НХЛ, результаты и видео голов 7 ноября: «Каролина» обыграла «Миннесоту», «Питтсбург» победил «Вашингтон» и другие матчи

В ночь на 7 ноября в НХЛ прошли 9 матчей: «Баффало» — «Сент-Луис» (0:3), «Бостон» — «Оттава» (3:2 ОТ), «Каролина» — «Миннесота» (4:3), «Нью-Джерси» — «Монреаль» (4:3 ОТ), «Питтсбург» — «Вашингтон» (4:3), «Даллас» — «Анахайм» (5:7), «Нэшвилл» — «Филадельфия» (1:3), «Вегас» — «Тампа-Бэй» (3:6) и «Лос-Анджелес» — «Флорида» (2:5).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
* 100% Инсайды *
.Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)
07.11.2025
* 100% Инсайды *
Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)
07.11.2025
Информация по ставкам
Если делаете ставки -> infostavki.ru
07.11.2025
Andrew_BD
да. и/или)
07.11.2025
Danila Smolny
Когда не знаешь, что ставить, то просто ищи в любом поиске секретный сервис для своих. Набери в поисковике «серебряный прогноз сервис». МАТЧ ТВ писал и показывал про них. Тема реальная и проверенная. С 2013 года!
07.11.2025
maxcds
Нанах
07.11.2025
андр
Никита набирает ход!
07.11.2025
_Mike N_
А кто в курсе когда в Москве парад и по какому каналу будут показывать ?
07.11.2025
mikha1
Куч 2+1 и Тампа обыграла Вегас 6-3
07.11.2025
VeryOldLazy
Зато Ваня разыгрался)
07.11.2025
maxcds
Тампа - красавцы. 0 бросков в створ за первые 15 минут игры.
07.11.2025
mikha1
Кому как. У меня 10.30)
07.11.2025
Andrew_BD
я тоже. всем спокойной ночи и хорошего дня
07.11.2025
Neil
спать... Матч этот утомил
07.11.2025
Andrew_BD
Равный матч, по сути. Но спецбригады пингов зарешали. Что ж, с победой. Кэпс - учиться.
07.11.2025
mikha1
Переключаемся на матч Тампы с Вегасом.
07.11.2025
mikha1
Увы, может быть только 3-6
07.11.2025
Neil
увы и ах
07.11.2025
Neil
Ты не понял)
07.11.2025
VeryOldLazy
Дак чесночком яво...
07.11.2025
mikha1
Вот вам и очередной урок -играть нужно с первых секунд матча
07.11.2025
Neil
Нелепо всё кончилось. Рано сняли.
07.11.2025
Andrew_BD
Неужели это все?..
07.11.2025
mikha1
Ну вот, опять всё идет к 3-5(
07.11.2025
mikha1
2 или 3 тройки должны забивать у кэпс
07.11.2025
Neil
Чёт суперПро раскис. Хотя с таким центром поганым...
07.11.2025
Neil
3-2
07.11.2025
Andrew_BD
Сколько уже раз пинги в каркас попали?..
07.11.2025
Neil
пасаны, гниль всё выше поднимается, шаг за шагом)) Плесенью завоняло уже!
07.11.2025
mikha1
Гол имени Строума. 3 в меньшинстве и 0 в большинстве. С бригадами надо что-то делать
07.11.2025
Ингемар Карлссон
Он.
07.11.2025
Алексей Х
Не реализуешь ты - забьют тебе. Все по делу.
07.11.2025
Neil
Этот ММ даже пас не в состоянии.
07.11.2025
Neil
Тэкс, Бови может. Отметим,
07.11.2025
maxcds
Малкин мог бы получше отдать. Или пораньше. В любом случае - виноват.
07.11.2025
Neil
Все три в ПП, мутанты!
07.11.2025
Neil
ска, во раскатывают.
07.11.2025
Andrew_BD
Блин
07.11.2025
Алексей Х
Готье?)
07.11.2025
Ингемар Карлссон
Сида по голам догнал забавный парнишка.Родился в Швеции, папа у него был Канадским вратарём, сам играет за сб. США, Чемпион МЧМ, фамилия Французская. Да, да именно он отказался переходить в Филадельфию и его обменяли в Анахайм.
07.11.2025
VeryOldLazy
Ибо нефиг))
07.11.2025
Neil
Вот это жахнул))
07.11.2025
Andrew_BD
Ови стреляет
07.11.2025
Neil
фига се)
07.11.2025
VeryOldLazy
Извини, махнул с утреца))
07.11.2025
Andrew_BD
Еще шанс. Ну надо же реализовать!
