НХЛ: расписание и результаты выставочных матчей

Сегодня, 14:15
Перед началом регулярного чемпионата НХЛ клубы лиги проводят традиционные выставочные встречи. Матчи проходят с конца сентября по начало октября. «СЭ» публикует расписание выставочных матчей НХЛ.
«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 5:3
«Сент-Луис» — «Аризона» — 3:2
«Аризона» — «Сент-Луис — 5:1
«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 3:2
«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:2 Б
«Вашингтон» — «Баффало» — 3:4 Б
«Оттава» — «Торонто» — 3:2
«Колорадо» — «Миннесота» — 3:4
«Бостон» — «Рейнджерс» — 3:0
«Даллас» — «Аризона» — 7:0
«Эдмонтон» — «Виннипег» — 1:2 Б
«Коламбус» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ
«Калгари» — «Ванкувер» — 10:0
«Сан-Хосе» — «Вегас» — 5:2
21:00. «Флорида» — «Нэшвилл»
01:00. «Флорида» — «Нэшвилл»
02:00. «Монреаль» — «Нью-Джерси»
02:00. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»
02:00. «Торонто» — «Оттава»
03:00. «Виннипег» — «Эдмонтон»
04:00. «Калгари» — «Сиэтл»
04:00. «Колорадо» — «Вегас»
05:00. «Сиэтл» — «Калгари»
02:00. «Баффало» — «Бостон»
02:00. «Детройт» — «Питтсбург»
02:00. «Каролина» — «Тампа-Бэй»
02:00. «Рейнджерс» — «Айлендерс»
03:00. «Даллас» — «Миннесота»
03:00. «Коламбус» — «Сент-Луис»
23:00. «Баффало» — «Торонто»
02:00. «Айлендерс» — «Филадельфия»
02:00. «Каролина» — «Флорида»
02:00. «Монреаль» — «Оттава»
03:00. «Виннипег» — «Калгари»
03:00. «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»
04:00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»
05:00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»
2:00. «Вашингтон» — «Детройт»
2:00. «Питтсбург» — «Баффало»
2:00. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
3:00. «Миннесота» — «Колорадо»
5:00. «Сиэтл» — «Ванкувер»
02:00. «Айлендерс» — «Рейнджерс»
02:00. «Бостон» — «Филадельфия»
02:00. «Оттава» — «Виннипег»
02:00. «Тампа-Бэй» — «Каролина»
04:00. «Калгари» — «Эдмонтон»
05:00. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»
05:00. «Вегас» — «Аризона»
22:00. «Коламбус» — «Баффало»
00:00. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»
02:00. «Даллас» — «Сент-Луис»
02:00. «Детройт» — «Вашингтон»
02:00. «Миннесота» — «Чикаго»
02:00. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
04:00. «Ванкувер» — «Эдмонтон»
05:00. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
23:00. «Флорида» — «Оттава»
01:00. «Аризона» — «Анахайм»
02:00. «Детройт» — «Чикаго»
02:00. «Колорадо» — «Даллас»
23:00. «Питтсбург» — «Оттава»
02:00. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»
02:00. «Сент-Луис» — «Коламбус»
02:00. «Филадельфия» — «Бостон»
04:00. «Калгари» — «Виннипег»
05:00. «Сиэтл» — «Эдмонтон»
02:00. «Бостон» — «Вашингтон»
02:00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»
03:00. «Даллас» — «Колорадо»
3:30. «Чикаго» — «Детройт»
5:00. «Вегас» — «Сан-Хосе»
5:00. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»
02:00. «Баффало» — «Коламбус»
02:00. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
02:00. «Питтсбург» — «Детройт»
04:00. «Эдмонтон» — «Калгари»
05:00. «Ванкувер» — «Сиэтл»
02:00. «Коламбус» — «Вашингтон»
02:00. «Рейнджерс» — «Бостон»
02:00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»
02:00. «Филадельфия» — «Айлендерс»
03:00. «Виннипег» — «Оттава»
03:00. «Даллас» — «Сент-Луис»
03:00. «Нэшвилл» — «Каролина»
03:30. «Чикаго» — «Миннесота»
04:00. «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»
05:00. «Анахайм» — «Аризона»
05:00. «Вегас» — «Колорадо»
02:00. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
02:00. «Баффало» — «Питтсбург»
02:00. «Каролина» — «Нэшвилл»
02:00. «Торонто» — «Детройт»
04:00. «Эдмонтон» — «Сиэтл»
05:00. «Ванкувер» — «Калгари»
23:00. «Лос-Анджелес» — «Вегас»
01:00. «Аризона» — «Анахайм»
01:00. «Миннесота» — «Даллас»
01:00. «Флорида» — «Тампа-Бэй»
02:00. «Вашингтон» — «Коламбус»
02:00. «Детройт» — «Торонто»
02:00. «Оттава» — «Монреаль»
НХЛ: таблицы, календарь, статистика, таблица переходов и новости