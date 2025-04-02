НХЛ, результаты и видео голов 2 апреля: «Вашингтон» победил «Бостон», «Тампа» выиграла у «Айлендерс» и другие матчи

2 апреля, 08:13
«Бостон» — «Вашингтон» — 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
Голы: Дауд — 13 (мен., Духайм), 13:32 — 0:1. Овечкин — 38 (бол., Строум, Карлсон), 15:43 — 0:2. Леттьери — 3 (Хуснутдинов), 26:05 — 1:2. Пастрняк — 36 (бол., Гики, Лорей), 37:12 — 2:2. Строум — 24 (Протас, Фехервари), 50:37 — 2:3. Уилсон — 32 (Дюбуа, Овечкин), 54:46 — 2:4. Пастрняк — 37 (Гики, Заха), 55:13 — 3:4.
Вратари: Суэймен (58:21) — Линдгрен.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 24 (4+9+11) — 31 (11+6+14).
Наши: Задоров (20.07/1/0), Хуснутдинов (17.01/1/+1) — Овечкин (16.23/2/+1).
2 апреля. Бостон. TD Garden.
«Коламбус» — «Нэшвилл» — 8:4 (3:1, 4:2, 1:1)
Голы: Марченко — 29 (Веренски), 1:15 — 1:0. Фантилли — 24 (Матейчук, К. Джонсон), 16:34 — 2:0. Монахэн — 15 (бол., К. Джонсон, Веренски), 18:10 — 3:0. Форсберг — 29 (Евангелиста, О`Райлли), 18:34 — 3:1. Марченко — 30 (Монахэн), 24:12 — 4:1. Бантинг — 17 (Свечков, Евангелиста), 25:43 — 4:2. Бэррон — 5 (Врана), 26:26 — 4:3. Фантилли — 25 (Дженнер), 32:00 — 5:3. Монахэн — 16 (бол., Марченко, Дженнер), 36:47 — 6:3. Фаббро — 7 (Фантилли, К. Джонсон), 39:41 — 7:3. Марченко — 31 (Монахэн, Фаббро), 45:23 — 8:3. Истерли — 2 (Смит), 49:02 — 8:4.
Вратари: Мерзликинс — Сарос (Аннунен, 40:00).
Штраф: 17 — 19.
Броски: 37 (13+13+11) — 28 (13+7+8).
Наши: Воронков (13.40/1/+3), Марченко (16.00/6/+3), Проворов (21.05/0/+1) — Свечков (17.19/2/-1).
2 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.
«Монреаль» — «Флорида» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Андерсон — 13 (Гуле, Хатсон), 4:43 — 1:0. Миккола — 6 (Лунделл), 10:37 — 1:1. Самоскевич — 14 (бол., Джонс), 38:47 — 1:2. Сузуки — 24 (Хатсон), 59:51 — 2:2. Сузуки — 25, 60:29 — 3:2.
Вратари: Монтембо (58:42 — 59:30, 59:46 — 59:51) — Ванечек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (9+7+4+1) — 27 (5+13+9+0).
2 апреля. Монреаль. Centre Bell.
«Оттава» — «Баффало» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Так — 31 (Самуэльссон, Зукер), 8:38 — 0:1. Далин — 14 (Куинн, Самуэльссон), 11:51 — 0:2. Томпсон — 39 (Петерка, Далин), 32:36 — 0:3. Жиру — 15 (Клевен, Улльмарк), 33:46 — 1:3. Кребс — 9, 49:59 — 1:4. Сандерсон — 9 (Амадио, Зуб), 50:22 — 2:4. Маклеод — 19 (мен., п.в., Так, Клифтон), 57:21 — 2:5.
Вратари: Улльмарк (56:45 — 57:21, 57:31) — Раймер.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 35 (12+8+15) — 22 (5+8+9).
Наши: Зуб (17.15/2/+1) — -.
2 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre.
«Айлендерс» — «Тампа» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Бьоркстранд — 20 (Раддиш, Пойнт), 8:46 — 0:1. Хорват — 25 (мен., Пулок), 10:57 — 1:1. Гюнцель — 38 (Кучеров, Пойнт), 28:09 — 1:2. Хедман — 14 (Кучеров, Гюнцель), 30:41 — 1:3. Пол — 22 (п.в., Чирелли, Чернак), 56:29 — 1:4.
Вратари: Сорокин (56:03 — 56:29) — Василевский.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 28 (10+9+9) — 23 (11+6+6).
Наши: Романов (18.43/2/0), Цыплаков (12.22/1/-1) — Кучеров (18.34/2/+1).
2 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.
«Сент-Луис» — «Детройт» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Комфер — 10 (Берггрен, Тарасенко), 45:13 — 0:1. Кайру — 32 (Фаулер, Холлоуэй), 59:31 — 1:1. Фаулер — 9 (Томас), 63:27 — 2:1.
Вратари: Биннингтон (56:37 — 59:31) — Тэлбот.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (11+12+13+1) — 21 (3+9+7+2).
Наши: Бучневич (19.32/5/+1), Торопченко (11.23/2/0) — Тарасенко (11.59/2/+1).
2 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.
«Юта» — «Калгари» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Стенлунд — 12 (Керфут, Коул), 17:46 — 1:0. Хэйтон — 18 (Дурзи, Шмальц), 22:25 — 2:0. Андерссон — 11, 33:00 — 2:1. Келлер — 25 (п.в., Гюнтер, Кули), 59:42 — 3:1.
Вратари: Веймелка — Вольф (59:00 — 59:42).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (12+9+7) — 33 (12+10+11).
Наши: Сергачев (22.58/1/0) — -.
2 апреля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Зеграс — 10 (Коланджело, Мактавиш), 2:04 — 1:0. Мухамадуллин — 2 (Ферраро, Делландреа), 5:28 — 1:1. Лакомб — 14 (бол., Зеграс, Мактавиш), 8:13 — 2:1. Коланджело — 8 (Мактавиш, Гудас), 19:01 — 3:1. Власик — 1 (Томпсон), 44:08 — 3:2. Веннберг — 10 (Эклунд), 56:46 — 3:3.
Победный буллит: Мактавиш.
Вратари: Достал — Георгиев.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 38 (15+4+16+3) — 31 (13+14+3+1).
Наши: Минтюков (13.10/0/+1) — Мухамадуллин (15.16/4/0).
2 апреля. Анахайм. Honda Center.
«Вегас» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
Голы: Руа — 12 (Дорофеев), 4:34 — 1:0. Уолман — 7 (Подколзин, Бушар), 20:19 — 1:1. Драйзайтль — 52 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 36:03 — 1:2. Арвидссон — 12 (Капанен, Хенрик), 38:20 — 1:3. Дорофеев — 32 (Корчак, Руа), 42:35 — 2:3.
Вратари: Хилл (58:07) — Пикар.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 22 (10+4+8) — 20 (4+11+5).
Наши: Барбашев (15.12/1/-2), Дорофеев (16.49/4/+2) — Подколзин (17.14/1/+1).
2 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.
«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Мур — 17 (Эдмундсон), 8:28 — 1:0. Копитар — 19 (Кузьменко, Кемпе), 9:50 — 2:0. Перфетти — 17 (Бэррон), 31:40 — 2:1. Кузьменко — 10, 36:07 — 3:1. Кемпе — 32 (п.в., Копитар, Фогеле), 59:05 — 4:1.
Вратари: Кемпер — Хеллибак (58:02 — 59:05).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (10+8+2) — 19 (7+6+6).
Наши: Гавриков (17.37/3/+1), Кузьменко (16.24/1/+2) — Наместников (13.34/0/-1).
2 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.
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