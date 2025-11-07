НХЛ, результаты и видео голов 7 ноября: «Каролина» обыграла «Миннесоту», «Питтсбург» победил «Вашингтон» и другие матчи

Andrew_BD да. и/или) 07.11.2025

maxcds Нанах 07.11.2025

андр Никита набирает ход! 07.11.2025

_Mike N_ А кто в курсе когда в Москве парад и по какому каналу будут показывать ? 07.11.2025

mikha1 Куч 2+1 и Тампа обыграла Вегас 6-3 07.11.2025

VeryOldLazy Зато Ваня разыгрался) 07.11.2025

maxcds Тампа - красавцы. 0 бросков в створ за первые 15 минут игры. 07.11.2025

mikha1 Кому как. У меня 10.30) 07.11.2025

Andrew_BD я тоже. всем спокойной ночи и хорошего дня 07.11.2025

Neil спать... Матч этот утомил 07.11.2025

Andrew_BD Равный матч, по сути. Но спецбригады пингов зарешали. Что ж, с победой. Кэпс - учиться. 07.11.2025

mikha1 Переключаемся на матч Тампы с Вегасом. 07.11.2025

mikha1 Увы, может быть только 3-6 07.11.2025

Neil увы и ах 07.11.2025

Neil Ты не понял) 07.11.2025

VeryOldLazy Дак чесночком яво... 07.11.2025

mikha1 Вот вам и очередной урок -играть нужно с первых секунд матча 07.11.2025

Neil Нелепо всё кончилось. Рано сняли. 07.11.2025

Andrew_BD Неужели это все?.. 07.11.2025

mikha1 Ну вот, опять всё идет к 3-5( 07.11.2025

mikha1 2 или 3 тройки должны забивать у кэпс 07.11.2025

Neil Чёт суперПро раскис. Хотя с таким центром поганым... 07.11.2025

Neil 3-2 07.11.2025

Andrew_BD Сколько уже раз пинги в каркас попали?.. 07.11.2025

Neil пасаны, гниль всё выше поднимается, шаг за шагом)) Плесенью завоняло уже! 07.11.2025

mikha1 Гол имени Строума. 3 в меньшинстве и 0 в большинстве. С бригадами надо что-то делать 07.11.2025

Ингемар Карлссон Он. 07.11.2025

Алексей Х Не реализуешь ты - забьют тебе. Все по делу. 07.11.2025

Neil Этот ММ даже пас не в состоянии. 07.11.2025

Neil Тэкс, Бови может. Отметим, 07.11.2025

maxcds Малкин мог бы получше отдать. Или пораньше. В любом случае - виноват. 07.11.2025

Neil Все три в ПП, мутанты! 07.11.2025

Neil ска, во раскатывают. 07.11.2025

Andrew_BD Блин 07.11.2025

Алексей Х Готье?) 07.11.2025

Ингемар Карлссон Сида по голам догнал забавный парнишка.Родился в Швеции, папа у него был Канадским вратарём, сам играет за сб. США, Чемпион МЧМ, фамилия Французская. Да, да именно он отказался переходить в Филадельфию и его обменяли в Анахайм. 07.11.2025

VeryOldLazy Ибо нефиг)) 07.11.2025

Neil Вот это жахнул)) 07.11.2025

Andrew_BD Ови стреляет 07.11.2025

Neil фига се) 07.11.2025

VeryOldLazy Извини, махнул с утреца)) 07.11.2025

Andrew_BD Еще шанс. Ну надо же реализовать! 07.11.2025

maxcds Капец Макэвой на последней минуте ОТ дважды одинаково объехал защиту сенс. забрали победу за 6 секунд до конца . 07.11.2025

Neil ещё и штанга, мрак. 07.11.2025

Алексей Х Анахайм уже ведет 4-3 у Далласа) 07.11.2025

Neil уф, типичненько для Вш. 07.11.2025

Алексей Х Главное, брейк не допустить (в большинстве не пустить)) 07.11.2025

Andrew_BD шанс? Ови? 07.11.2025

Neil Хорошо в зону закинул, есть ПП! 07.11.2025

Neil Салом запахло, и чесноком.. хмм 07.11.2025

Дайте ходу пароходу На Востоке плотность запредельная!!(пока). Очки выгрызают все. Утомительно будет смотреть сезон, не расслабишься)))) 07.11.2025