07.11.2025
maxcds
Капец Макэвой на последней минуте ОТ дважды одинаково объехал защиту сенс. забрали победу за 6 секунд до конца .
07.11.2025
Neil
ещё и штанга, мрак.
07.11.2025
Алексей Х
Анахайм уже ведет 4-3 у Далласа)
07.11.2025
Neil
уф, типичненько для Вш.
07.11.2025
Алексей Х
Главное, брейк не допустить (в большинстве не пустить))
07.11.2025
Andrew_BD
шанс? Ови?
07.11.2025
Neil
Хорошо в зону закинул, есть ПП!
07.11.2025
Neil
Салом запахло, и чесноком.. хмм
07.11.2025
Дайте ходу пароходу
На Востоке плотность запредельная!!(пока). Очки выгрызают все. Утомительно будет смотреть сезон, не расслабишься))))
07.11.2025
Andrew_BD
мы не пустые ворота, нам не страшно))
07.11.2025
Andrew_BD
а ведь наш пустострел пропал куда-то в этом сезоне...)
07.11.2025
Алексей Х
ГПВ (Гнилой Прихвостень Врага) уже тут как тут:joy:
07.11.2025
Andrew_BD
Кэпс отзеркалили период не только по голам, но и по SOG - 16-7
07.11.2025
Neil
фига, Сан-Луи тренер.
07.11.2025
Andrew_BD
бэкхенд он уже начал нарабатывать
07.11.2025
Neil
Это как в шахматах, быстро разыграли дебют, часто одно и тоже, а вот теперь 3й, развязка. Сиди и думай.
07.11.2025
Andrew_BD
у Сида -2. но мы же знаем, насколько этот +/- подвержен случайностям и непоказателен
07.11.2025
Дайте ходу пароходу
Как глупо Монреаль победу отдал(((
07.11.2025
maxcds
Одно и то же смотрите) грустна. Там Добин первое поражение в сезоне схватил. До того дьяволы на последней минуте сравняли. Демидов - топ.
07.11.2025
KlimA
и укороченные почаще использовать..)
07.11.2025
Алексей Х
Уже сейчас можно сказать, что битва пенсионеров удалась!)
07.11.2025
Andrew_BD
ему Карбз это втирал надысь. записал на подкорку
07.11.2025
Neil
Ови на пятаке сегодня нормально работает.
07.11.2025
Andrew_BD
это да. но еще может пернуть как следует в нужный момент))
07.11.2025
Алексей Х
У сетки надо бы похитрее сыграть))
07.11.2025
Neil
Ови, one-timer.
07.11.2025
mikha1
Наш и постарше на пару лет.
07.11.2025
Andrew_BD
:joy::joy:
07.11.2025
KlimA
Строум смэшем поставит победную точку..
07.11.2025
Andrew_BD
отставить. надо делать брейк и брать в основное
07.11.2025
Apei
у Ови 3 - он впереди, в роли кроса
07.11.2025
Дайте ходу пароходу
Я в первом матче сезона писал, что Уил будет главной движущей силой!))
07.11.2025
Алексей Х
Не исключено)
07.11.2025
KlimA
думаешь на тай-брейк уйдут?
07.11.2025
Neil
Сид 2+0. Ови 0+2. ждём третью серию.
07.11.2025
Apei
время прошло. я удивился, что ови в прошлом сезоне чуть до Ришара не дополз
07.11.2025
mikha1
Так он вообще пока лучший полевой в команде. А я такой матч пропускаю(
07.11.2025
Алексей Х
Очень интересный третий сет ожидает)) В первых двух соперники обменялись победами. Первая подача многое решит)
07.11.2025
Neil
Мы с Эндрю договорились идти спать после 4-0. Но каждый в свою комнату)))
07.11.2025
mikha1
Как знать, он вообще не снайпер, но парочка Ришаров у него есть.
07.11.2025
Andrew_BD
еще не вечер)
07.11.2025
Дайте ходу пароходу
Перевод Уила сработал!!!
07.11.2025
Andrew_BD
два деда явно поменялись местами в этом сезоне. с отставанием у нашего)
07.11.2025
Apei
не удержит
07.11.2025
mikha1
Лучше бы он еще гол забил
07.11.2025
Easycure
Вратарь другой, тренер новый, защиту переделали.. но все так же штампуем капбеки для соперников.
