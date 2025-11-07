Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

7 ноября, 08:45

НХЛ, результаты и видео голов 7 ноября: «Каролина» обыграла «Миннесоту», «Питтсбург» победил «Вашингтон» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В ночь на 7 ноября в НХЛ прошли 9 матчей: «Баффало» — «Сент-Луис» (0:3), «Бостон» — «Оттава» (3:2 ОТ), «Каролина» — «Миннесота» (4:3), «Нью-Джерси» — «Монреаль» (4:3 ОТ), «Питтсбург» — «Вашингтон» (4:3), «Даллас» — «Анахайм» (5:7), «Нэшвилл» — «Филадельфия» (1:3), «Вегас» — «Тампа-Бэй» (3:6) и «Лос-Анджелес» — «Флорида» (2:5).

7 ноября, пятница

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 03:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Сент-Луис
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 03:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Оттава
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Миннесота
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 03:00. Prudential Center (Нью-Джерси)
Нью-Джерси
Монреаль
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 03:30. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Вашингтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 04:00. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Анахайм
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 04:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Филадельфия
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Тампа-Бэй
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 06:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Флорида

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

237

  • * 100% Инсайды *

    .Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    07.11.2025

  • * 100% Инсайды *

    Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    07.11.2025

  • Информация по ставкам

    Если делаете ставки -> infostavki.ru

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    да. и/или)

    07.11.2025

  • Danila Smolny

    Когда не знаешь, что ставить, то просто ищи в любом поиске секретный сервис для своих. Набери в поисковике «серебряный прогноз сервис». МАТЧ ТВ писал и показывал про них. Тема реальная и проверенная. С 2013 года!

    07.11.2025

  • maxcds

    Нанах

    07.11.2025

  • андр

    Никита набирает ход!

    07.11.2025

  • _Mike N_

    А кто в курсе когда в Москве парад и по какому каналу будут показывать ?

    07.11.2025

  • mikha1

    Куч 2+1 и Тампа обыграла Вегас 6-3

    07.11.2025

  • VeryOldLazy

    Зато Ваня разыгрался)

    07.11.2025

  • maxcds

    Тампа - красавцы. 0 бросков в створ за первые 15 минут игры.

    07.11.2025

  • mikha1

    Кому как. У меня 10.30)

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    я тоже. всем спокойной ночи и хорошего дня

    07.11.2025

  • Neil

    спать... Матч этот утомил

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Равный матч, по сути. Но спецбригады пингов зарешали. Что ж, с победой. Кэпс - учиться.

    07.11.2025

  • mikha1

    Переключаемся на матч Тампы с Вегасом.

    07.11.2025

  • mikha1

    Увы, может быть только 3-6

    07.11.2025

  • Neil

    увы и ах

    07.11.2025

  • Neil

    Ты не понял)

    07.11.2025

  • VeryOldLazy

    Дак чесночком яво...

    07.11.2025

  • mikha1

    Вот вам и очередной урок -играть нужно с первых секунд матча

    07.11.2025

  • Neil

    Нелепо всё кончилось. Рано сняли.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Неужели это все?..

    07.11.2025

  • mikha1

    Ну вот, опять всё идет к 3-5(

    07.11.2025

  • mikha1

    2 или 3 тройки должны забивать у кэпс

    07.11.2025

  • Neil

    Чёт суперПро раскис. Хотя с таким центром поганым...

    07.11.2025

  • Neil

    3-2

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Сколько уже раз пинги в каркас попали?..

    07.11.2025

  • Neil

    пасаны, гниль всё выше поднимается, шаг за шагом)) Плесенью завоняло уже!

    07.11.2025

  • mikha1

    Гол имени Строума. 3 в меньшинстве и 0 в большинстве. С бригадами надо что-то делать

    07.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    Он.

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Не реализуешь ты - забьют тебе. Все по делу.

    07.11.2025

  • Neil

    Этот ММ даже пас не в состоянии.

    07.11.2025

  • Neil

    Тэкс, Бови может. Отметим,

    07.11.2025

  • maxcds

    Малкин мог бы получше отдать. Или пораньше. В любом случае - виноват.