Andrew_BD мы не пустые ворота, нам не страшно)) 07.11.2025

Andrew_BD а ведь наш пустострел пропал куда-то в этом сезоне...) 07.11.2025

Алексей Х ГПВ (Гнилой Прихвостень Врага) уже тут как тут:joy: 07.11.2025

Andrew_BD Кэпс отзеркалили период не только по голам, но и по SOG - 16-7 07.11.2025

Neil фига, Сан-Луи тренер. 07.11.2025

Andrew_BD бэкхенд он уже начал нарабатывать 07.11.2025

Neil Это как в шахматах, быстро разыграли дебют, часто одно и тоже, а вот теперь 3й, развязка. Сиди и думай. 07.11.2025

Andrew_BD у Сида -2. но мы же знаем, насколько этот +/- подвержен случайностям и непоказателен 07.11.2025

Дайте ходу пароходу Как глупо Монреаль победу отдал((( 07.11.2025

maxcds Одно и то же смотрите) грустна. Там Добин первое поражение в сезоне схватил. До того дьяволы на последней минуте сравняли. Демидов - топ. 07.11.2025

KlimA и укороченные почаще использовать..) 07.11.2025

Алексей Х Уже сейчас можно сказать, что битва пенсионеров удалась!) 07.11.2025

Andrew_BD ему Карбз это втирал надысь. записал на подкорку 07.11.2025

Neil Ови на пятаке сегодня нормально работает. 07.11.2025

Andrew_BD это да. но еще может пернуть как следует в нужный момент)) 07.11.2025

Алексей Х У сетки надо бы похитрее сыграть)) 07.11.2025

Neil Ови, one-timer. 07.11.2025

mikha1 Наш и постарше на пару лет. 07.11.2025

Andrew_BD :joy::joy: 07.11.2025

KlimA Строум смэшем поставит победную точку.. 07.11.2025

Andrew_BD отставить. надо делать брейк и брать в основное 07.11.2025

Apei у Ови 3 - он впереди, в роли кроса 07.11.2025

Дайте ходу пароходу Я в первом матче сезона писал, что Уил будет главной движущей силой!)) 07.11.2025

Алексей Х Не исключено) 07.11.2025

KlimA думаешь на тай-брейк уйдут? 07.11.2025

Neil Сид 2+0. Ови 0+2. ждём третью серию. 07.11.2025

Apei время прошло. я удивился, что ови в прошлом сезоне чуть до Ришара не дополз 07.11.2025

mikha1 Так он вообще пока лучший полевой в команде. А я такой матч пропускаю( 07.11.2025

Алексей Х Очень интересный третий сет ожидает)) В первых двух соперники обменялись победами. Первая подача многое решит) 07.11.2025

Neil Мы с Эндрю договорились идти спать после 4-0. Но каждый в свою комнату))) 07.11.2025

mikha1 Как знать, он вообще не снайпер, но парочка Ришаров у него есть. 07.11.2025

Andrew_BD еще не вечер) 07.11.2025

Дайте ходу пароходу Перевод Уила сработал!!! 07.11.2025

Andrew_BD два деда явно поменялись местами в этом сезоне. с отставанием у нашего) 07.11.2025

Apei не удержит 07.11.2025

mikha1 Лучше бы он еще гол забил 07.11.2025

Easycure Вратарь другой, тренер новый, защиту переделали.. но все так же штампуем капбеки для соперников. 07.11.2025

KlimA Ну и кто тут пенсионер?) Саня ещё даст всем прикурить)) 07.11.2025

mikha1 Кросби вышел на 1 место в гонке снайперов. Стабильно, хоть и с опозданием на пару лет)) 2010, 2017, 2026? 07.11.2025

