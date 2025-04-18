НХЛ, результаты и видео голов: «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», «Рейнджерс» победили «Тампу» и другие матчи 18 апреля

Матчи регулярного чемпионата НХЛ. 18 апреля, пятница «Баффало» — «Филадельфия» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы: Так — 35 (Зукер, Бернард-Доккер), 4:35 — 1:0. Кребс — 10 (мен., Так, Клифтон), 13:49 — 2:0. Мичков — 25 (бол., Форстер, Кутюрье), 15:09 — 2:1. Куинн — 15 (Маклеод, Петерка), 16:11 — 3:1. Петерка — 28 (Маклеод, Куинн), 21:24 — 4:1. Мичков — 26 (Кутюрье, Конекны), 27:11 — 4:2. Форстер — 25 (Кэйтс, Бринк), 40:15 — 4:3. Маклеод — 20 (п.в.), 59:12 — 5:3. Бринк — 12 (Мичков, Пелинг), 59:41 — 5:4.

Вратари: Раймер — Колосов (58:42 — 59:12).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (13+10+8) — 25 (5+11+9).

Наши: — - Замула (17.00/1/-1), Мичков (20.43/7/-1).

18 апреля. Баффало. KeyBank Center. 16633 зрителя. «Коламбус» — «Айлендерс» — 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Голы: К. Силлинджер — 11, 22:21 — 1:0. Фаббро — 9 (Харрис), 27:43 — 2:0. Воронков — 22 (Веренски, К. Силлинджер), 30:09 — 3:0. Керали — 6 (Дэнфорт, Гудбрэнсон), 35:14 — 4:0. Веренски — 23 (Монахэн, Марченко), 37:27 — 5:0. Фэшинг — 2 (Сизикас), 54:48 — 5:1. Фантилли — 32 (ван Римсдайк), 58:37 — 6:1.

Вратари: Гривз — Хегберг.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 26 (6+11+9) — 37 (10+16+11).

Наши: Воронков (12.35/2/+1), Марченко (15.34/1/+1), Проворов (20.52/0/+2) — Цыплаков (14.34/2/-2).

18 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 18874 зрителя. «Рейнджерс» — «Тампа» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Трочек — 26 (мен., Д. Миллер), 21:02 — 1:0. Крайдер — 22 (Зибанежад, Куилль), 44:02 — 2:0. Зибанежад — 19 (К. Миллер), 52:50 — 3:0. Зибанежад — 20 (Крайдер), 56:24 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Йоханссон.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (2+11+9) — 27 (5+14+8).

Наши: Панарин (16.50/2/0) — Кучеров (13.43/3/-2).

18 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей. «Оттава» — «Каролина» — 7:5 (3:2, 0:3, 4:0)

Голы: Годетт — 18 (Казинс), 11:55 — 1:0. Козенс — 16 (бол., Батерсон, Сандерсон), 16:35 — 2:0. Пинто — 21 (Амадио, Грейг), 17:22 — 3:0. Котканиеми — 12 (Свечников, Холл), 17:33 — 3:1. Бриндамор — 1 (Каррье, Морроу), 19:18 — 3:2. Свечников — 20 (бол., Стэнковен, Гостисбеер), 20:50 — 3:3. Рословик — 22, 24:05 — 3:4. Джост — 4 (Холл), 26:32 — 3:5. Годетт — 19 (Штюцле), 44:17 — 4:5. Батерсон — 25 (Зеттерлунд, Козенс), 50:01 — 5:5. Батерсон — 26 (бол., Штюцле, Козенс), 53:38 — 6:5. Штюцле — 24 (бол., Сандерсон, Клевен), 58:48 — 7:5.

Вратари: Улльмарк — Андерсен.

Штраф: 6 — 28.

Броски: 32 (12+8+12) — 33 (14+12+7).

Наши: — - Орлов (23.14/2/0), Свечников (16.44/3/0).

18 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 16193 зрителя. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Макмайкл — 26 (Уилсон), 4:08 — 0:1. Раст — 30 (Койвунен, Грызлик), 4:54 — 1:1. Раст — 31 (бол., Кросби, Койвунен), 27:19 — 2:1. Кросби — 33 (Томасино, Девар), 31:56 — 3:1. Овечкин — 44 (бол., Строум, Дюбуа), 36:56 — 3:2. Хейнен — 9, 48:46 — 4:2. Томасино — 11 (Ракелль, Грызлик), 49:01 — 5:2.

Вратари: Неделькович — Стивенсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (13+11+14) — 20 (5+12+3).

Наши: Малкин (16.00/3/0), Пономарев (11.06/2/+1) — Алексеев (23.30/2/0), Овечкин (15.07/2/-1).

18 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18348 зрителей. «Торонто» — «Детройт» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Мэттьюс — 33 (Найз, Марнер), 17:53 — 1:0. Уотсон — 3 (Холл), 19:19 — 1:1. Холл — 2 (Каспер, Тарасенко), 22:16 — 1:2. Дебринкэт — 39 (бол., Зайдер, Кейн), 25:50 — 1:3. Майерс — 2 (Лоренц, Ярнкрок), 43:43 — 2:3. Танев — 3 (Марнер, Хольмберг), 59:58 — 3:3. Лотон — 13 (Мермис, Найз), 60:56 — 4:3.

Вратари: Уолл — Тэлбот.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (8+4+7+1) — 34 (13+15+6+0).

Наши: — - Тарасенко (15.05/1/+1).

18 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18605 зрителей. «Лос-Анджелес» — «Калгари» — 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)

Голы: Кадри — 34 (Клапка, Пачал), 22:15 — 0:1. Мортон — 1 (Ломберг, Хант), 46:05 — 0:2. Кадри — 35 (Хант, Шарангович), 47:28 — 0:3. Парех — 1 (Баклунд), 48:24 — 0:4. Баклунд — 15 (Коронато), 51:35 — 0:5. Уорд — 1 (бол., Спенс, Кларк), 53:49 — 1:5.

Вратари: Риттих — Владарж.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (10+5+16) — 29 (12+6+11).

Наши: Гавриков (18.34/2/-1), Кузьменко (16.48/1/-4) — Мироманов (20.02/0/0), Суниев (14.48/1/+2).

18 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей. НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25