    07.11.2025

  • Neil

    Все три в ПП, мутанты!

    07.11.2025

  • Neil

    ска, во раскатывают.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Блин

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Готье?)

    07.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    Сида по голам догнал забавный парнишка.Родился в Швеции, папа у него был Канадским вратарём, сам играет за сб. США, Чемпион МЧМ, фамилия Французская. Да, да именно он отказался переходить в Филадельфию и его обменяли в Анахайм.

    07.11.2025

  • VeryOldLazy

    Ибо нефиг))

    07.11.2025

  • Neil

    Вот это жахнул))

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Ови стреляет

    07.11.2025

  • Neil

    фига се)

    07.11.2025

  • VeryOldLazy

    Извини, махнул с утреца))

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Еще шанс. Ну надо же реализовать!

    07.11.2025

  • maxcds

    Капец Макэвой на последней минуте ОТ дважды одинаково объехал защиту сенс. забрали победу за 6 секунд до конца .

    07.11.2025

  • Neil

    ещё и штанга, мрак.

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Анахайм уже ведет 4-3 у Далласа)

    07.11.2025

  • Neil

    уф, типичненько для Вш.

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Главное, брейк не допустить (в большинстве не пустить))

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    шанс? Ови?

    07.11.2025

  • Neil

    Хорошо в зону закинул, есть ПП!

    07.11.2025

  • Neil

    Салом запахло, и чесноком.. хмм

    07.11.2025

  • Дайте ходу пароходу

    На Востоке плотность запредельная!!(пока). Очки выгрызают все. Утомительно будет смотреть сезон, не расслабишься))))

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    мы не пустые ворота, нам не страшно))

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    а ведь наш пустострел пропал куда-то в этом сезоне...)

    07.11.2025

  • Алексей Х

    ГПВ (Гнилой Прихвостень Врага) уже тут как тут:joy:

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Кэпс отзеркалили период не только по голам, но и по SOG - 16-7

    07.11.2025

  • Neil

    фига, Сан-Луи тренер.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    бэкхенд он уже начал нарабатывать

    07.11.2025

  • Neil

    Это как в шахматах, быстро разыграли дебют, часто одно и тоже, а вот теперь 3й, развязка. Сиди и думай.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    у Сида -2. но мы же знаем, насколько этот +/- подвержен случайностям и непоказателен

    07.11.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Как глупо Монреаль победу отдал(((

    07.11.2025

  • maxcds

    Одно и то же смотрите) грустна. Там Добин первое поражение в сезоне схватил. До того дьяволы на последней минуте сравняли. Демидов - топ.

    07.11.2025

  • KlimA

    и укороченные почаще использовать..)

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Уже сейчас можно сказать, что битва пенсионеров удалась!)

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    ему Карбз это втирал надысь. записал на подкорку

    07.11.2025

  • Neil

    Ови на пятаке сегодня нормально работает.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    это да. но еще может пернуть как следует в нужный момент))

    07.11.2025

  • Алексей Х

    У сетки надо бы похитрее сыграть))

    07.11.2025

  • Neil

    Ови, one-timer.

    07.11.2025

  • mikha1

    Наш и постарше на пару лет.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    :joy::joy:

    07.11.2025

  • KlimA

    Строум смэшем поставит победную точку..

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    отставить. надо делать брейк и брать в основное

    07.11.2025

  • Apei

    у Ови 3 - он впереди, в роли кроса

    07.11.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Я в первом матче сезона писал, что Уил будет главной движущей силой!))

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Не исключено)

    07.11.2025

  • KlimA

    думаешь на тай-брейк уйдут?

    07.11.2025

  • Neil

    Сид 2+0. Ови 0+2. ждём третью серию.

    07.11.2025

  • Apei

    время прошло. я удивился, что ови в прошлом сезоне чуть до Ришара не дополз

    07.11.2025

  • mikha1

    Так он вообще пока лучший полевой в команде. А я такой матч пропускаю(

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Очень интересный третий сет ожидает)) В первых двух соперники обменялись победами. Первая подача многое решит)

    07.11.2025

  • Neil

    Мы с Эндрю договорились идти спать после 4-0. Но каждый в свою комнату)))

    07.11.2025

  • mikha1

    Как знать, он вообще не снайпер, но парочка Ришаров у него есть.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    еще не вечер)

    07.11.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Перевод Уила сработал!!!