Neil Собрали. 07.11.2025

Andrew_BD вот. потому и сравняли. 07.11.2025

Neil Вместе мы сила!) 07.11.2025

Apei я с 3-0 тоже чуть не ушел 07.11.2025

Neil Ови в поряде. Живчик. 07.11.2025

Andrew_BD У Ови +3 07.11.2025

Andrew_BD Хорошо, что тоже не лег спать) 07.11.2025

Neil Уиллиии... А вот не было ничего до этого! Вот только сейчас всё начинается! 07.11.2025

Andrew_BD Если бы не офсайд, вели бы уже 07.11.2025

Andrew_BD Говорил же)) 07.11.2025

Andrew_BD да, че-то долго думали 07.11.2025

Neil ДААВАААА!!!!! 07.11.2025

Andrew_BD Есть!!!!! 07.11.2025

Neil Не засчитали ассист Ови. 07.11.2025

Neil Всё, есть ассист! 07.11.2025

mikha1 А что там случилось? 07.11.2025

Neil Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, И здесь за камнепадом ревёт камнепад! 07.11.2025

Алексей Х Интересно, франкофонов насколько хватит??) Пока одна из лучших, если не лучшая команда (кто бы мог подумать?)). Там и Анахайм тоже удивляет)) 07.11.2025

Neil Уф что творится.. 07.11.2025

Andrew_BD Жужжим. Надо сравнять 07.11.2025

Neil Тогда в 3е его. 07.11.2025

mikha1 Это ты про гол Леонарда? 07.11.2025

Neil Чёт мутная тема с Ови на втором голе. Кстати Лео как заиграл, молодцом! 07.11.2025

mikha1 Мичков 2ю забил!! А Крайдер уже 8ю!! Где же ты был в прошлом сезоне?! 07.11.2025

Apei ждём победного 07.11.2025

Andrew_BD не раньше конца матча, пжста 07.11.2025

Neil уберите ММ. 07.11.2025

Andrew_BD У Ови +2 :) 07.11.2025

Neil Уффф..уже дышится иначе! А ещё спать меня уговаривали, шиш вам!)) 07.11.2025

Алексей Х Сандин! 3-2 и вечер перестает быть томным)) 07.11.2025

Easycure Вот без нервяка мы победить не можем. Хоть батюшку заказывай. 07.11.2025

Andrew_BD Пасики собираем?) 07.11.2025

Neil Бей таки пингвинов! Всё равно забьём!! 07.11.2025

Andrew_BD Сэнди наконец-то! Впервые за 66 игр 07.11.2025

Andrew_BD Да!!!! 07.11.2025

Andrew_BD раззагадай быстро! 07.11.2025

Andrew_BD Отменили. 07.11.2025

Neil твари 07.11.2025

mikha1 Офигеть, уже 2-3. Поднажали кэпс. 07.11.2025

Алексей Х Леонардо! черепашка-ниндзя в деле))) уже 3-2) 07.11.2025

Andrew_BD но: офсайд... 07.11.2025

Andrew_BD Есть!!! 07.11.2025

Neil ВОТ ОНА!!! 07.11.2025

Apei пятая часть сезона. загадал, что на этой игре лакмусовая проверка (ну не на блюзах же 07.11.2025

Neil Ну да, так и есть. 07.11.2025

Andrew_BD Чарли общается с ТШ и Логаном… 07.11.2025

Neil Отставить. Рано, очень рано. 07.11.2025

Andrew_BD в обороне пока не там у Кэпс 07.11.2025

Neil А с кварцеванием как? 07.11.2025

Andrew_BD да это так, розовые мечты. куда там) 07.11.2025

Алексей Х У Юбиляра передача)) 07.11.2025

Apei Огорчение. Столичные не проходят проверку, боязно за выход в ПО 07.11.2025

Neil Я только за. 07.11.2025

Andrew_BD потянул мышцы паха, похоже, - комментаторы говорят 07.11.2025

Neil какой бардак опять на пятаке... 07.11.2025

Easycure Шо, опять? 07.11.2025

Алексей Х Звонил в камбэчную - сегодня не закрыто на сан.день))) 07.11.2025

Andrew_BD ну хотя бы очко зацепить можно) 07.11.2025

Neil Вот две минуты назад об этом думал, и мысль такая, нее, мы не кленовые листья...Не в той форме) 07.11.2025

