025

  • Angeldust

    А почему 'Коламбуса'? Что за новые правила?)

    06.11.2025

  • mikha1

    С такой результативностью, как в этом сезоне, Стэммер скоро вообще закончит.

    06.11.2025

  • mikha1

    А вдруг там требование такое - не меньше 5 человек в сборной должно быть с усами)). пройдет по квоте)

    06.11.2025

  • Тор-1

    Они практически ровесники, обоим осталось доиграть 4 (5) сезонов. А у Стэмкоса гандикап почти в сотню шайб. Не догонит!))

    06.11.2025

  • mikha1

    Селебрини набрал 3 очка и догнал МакДи . За счет большего количества голов он на 1 месте в списке бомбардиров лиги! У Аскарова наконец-то хорошая игра, 30 из 31 броска отразил.

    06.11.2025

  • Andrew_BD

    Думает, это тоже поможет ему пробиться в сборную на Олимпиаду?)

    06.11.2025

  • За спорт!

    Ч?т Коламбус ваще хило.

    06.11.2025

  • VeryOldLazy

    И забивает не меньше))

    06.11.2025

  • VeryOldLazy

    Эка Мак разошёлся))

    06.11.2025

  • Neil

    Так в меньшинстве ещё получили?! Типичненько так от столичных.

    06.11.2025

  • Neil

    да там они многие ща к кокому то празднику или символичному дню отращивают, смешные такие) Помню Саня тоже в каком-то пробовал, забавно.

    06.11.2025

  • mikha1

    Том отрастил усы и стал Мэттьюсом)

    06.11.2025

  • Owck

    Если ВК не пропустит, то у Александра будет победная

    06.11.2025

  • Алексей Х

    Ждем гейм, сет и матч!))

    06.11.2025

  • Neil

    жаль сухарик в такой день не вышел.

    06.11.2025

  • Neil

    Блин, зачем в телефон залез и СЭ решил проверить как там. А я думаю, что не спиться, изворочался весь. А теперь ваще, ещё быстрей сердце забилось))

    06.11.2025

  • mikha1

    Ну вот, опять сухарь Логану испортили

    06.11.2025

  • Neil

    Овечкина к юбилею?! :raised_hands_tone1::star_struck:

    06.11.2025

  • Neil

    Ну блюзмены сейчас конечно никакие, но и нам самое то, чтобы уверенность набрать и стату подправить. Вот так, на кошках и юбилей отметить)

    06.11.2025

  • VeryOldLazy

    Не поверим

    06.11.2025

  • Neil

    Ух ляпота какая получилась то А!! Ну Саня....

    06.11.2025

  • Грег Хаус

    НХЛ-театр - имеет своего зрителя

    06.11.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Овечкина с девятисотой. Хорошее утро и день в истории) надеюсь дальше банки будут чаще залетать))

    06.11.2025

  • Neil

    Ой ?й ?й, что происходит?! Блин, и посмотреть не могу((

    06.11.2025

  • mikha1

    Вот это выстрел от Бовилье! 5-0

    06.11.2025

  • mikha1

    Твою мать, Том, зачем?!

    06.11.2025

  • mikha1

    Карлсон и 4-0. Биня на отдых. Хофер в воротах.

    06.11.2025

  • maxcds

    Не поверите) Перед игрой хотел написать то что написал и ... про гол Великого) ps. Счет удивляет, мягко сказано. Видимо купили очередную игру.

    06.11.2025

  • mikha1

    Томпсон тащит!!

    06.11.2025

  • mikha1

    Сергачев забил с передачи Симашева.

    06.11.2025

  • Алексей Х

    ОВИИИИИИИИИ 900!!

    06.11.2025

  • mikha1

    И сразу красота от Бовилье!! 3-0 У Чикрана ассистентский хеттрик!

    06.11.2025

  • mikha1

    2-0 Есть 900 гол Овечкина!!

    06.11.2025

  • mikha1

    1-0? Неожиданно. Том Уилсон? Ожидаемо. Неужели хочет на Олимпиаду попасть?)

    06.11.2025

  • mikha1

    Чуть-чуть кэпс не открыли счет. Но все испортило грядущее большинство.

    06.11.2025

  • maxcds

    Джаз вышли вперед. Годится.

    06.11.2025

  • Apei

    на 600 идёт, ещё стэмкоса заборет

    06.11.2025

  • maxcds

    Поражение Вашингтона? Процентов 20-30 очков по идее должны только брать. Ну а как еще в такой ситуации..

    06.11.2025

  • mikha1

    Ну и график игр кончено странный у кэпс. Сначала играем 2 дня подряд, потом 4 дня отдыхаем и снова играем 2 дня подряд.

    06.11.2025

  • mikha1

    У Вашингтона Дюбуа в этот раз выбыл, похоже, надолго. Нужно искать замену. Вот только в НХЛ лично я не вижу стоящих центров, которых можно выменять. А в КХЛ?..Ну может есть смысл попробовать взять на мнималку Морозова? Один любитель различных веществ в команде весьма неплохо зажигал на льду какое-то время.

    06.11.2025

  • mikha1

    Тавареса поздравили с 500-й шайбой.

    06.11.2025

  • Neil

    времечко канеш..Ну и лан, всё равно с утра к зубному.

    05.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