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    два деда явно поменялись местами в этом сезоне. с отставанием у нашего)

    07.11.2025

  • Apei

    не удержит

    07.11.2025

  • mikha1

    Лучше бы он еще гол забил

    07.11.2025

  • Easycure

    Вратарь другой, тренер новый, защиту переделали.. но все так же штампуем капбеки для соперников.

    07.11.2025

  • KlimA

    Ну и кто тут пенсионер?) Саня ещё даст всем прикурить))

    07.11.2025

  • mikha1

    Кросби вышел на 1 место в гонке снайперов. Стабильно, хоть и с опозданием на пару лет)) 2010, 2017, 2026?

    07.11.2025

  • Neil

    Собрали.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    вот. потому и сравняли.

    07.11.2025

  • Neil

    Вместе мы сила!)

    07.11.2025

  • Apei

    я с 3-0 тоже чуть не ушел

    07.11.2025

  • Neil

    Ови в поряде. Живчик.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    У Ови +3

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Хорошо, что тоже не лег спать)

    07.11.2025

  • Neil

    Уиллиии... А вот не было ничего до этого! Вот только сейчас всё начинается!

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Если бы не офсайд, вели бы уже

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Говорил же))

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    да, че-то долго думали

    07.11.2025

  • Neil

    ДААВАААА!!!!!

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Есть!!!!!

    07.11.2025

  • Neil

    Не засчитали ассист Ови.

    07.11.2025

  • Neil

    Всё, есть ассист!

    07.11.2025

  • mikha1

    А что там случилось?

    07.11.2025

  • Neil

    Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, И здесь за камнепадом ревёт камнепад!

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Интересно, франкофонов насколько хватит??) Пока одна из лучших, если не лучшая команда (кто бы мог подумать?)). Там и Анахайм тоже удивляет))

    07.11.2025

  • Neil

    Уф что творится..

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Жужжим. Надо сравнять

    07.11.2025

  • Neil

    Тогда в 3е его.

    07.11.2025

  • mikha1

    Это ты про гол Леонарда?

    07.11.2025

  • Neil

    Чёт мутная тема с Ови на втором голе. Кстати Лео как заиграл, молодцом!

    07.11.2025

  • mikha1

    Мичков 2ю забил!! А Крайдер уже 8ю!! Где же ты был в прошлом сезоне?!

    07.11.2025

  • Apei

    ждём победного

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    не раньше конца матча, пжста

    07.11.2025

  • Neil

    уберите ММ.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    У Ови +2 :)

    07.11.2025

  • Neil

    Уффф..уже дышится иначе! А ещё спать меня уговаривали, шиш вам!))

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Сандин! 3-2 и вечер перестает быть томным))

    07.11.2025

  • Easycure

    Вот без нервяка мы победить не можем. Хоть батюшку заказывай.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Пасики собираем?)

    07.11.2025

  • Neil

    Бей таки пингвинов! Всё равно забьём!!

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Сэнди наконец-то! Впервые за 66 игр

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Да!!!!

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    раззагадай быстро!

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Отменили.

    07.11.2025

  • Neil

    твари

    07.11.2025

  • mikha1

    Офигеть, уже 2-3. Поднажали кэпс.

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Леонардо! черепашка-ниндзя в деле))) уже 3-2)

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    но: офсайд...

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Есть!!!

    07.11.2025

  • Neil

    ВОТ ОНА!!!

    07.11.2025

  • Apei

    пятая часть сезона. загадал, что на этой игре лакмусовая проверка (ну не на блюзах же

    07.11.2025

  • Neil

    Ну да, так и есть.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Чарли общается с ТШ и Логаном…

    07.11.2025

  • Neil

    Отставить. Рано, очень рано.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    в обороне пока не там у Кэпс

    07.11.2025

  • Neil

    А с кварцеванием как?