Andrew_BD БТБ. Пока держат 07.11.2025

Алексей Х И все-таки тяжелое похмелье после юбилея накрыло Вашингтон... 07.11.2025

Andrew_BD Вспоминаем Торонто?) 07.11.2025

Neil Какая девятка, а! 07.11.2025

Andrew_BD Есть!!! 07.11.2025

Neil Да! 07.11.2025

Neil Просто расстреливают Линда с чистого льда. 07.11.2025

Neil да ну, тогда б заменили бы. Может по амуниции что-то. 07.11.2025

Neil мм , иди ты нахер. 07.11.2025

Andrew_BD Кэпс на 3-м месте в лиге по попаданиям в каркас в сезоне. Просто к слову 07.11.2025

Ингемар Карлссон Получается так. Скажу больше, у нас еще Летанг есть. Да и наш Карлссон(1990 г. р., впрочем, как и ваш Карлсон(с одним,, С"),тоже 1990 г. р.Одни ветераны собрались. Я здесь только про лучших игроков команд. 07.11.2025

Andrew_BD еле встает после бросков. комментаторы Кэпс говорят, что постоянно разминает левую ногу, что-то его беспокоит 07.11.2025

Andrew_BD последние два РК отбились. да и получше стояли. впереди шансы есть, но пока Шилов все берет. 07.11.2025

Neil С чего ты взял? 07.11.2025

mikha1 Не смотрю, но судя по счёту огребаем. В основном с меньшинстве. 07.11.2025

Andrew_BD Чарли травмирован, похоже 07.11.2025

Andrew_BD те же мысли... 07.11.2025

Andrew_BD Еще и удаляемся. Ндаааа… 07.11.2025

Neil Не, если 4, то спать( 07.11.2025

Neil а не, чисто. Линда на банку нахер. 07.11.2025

Andrew_BD Блин. Бывший 07.11.2025

Neil Отмена! 07.11.2025

Neil И Джино дед, по сути) 07.11.2025

Neil Только не 3-0 братцы.. 07.11.2025

Andrew_BD Вот уже что-то 07.11.2025

Neil Ну где!? блин 07.11.2025

Ингемар Карлссон Ну если только так. Просто не понял, что это юмор был. Давайте смотреть матч. 07.11.2025

Andrew_BD Был бы Кид Сид, было бы немного менее обидно) Да это так, с грусти 07.11.2025

Neil и что. По меркам НХЛ и Ови дед, оба ветераны. Мы ж ласково, это не обидное выражение так то. 07.11.2025

Ингемар Карлссон Дед Сид. 07.11.2025

Neil Где ты тут неуважение увидел?! опохмелись 07.11.2025

Neil Да уж, в сев.Каролине жарко однако) Бьются, удаляются, накидали авоську уже, весело. 07.11.2025

Ингемар Карлссон Давайте уважать Великих хоккеистов. На данный момент Сид-лучший снайпер в НХЛ(11 голов). Я ни слова плохого про Овечкина никогда не написал, так-как и он и Сид и Джино-это мастера высочайшего класса. Пусть и немолоды. 07.11.2025

Neil Ну вот Александр, глянуть на него, вот же туша седая. А в душе то такой же ребёнок! Потанцевать, поржать, покричать отрывисто после голов куражась и т.д. И Сид, ну какой он дед, быстрый как понос, руки волшебные управляются с шайбой так, что любой Мичков позавидует! 07.11.2025

Алексей Х Миннесота против Каролины второй раз за матч сразу после своего гола тут же получает в свои...В первый раз после 20 секунд, а сейчас и вовсе после 9 секунд 07.11.2025

Easycure 14 бросков - 7 голов. Они вратарей сняли? 07.11.2025

Andrew_BD Да какой там. Дед Сид. 07.11.2025

Дайте ходу пароходу Сота с Каро в дыр-дыр играют)))) 07.11.2025

Andrew_BD Перерыв на осмысление. Моменты есть, но пока без добиваний. И мало. 07.11.2025