07.11.2025
KlimA
Ну и кто тут пенсионер?) Саня ещё даст всем прикурить))
07.11.2025
mikha1
Кросби вышел на 1 место в гонке снайперов. Стабильно, хоть и с опозданием на пару лет)) 2010, 2017, 2026?
07.11.2025
Neil
Собрали.
07.11.2025
Andrew_BD
вот. потому и сравняли.
07.11.2025
Neil
Вместе мы сила!)
07.11.2025
Apei
я с 3-0 тоже чуть не ушел
07.11.2025
Neil
Ови в поряде. Живчик.
07.11.2025
Andrew_BD
У Ови +3
07.11.2025
Andrew_BD
Хорошо, что тоже не лег спать)
07.11.2025
Neil
Уиллиии... А вот не было ничего до этого! Вот только сейчас всё начинается!
07.11.2025
Andrew_BD
Если бы не офсайд, вели бы уже
07.11.2025
Andrew_BD
Говорил же))
07.11.2025
Andrew_BD
да, че-то долго думали
07.11.2025
Neil
ДААВАААА!!!!!
07.11.2025
Andrew_BD
Есть!!!!!
07.11.2025
Neil
Не засчитали ассист Ови.
07.11.2025
Neil
Всё, есть ассист!
07.11.2025
mikha1
А что там случилось?
07.11.2025
Neil
Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, И здесь за камнепадом ревёт камнепад!
07.11.2025
Алексей Х
Интересно, франкофонов насколько хватит??) Пока одна из лучших, если не лучшая команда (кто бы мог подумать?)). Там и Анахайм тоже удивляет))
07.11.2025
Neil
Уф что творится..
07.11.2025
Andrew_BD
Жужжим. Надо сравнять
07.11.2025
Neil
Тогда в 3е его.
07.11.2025
mikha1
Это ты про гол Леонарда?
07.11.2025
Neil
Чёт мутная тема с Ови на втором голе. Кстати Лео как заиграл, молодцом!
07.11.2025
mikha1
Мичков 2ю забил!! А Крайдер уже 8ю!! Где же ты был в прошлом сезоне?!
07.11.2025
Apei
ждём победного
07.11.2025
Andrew_BD
не раньше конца матча, пжста
07.11.2025
Neil
уберите ММ.
07.11.2025
Andrew_BD
У Ови +2 :)
07.11.2025
Neil
Уффф..уже дышится иначе! А ещё спать меня уговаривали, шиш вам!))
07.11.2025
Алексей Х
Сандин! 3-2 и вечер перестает быть томным))
07.11.2025
Easycure
Вот без нервяка мы победить не можем. Хоть батюшку заказывай.
07.11.2025
Andrew_BD
Пасики собираем?)
07.11.2025
Neil
Бей таки пингвинов! Всё равно забьём!!
07.11.2025
Andrew_BD
Сэнди наконец-то! Впервые за 66 игр
07.11.2025
Andrew_BD
Да!!!!
07.11.2025
Andrew_BD
раззагадай быстро!
07.11.2025
Andrew_BD
Отменили.
07.11.2025
Neil
твари
07.11.2025
mikha1
Офигеть, уже 2-3. Поднажали кэпс.
07.11.2025
Алексей Х
Леонардо! черепашка-ниндзя в деле))) уже 3-2)
07.11.2025
Andrew_BD
но: офсайд...
07.11.2025
Andrew_BD
Есть!!!
07.11.2025
Neil
ВОТ ОНА!!!
07.11.2025
Apei
пятая часть сезона. загадал, что на этой игре лакмусовая проверка (ну не на блюзах же
07.11.2025
Neil
Ну да, так и есть.
07.11.2025
Andrew_BD
Чарли общается с ТШ и Логаном…
07.11.2025
Neil
Отставить. Рано, очень рано.
07.11.2025
Andrew_BD
в обороне пока не там у Кэпс
07.11.2025
Neil
А с кварцеванием как?
07.11.2025
Andrew_BD
да это так, розовые мечты. куда там)
07.11.2025
Алексей Х
У Юбиляра передача))
07.11.2025
Apei
Огорчение. Столичные не проходят проверку, боязно за выход в ПО
07.11.2025
Neil
Я только за.
07.11.2025
Andrew_BD
потянул мышцы паха, похоже, - комментаторы говорят
07.11.2025
Neil
какой бардак опять на пятаке...
07.11.2025
Easycure
Шо, опять?
07.11.2025
Алексей Х
Звонил в камбэчную - сегодня не закрыто на сан.день)))
07.11.2025
Andrew_BD
ну хотя бы очко зацепить можно)
07.11.2025
Neil
Вот две минуты назад об этом думал, и мысль такая, нее, мы не кленовые листья...Не в той форме)
07.11.2025
Andrew_BD
БТБ. Пока держат
07.11.2025
Алексей Х
И все-таки тяжелое похмелье после юбилея накрыло Вашингтон...
07.11.2025
Andrew_BD
Вспоминаем Торонто?)
07.11.2025
Neil
Какая девятка, а!
07.11.2025
Andrew_BD
Есть!!!
07.11.2025
Neil
Да!
07.11.2025
Neil
Просто расстреливают Линда с чистого льда.
07.11.2025
Neil
да ну, тогда б заменили бы. Может по амуниции что-то.
07.11.2025
Neil
мм , иди ты нахер.
07.11.2025
Andrew_BD
Кэпс на 3-м месте в лиге по попаданиям в каркас в сезоне. Просто к слову
07.11.2025
Ингемар Карлссон
Получается так. Скажу больше, у нас еще Летанг есть. Да и наш Карлссон(1990 г. р., впрочем, как и ваш Карлсон(с одним,, С"),тоже 1990 г. р.Одни ветераны собрались. Я здесь только про лучших игроков команд.
07.11.2025
Andrew_BD
еле встает после бросков. комментаторы Кэпс говорят, что постоянно разминает левую ногу, что-то его беспокоит
07.11.2025
Andrew_BD
последние два РК отбились. да и получше стояли. впереди шансы есть, но пока Шилов все берет.
07.11.2025
Neil
С чего ты взял?
07.11.2025
mikha1
Не смотрю, но судя по счёту огребаем. В основном с меньшинстве.
07.11.2025
Andrew_BD
Чарли травмирован, похоже
07.11.2025
Andrew_BD
те же мысли...
07.11.2025
Andrew_BD
Еще и удаляемся. Ндаааа…
07.11.2025
Neil
Не, если 4, то спать(
07.11.2025
Neil
а не, чисто. Линда на банку нахер.
07.11.2025
Andrew_BD
Блин. Бывший
07.11.2025
Neil
Отмена!
07.11.2025
Neil
И Джино дед, по сути)
07.11.2025
Neil
Только не 3-0 братцы..
07.11.2025
Andrew_BD
Вот уже что-то
07.11.2025
Neil
Ну где!? блин
07.11.2025
Ингемар Карлссон
Ну если только так. Просто не понял, что это юмор был. Давайте смотреть матч.
07.11.2025
Andrew_BD
Был бы Кид Сид, было бы немного менее обидно) Да это так, с грусти
07.11.2025
Neil
и что. По меркам НХЛ и Ови дед, оба ветераны. Мы ж ласково, это не обидное выражение так то.
07.11.2025
Ингемар Карлссон
Дед Сид.
07.11.2025
Neil
Где ты тут неуважение увидел?! опохмелись
07.11.2025
Neil
Да уж, в сев.Каролине жарко однако) Бьются, удаляются, накидали авоську уже, весело.
07.11.2025
Ингемар Карлссон
Давайте уважать Великих хоккеистов. На данный момент Сид-лучший снайпер в НХЛ(11 голов). Я ни слова плохого про Овечкина никогда не написал, так-как и он и Сид и Джино-это мастера высочайшего класса. Пусть и немолоды.
07.11.2025
Neil
Ну вот Александр, глянуть на него, вот же туша седая. А в душе то такой же ребёнок! Потанцевать, поржать, покричать отрывисто после голов куражась и т.д. И Сид, ну какой он дед, быстрый как понос, руки волшебные управляются с шайбой так, что любой Мичков позавидует!
07.11.2025
Алексей Х
Миннесота против Каролины второй раз за матч сразу после своего гола тут же получает в свои...В первый раз после 20 секунд, а сейчас и вовсе после 9 секунд
07.11.2025
Easycure
14 бросков - 7 голов. Они вратарей сняли?
07.11.2025
Andrew_BD
Да какой там. Дед Сид.
07.11.2025
Дайте ходу пароходу
Сота с Каро в дыр-дыр играют))))
07.11.2025
Andrew_BD
Перерыв на осмысление. Моменты есть, но пока без добиваний. И мало.
07.11.2025
Neil
И обидно немного, что именно Кид Сид решает.
07.11.2025
Neil
вот и фсёё...пока
07.11.2025
Алексей Х
Один пенсионер пошел на хет-трик))
07.11.2025
Neil
Эх, жаль крепкого нет.
07.11.2025
Neil
Пощадили.
07.11.2025
Алексей Х
Больше стеночек и забеганий!!
07.11.2025
Neil
И с крюка шайба сходит и передачи в не в клюшку а хз куда, обработка шайбы..Ужасно столичные!
07.11.2025
Neil
И у нас карскас был)
07.11.2025
Neil
чёт мешают полосатые на мой взгляд.
07.11.2025
Дайте ходу пароходу
Удаления смешные. Судьи - суки. У Вашингтона и так 4-ый бэк в сезоне за 14! матчей.
07.11.2025
Neil
А вот не лягу спать! Столичные, даже не просите!
07.11.2025
Neil
Он конечно виноват, но он..Не виноват. Пожалейте его товарищи судьи. Он очень хороший человек. (с)
07.11.2025
Andrew_BD
Нда…
07.11.2025
Neil
Нуу... Сейчас такие провалы, что даже комментировать сложно. Падают, шайбы теряеют, пасы в никуда..
07.11.2025
Neil
Это какой-то позор.
07.11.2025
Andrew_BD
Ну, допустим) Я о ходе игры в начале периода в целом.
07.11.2025
Andrew_BD
О чем и речь. Немало по итогу
07.11.2025
Neil
Из-за ММ и отличного комбинирования в ПП пингвинов.
07.11.2025
Andrew_BD
а из-за чего еще?)
07.11.2025
Neil
Ну пропустили не из-за этого.
07.11.2025
Andrew_BD
Чудо. Даже комментировать тут удается параллельно. Впервые в сезоне
07.11.2025
Andrew_BD
медленно запрягают обычно
07.11.2025
maxcds
3-2. А я за шо) Фибра виноват. Довыеживался в РР вместо простого вывода шайбы из зоны.
07.11.2025
Neil
Да фигня это. Тут не в периоде дело.
07.11.2025
Andrew_BD
Кэпс на предпоследнем месте в лиге по забитым в 1-м периоде (7 в 13 матчах). Посмотрим, что дальше)
07.11.2025
maxcds
Хороша игра конфедератов с сусликами.
07.11.2025
Neil
Начало полностью провалено.
07.11.2025
Ингемар Карлссон
Ракелль не играет уже с 26 Октября. С Коламбусом травмировался. Была операция. Будет играть в конце Декабря. Я тогда писал, что разрушена тройка Кросби, а сегодня про последние потери( 2 из них в матче с Торонто) и про тройку Малкина.
07.11.2025
Neil
Завидно даже.
07.11.2025
Neil
жесть
07.11.2025
Neil
пипец свезло.
07.11.2025
Andrew_BD
и Манту за что?)
07.11.2025
Andrew_BD
А то
07.11.2025
Neil
ММ только на это способен стал( гадёныш
07.11.2025
Neil
Форма у пингвинов канеш противная.
07.11.2025
Neil
Линд!
07.11.2025
Andrew_BD
аналогично...
07.11.2025
Andrew_BD
А Ракелл? И вызвали Коппанена. На НХЛ - еще полно народа в лазарете. Или как?
07.11.2025
Easycure
Ракелль уже не потеря?
07.11.2025
Neil
блин, а я живой. Глянуть чтоль..
07.11.2025
Ингемар Карлссон
У Бразо-травма, не будет играть 4 недели. Для тройки Малкина большая потеря. Джарри выбыл на 3 недели, но есть Шиловс, плюс вызвали Мурашова, так, что не критично. Ну и центр из 3-4 звена выбыл Аччари(тоже на 3 недели).Из АХЛ подтянули кроме Мурашова, Хайнена и Грэйвса. Как-то так.
07.11.2025
Andrew_BD
Читаю, что у пингвинов эпидемия травм? Кучу пингвинят подняли, вроде как?
06.11.2025
Neil
Так это, тут оба фактора тобой написанных за нас)
06.11.2025
Neil
3:30!? Гады!!
06.11.2025
Алексей Х
Посмотрим, что будет: вдохновение или похмелье от юбилея))
06.11.2025