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    да это так, розовые мечты. куда там)

    07.11.2025

  • Алексей Х

    У Юбиляра передача))

    07.11.2025

  • Apei

    Огорчение. Столичные не проходят проверку, боязно за выход в ПО

    07.11.2025

  • Neil

    Я только за.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    потянул мышцы паха, похоже, - комментаторы говорят

    07.11.2025

  • Neil

    какой бардак опять на пятаке...

    07.11.2025

  • Easycure

    Шо, опять?

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Звонил в камбэчную - сегодня не закрыто на сан.день)))

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    ну хотя бы очко зацепить можно)

    07.11.2025

  • Neil

    Вот две минуты назад об этом думал, и мысль такая, нее, мы не кленовые листья...Не в той форме)

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    БТБ. Пока держат

    07.11.2025

  • Алексей Х

    И все-таки тяжелое похмелье после юбилея накрыло Вашингтон...

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Вспоминаем Торонто?)

    07.11.2025

  • Neil

    Какая девятка, а!

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Есть!!!

    07.11.2025

  • Neil

    Да!

    07.11.2025

  • Neil

    Просто расстреливают Линда с чистого льда.

    07.11.2025

  • Neil

    да ну, тогда б заменили бы. Может по амуниции что-то.

    07.11.2025

  • Neil

    мм , иди ты нахер.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Кэпс на 3-м месте в лиге по попаданиям в каркас в сезоне. Просто к слову

    07.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    Получается так. Скажу больше, у нас еще Летанг есть. Да и наш Карлссон(1990 г. р., впрочем, как и ваш Карлсон(с одним,, С"),тоже 1990 г. р.Одни ветераны собрались. Я здесь только про лучших игроков команд.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    еле встает после бросков. комментаторы Кэпс говорят, что постоянно разминает левую ногу, что-то его беспокоит

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    последние два РК отбились. да и получше стояли. впереди шансы есть, но пока Шилов все берет.

    07.11.2025

  • Neil

    С чего ты взял?

    07.11.2025

  • mikha1

    Не смотрю, но судя по счёту огребаем. В основном с меньшинстве.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Чарли травмирован, похоже

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    те же мысли...

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Еще и удаляемся. Ндаааа…

    07.11.2025

  • Neil

    Не, если 4, то спать(

    07.11.2025

  • Neil

    а не, чисто. Линда на банку нахер.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Блин. Бывший

    07.11.2025

  • Neil

    Отмена!

    07.11.2025

  • Neil

    И Джино дед, по сути)

    07.11.2025

  • Neil

    Только не 3-0 братцы..

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Вот уже что-то

    07.11.2025

  • Neil

    Ну где!? блин

    07.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    Ну если только так. Просто не понял, что это юмор был. Давайте смотреть матч.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Был бы Кид Сид, было бы немного менее обидно) Да это так, с грусти

    07.11.2025

  • Neil

    и что. По меркам НХЛ и Ови дед, оба ветераны. Мы ж ласково, это не обидное выражение так то.

    07.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    Дед Сид.

    07.11.2025

  • Neil

    Где ты тут неуважение увидел?! опохмелись

    07.11.2025

  • Neil

    Да уж, в сев.Каролине жарко однако) Бьются, удаляются, накидали авоську уже, весело.

    07.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    Давайте уважать Великих хоккеистов. На данный момент Сид-лучший снайпер в НХЛ(11 голов). Я ни слова плохого про Овечкина никогда не написал, так-как и он и Сид и Джино-это мастера высочайшего класса. Пусть и немолоды.

    07.11.2025

  • Neil

    Ну вот Александр, глянуть на него, вот же туша седая. А в душе то такой же ребёнок! Потанцевать, поржать, покричать отрывисто после голов куражась и т.д. И Сид, ну какой он дед, быстрый как понос, руки волшебные управляются с шайбой так, что любой Мичков позавидует!

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Миннесота против Каролины второй раз за матч сразу после своего гола тут же получает в свои...В первый раз после 20 секунд, а сейчас и вовсе после 9 секунд

    07.11.2025

  • Easycure

    14 бросков - 7 голов. Они вратарей сняли?

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Да какой там. Дед Сид.