Neil И обидно немного, что именно Кид Сид решает. 07.11.2025

Neil вот и фсёё...пока 07.11.2025

Алексей Х Один пенсионер пошел на хет-трик)) 07.11.2025

Neil Эх, жаль крепкого нет. 07.11.2025

Neil Пощадили. 07.11.2025

Алексей Х Больше стеночек и забеганий!! 07.11.2025

Neil И с крюка шайба сходит и передачи в не в клюшку а хз куда, обработка шайбы..Ужасно столичные! 07.11.2025

Neil И у нас карскас был) 07.11.2025

Neil чёт мешают полосатые на мой взгляд. 07.11.2025

Дайте ходу пароходу Удаления смешные. Судьи - суки. У Вашингтона и так 4-ый бэк в сезоне за 14! матчей. 07.11.2025

Neil А вот не лягу спать! Столичные, даже не просите! 07.11.2025

Neil Он конечно виноват, но он..Не виноват. Пожалейте его товарищи судьи. Он очень хороший человек. (с) 07.11.2025

Andrew_BD Нда… 07.11.2025

Neil Нуу... Сейчас такие провалы, что даже комментировать сложно. Падают, шайбы теряеют, пасы в никуда.. 07.11.2025

Neil Это какой-то позор. 07.11.2025

Andrew_BD Ну, допустим) Я о ходе игры в начале периода в целом. 07.11.2025

Andrew_BD О чем и речь. Немало по итогу 07.11.2025

Neil Из-за ММ и отличного комбинирования в ПП пингвинов. 07.11.2025

Andrew_BD а из-за чего еще?) 07.11.2025

Neil Ну пропустили не из-за этого. 07.11.2025

Andrew_BD Чудо. Даже комментировать тут удается параллельно. Впервые в сезоне 07.11.2025

Andrew_BD медленно запрягают обычно 07.11.2025

maxcds 3-2. А я за шо) Фибра виноват. Довыеживался в РР вместо простого вывода шайбы из зоны. 07.11.2025

Neil Да фигня это. Тут не в периоде дело. 07.11.2025

Andrew_BD Кэпс на предпоследнем месте в лиге по забитым в 1-м периоде (7 в 13 матчах). Посмотрим, что дальше) 07.11.2025

maxcds Хороша игра конфедератов с сусликами. 07.11.2025

Neil Начало полностью провалено. 07.11.2025

Ингемар Карлссон Ракелль не играет уже с 26 Октября. С Коламбусом травмировался. Была операция. Будет играть в конце Декабря. Я тогда писал, что разрушена тройка Кросби, а сегодня про последние потери( 2 из них в матче с Торонто) и про тройку Малкина. 07.11.2025

Neil Завидно даже. 07.11.2025

Neil жесть 07.11.2025

Neil пипец свезло. 07.11.2025

Andrew_BD и Манту за что?) 07.11.2025

Andrew_BD А то 07.11.2025

Neil ММ только на это способен стал( гадёныш 07.11.2025

Neil Форма у пингвинов канеш противная. 07.11.2025

Neil Линд! 07.11.2025

Andrew_BD аналогично... 07.11.2025

Andrew_BD А Ракелл? И вызвали Коппанена. На НХЛ - еще полно народа в лазарете. Или как? 07.11.2025

Easycure Ракелль уже не потеря? 07.11.2025

Neil блин, а я живой. Глянуть чтоль.. 07.11.2025

Ингемар Карлссон У Бразо-травма, не будет играть 4 недели. Для тройки Малкина большая потеря. Джарри выбыл на 3 недели, но есть Шиловс, плюс вызвали Мурашова, так, что не критично. Ну и центр из 3-4 звена выбыл Аччари(тоже на 3 недели).Из АХЛ подтянули кроме Мурашова, Хайнена и Грэйвса. Как-то так. 07.11.2025

Andrew_BD Читаю, что у пингвинов эпидемия травм? Кучу пингвинят подняли, вроде как? 06.11.2025

Neil Так это, тут оба фактора тобой написанных за нас) 06.11.2025

Neil 3:30!? Гады!! 06.11.2025