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НХЛ

Сегодня, 14:15

НХЛ: расписание и результаты выставочных матчей

Опубликовано расписание выставочных матчей НХЛ перед стартом сезона
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото AFP
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Перед началом регулярного чемпионата НХЛ клубы лиги проводят традиционные выставочные встречи. Матчи проходят с конца сентября по начало октября. «СЭ» публикует расписание выставочных матчей НХЛ.

НХЛ: расписание и результаты выставочных матчей

23 сентября, суббота

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 5:3

«Сент-Луис» — «Аризона» — 3:2

24 сентября, воскресенье

«Аризона» — «Сент-Луис — 5:1

«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 3:2

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:2 Б

«Вашингтон» — «Баффало» — 3:4 Б

«Оттава» — «Торонто» — 3:2

«Колорадо» — «Миннесота» — 3:4

25 сентября, понедельник

«Бостон» — «Рейнджерс» — 3:0

«Даллас» — «Аризона» — 7:0

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 1:2 Б

«Коламбус» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ

«Калгари» — «Ванкувер» — 10:0

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 5:2

21:00. «Флорида» — «Нэшвилл»

26 сентября, вторник

01:00. «Флорида» — «Нэшвилл»

02:00. «Монреаль» — «Нью-Джерси»

02:00. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»

02:00. «Торонто» — «Оттава»

03:00. «Виннипег» — «Эдмонтон»

04:00. «Калгари» — «Сиэтл»

04:00. «Колорадо» — «Вегас»

05:00. «Сиэтл» — «Калгари»

27 сентября, среда

02:00. «Баффало» — «Бостон»

02:00. «Детройт» — «Питтсбург»

02:00. «Каролина» — «Тампа-Бэй»

02:00. «Рейнджерс» — «Айлендерс»

03:00. «Даллас» — «Миннесота»

03:00. «Коламбус» — «Сент-Луис»

23:00. «Баффало» — «Торонто»

28 сентября, четверг

02:00. «Айлендерс» — «Филадельфия»

02:00. «Каролина» — «Флорида»

02:00. «Монреаль» — «Оттава»

03:00. «Виннипег» — «Калгари»

03:00. «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»

04:00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»

05:00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»

29 сентября, пятница

2:00. «Вашингтон» — «Детройт»

2:00. «Питтсбург» — «Баффало»

2:00. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

3:00. «Миннесота» — «Колорадо»

5:00. «Сиэтл» — «Ванкувер»

30 сентября, суббота

02:00. «Айлендерс» — «Рейнджерс»

02:00. «Бостон» — «Филадельфия»

02:00. «Оттава» — «Виннипег»

02:00. «Тампа-Бэй» — «Каролина»

04:00. «Калгари» — «Эдмонтон»

05:00. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

05:00. «Вегас» — «Аризона»

22:00. «Коламбус» — «Баффало»

1 октября, воскресенье

00:00. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

02:00. «Даллас» — «Сент-Луис»

02:00. «Детройт» — «Вашингтон»

02:00. «Миннесота» — «Чикаго»

02:00. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

04:00. «Ванкувер» — «Эдмонтон»

05:00. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»

23:00. «Флорида» — «Оттава»

2 октября, понедельник

01:00. «Аризона» — «Анахайм»

02:00. «Детройт» — «Чикаго»

02:00. «Колорадо» — «Даллас»

23:00. «Питтсбург» — «Оттава»

3 октября, вторник

02:00. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»

02:00. «Сент-Луис» — «Коламбус»

02:00. «Филадельфия» — «Бостон»

04:00. «Калгари» — «Виннипег»

05:00. «Сиэтл» — «Эдмонтон»

4 октября, среда

02:00. «Бостон» — «Вашингтон»

02:00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»

03:00. «Даллас» — «Колорадо»

3:30. «Чикаго» — «Детройт»

5:00. «Вегас» — «Сан-Хосе»

5:00. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»

5 октября, четверг

02:00. «Баффало» — «Коламбус»

02:00. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

02:00. «Питтсбург» — «Детройт»

04:00. «Эдмонтон» — «Калгари»

05:00. «Ванкувер» — «Сиэтл»

6 октября, пятница

02:00. «Коламбус» — «Вашингтон»

02:00. «Рейнджерс» — «Бостон»

02:00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»

02:00. «Филадельфия» — «Айлендерс»

03:00. «Виннипег» — «Оттава»

03:00. «Даллас» — «Сент-Луис»

03:00. «Нэшвилл» — «Каролина»

03:30. «Чикаго» — «Миннесота»

04:00. «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»

05:00. «Анахайм» — «Аризона»

05:00. «Вегас» — «Колорадо»

7 октября, суббота

02:00. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»

02:00. «Баффало» — «Питтсбург»

02:00. «Каролина» — «Нэшвилл»

02:00. «Торонто» — «Детройт»

04:00. «Эдмонтон» — «Сиэтл»

05:00. «Ванкувер» — «Калгари»

23:00. «Лос-Анджелес» — «Вегас»

8 октября, воскресенье

01:00. «Аризона» — «Анахайм»

01:00. «Миннесота» — «Даллас»

01:00. «Флорида» — «Тампа-Бэй»

02:00. «Вашингтон» — «Коламбус»

02:00. «Детройт» — «Торонто»

02:00. «Оттава» — «Монреаль»

НХЛ: таблицы, календарь, статистика, таблица переходов и новости

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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