    07.11.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Сота с Каро в дыр-дыр играют))))

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Перерыв на осмысление. Моменты есть, но пока без добиваний. И мало.

    07.11.2025

  • Neil

    И обидно немного, что именно Кид Сид решает.

    07.11.2025

  • Neil

    вот и фсёё...пока

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Один пенсионер пошел на хет-трик))

    07.11.2025

  • Neil

    Эх, жаль крепкого нет.

    07.11.2025

  • Neil

    Пощадили.

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Больше стеночек и забеганий!!

    07.11.2025

  • Neil

    И с крюка шайба сходит и передачи в не в клюшку а хз куда, обработка шайбы..Ужасно столичные!

    07.11.2025

  • Neil

    И у нас карскас был)

    07.11.2025

  • Neil

    чёт мешают полосатые на мой взгляд.

    07.11.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Удаления смешные. Судьи - суки. У Вашингтона и так 4-ый бэк в сезоне за 14! матчей.

    07.11.2025

  • Neil

    А вот не лягу спать! Столичные, даже не просите!

    07.11.2025

  • Neil

    Он конечно виноват, но он..Не виноват. Пожалейте его товарищи судьи. Он очень хороший человек. (с)

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Нда…

    07.11.2025

  • Neil

    Нуу... Сейчас такие провалы, что даже комментировать сложно. Падают, шайбы теряеют, пасы в никуда..

    07.11.2025

  • Neil

    Это какой-то позор.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Ну, допустим) Я о ходе игры в начале периода в целом.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    О чем и речь. Немало по итогу

    07.11.2025

  • Neil

    Из-за ММ и отличного комбинирования в ПП пингвинов.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    а из-за чего еще?)

    07.11.2025

  • Neil

    Ну пропустили не из-за этого.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Чудо. Даже комментировать тут удается параллельно. Впервые в сезоне

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    медленно запрягают обычно

    07.11.2025

  • maxcds

    3-2. А я за шо) Фибра виноват. Довыеживался в РР вместо простого вывода шайбы из зоны.

    07.11.2025

  • Neil

    Да фигня это. Тут не в периоде дело.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Кэпс на предпоследнем месте в лиге по забитым в 1-м периоде (7 в 13 матчах). Посмотрим, что дальше)

    07.11.2025

  • maxcds

    Хороша игра конфедератов с сусликами.

    07.11.2025

  • Neil

    Начало полностью провалено.

    07.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    Ракелль не играет уже с 26 Октября. С Коламбусом травмировался. Была операция. Будет играть в конце Декабря. Я тогда писал, что разрушена тройка Кросби, а сегодня про последние потери( 2 из них в матче с Торонто) и про тройку Малкина.

    07.11.2025

  • Neil

    Завидно даже.

    07.11.2025

  • Neil

    жесть

    07.11.2025

  • Neil

    пипец свезло.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    и Манту за что?)

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    А то

    07.11.2025

  • Neil

    ММ только на это способен стал( гадёныш

    07.11.2025

  • Neil

    Форма у пингвинов канеш противная.

    07.11.2025

  • Neil

    Линд!

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    аналогично...

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    А Ракелл? И вызвали Коппанена. На НХЛ - еще полно народа в лазарете. Или как?

    07.11.2025

  • Easycure

    Ракелль уже не потеря?

    07.11.2025

  • Neil

    блин, а я живой. Глянуть чтоль..

    07.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    У Бразо-травма, не будет играть 4 недели. Для тройки Малкина большая потеря. Джарри выбыл на 3 недели, но есть Шиловс, плюс вызвали Мурашова, так, что не критично. Ну и центр из 3-4 звена выбыл Аччари(тоже на 3 недели).Из АХЛ подтянули кроме Мурашова, Хайнена и Грэйвса. Как-то так.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Читаю, что у пингвинов эпидемия травм? Кучу пингвинят подняли, вроде как?

    06.11.2025

  • Neil

    Так это, тут оба фактора тобой написанных за нас)

    06.11.2025

  • Neil

    3:30!? Гады!!

    06.11.2025

  • Алексей Х

    Посмотрим, что будет: вдохновение или похмелье от юбилея))

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    Читайте также
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя